Nick Finzer - Dreams, Visions, Illusions

Основатель и руководитель лейбла Outside in Music Ник Финцер – еще и практикующий музыкант, тромбонист, бэндлидер и композитор, причем не рядовой. Он закончил два известных учебных заведения в Нью-Йорке: Eastman School of Music, а затем The Juilliard School, где тонкостям игры на тромбоне его обучал прославленный Стив Турре. На его счету семь авторских альбомов, он в составе тентета Анат Коэн участвовал в записи альбома, отмеченного номинацией на Грэмми, а критики Downbeat в 2020 году назвали Ника восходящей звездой среди тромбонистов. В том же 2020 году он получил грант от организации Chamber Music America, благодаря которому и родился альбом Dreams, Visions, Illusions.
Хронологически этот альбом наследует увидевшему свет в 2021 году альбому Out of Focus, но по концепции скорее продолжает более раннюю запись 2020 года Characters. И дело тут не в том, что в обоих случаях эти работы создавались в формате секстета, а в попытке Финцера исследовать в этих альбомах природу творчества и вдохновения музыканта – отсюда и название проекта. Ник с долей иронии говорит об этом: «Поначалу это просто «Мечта» — ваше представление о том, что вы можете создать какую-то вещь. А потом наступает время «Представления»: ты работаешь с людьми, ты приближаешься к цели. Что же касается «Иллюзий» - твое движение часто идет по кругу». Даже названия ряда композиций альбома (все они написаны Финцером) отражают этапы творчества музыканта, например, Aspirations and Convictions или I Thought I Should Take the Road Less Traveled.
В секстете Финцера его главным партнером солистом является еще один духовик, Лукас Пино (один его альбом с участием Финцера наш сайт обозревал). Кроме того, в ансамбль входят гитарист Алекс Винц и стандартная джазовая ритм-группа: фортепьяно, контрабас, ударные. Слушая работу секстета, понимаешь, что «Общество камерной музыки Америки» не ошиблось со своим грантом: Ник и его партнеры играют музыку глубокую, сложную, несомненно джазовую, но, в то же время, близкую современной академической музыке. Она требует внимания слушателя, это не тот «музон», который можно слушать в машине. Но за это внимание вы обязательно будете вознаграждены.
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