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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Alex Louloudis & Zack Clarke - What We Are

Alex Louloudis & Zack Clarke - What We Are

19.08.2023

Alex Louloudis & Zack Clarke - What We Are

Комментарии Мэттью Голомбиского, сопровождавшие линк к этому альбому, интриговали дополнительно: Мэттью услышал в музыке дуэта Алекса Лулудиса и Зака Кларка какие-то отзвуки музыки Эрика Сати и «Микрокосмоса» Бартока. Чем это музыка отзовется в вашем сознании, зависит от конкретного слушателя, но познакомиться с ней определенно стоит. А для начала – немного о самом дуэте.

Зак Кларк родом из Техаса, Алекс Лулудис родился в небольшом городке Драма в северной Греции, а встретились оба музыканта в Нью-Йорке. Их связала личная и творческая дружба, основанная на общем интересе к свободному джазу и импровизационной музыке, а также увлечению музыкой и теориями Орнетта Коулмена. Алекс получил в Нью-Йорке диплом Новой школы джаза и современной музыки. Пианист Кларк и барабанщик Лулудис играли вместе во множестве сессий, выступали на самых разных площадках. Летом 2018 года Зак и Алекс посетили студию их общего друга Леонида Галаганова, чтобы записать альбом, программу которого составили сочинения Лулудиса пяти последних лет: это было подведением итогов определенного этапа их сотрудничества. Еще через пять лет, на лейбле ears&eyes Records в середине сентября 2023 года выходит представляемый нами сегодня альбом с простым и скромным названием What We Are.

Кстати, обложку альбома украшает работа Алекса Лулудиса: как видим, нефигуративная живопись близка ему в той же в степени, что и авангардная музыка. Тот же Голомбиски категорически утверждает, что дуэт играет не фри-джаз. Если говорить о строгой стилистике, Мэттью прав, но то, что What We Are - продукт на стыке свободной импровизации и современного академизма, на мой взгляд, сомнений не вызывает. В программе альбома – девять треков. Открывает его четырехминутная композиция Kiss с простой незатейливой мелодией, повторяющейся в начале и конце пьесы с развернутым фортепьянным соло между. А финал пьесы, две последние ноты, - это звуковая имитация характерного прощания двух влюбленных при телефонном разговоре: Kiss. Композицию Another Lake Joint Лулудис посвятил своему главному учителю в сфере композиции, Оливеру Лэйку, а сочинил ее в кафе в Гарлеме перед походом на дискуссию Лэйка с Крисченом МакБрайдом в местном Национальном музее джаза. Carvinite, а также титульная What We Are – это еще одна дань уважения, на сей раз педагогу Алекса по игре на ударных с 2012 года Майклу Карвину. Причем, в What We Are мы слышим также и голос Лулудиса: What We Are – это еще и стихи его же сочинения. В конце же хочется поделиться мнением о музыке Алекса, высказанным новозеландским журналистом и джазовым блогером Джоном Фентоном: «Она вовлекает вас в неистовый танец жизни, полный необузданной красоты и бесконечного обоновления». По-моему, очень эффектно!

© & (p) 2023 ears&eyes Records

9 tks / 37 mins

(Zack Clarke – p; Alex Louloudis – dr;)

ЛинкпредоставилMatthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция, США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка


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