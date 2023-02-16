Dave Stryker Trio - Prime

3 февраля 2023 года всех многочисленных поклонников таланта очень успешного гитариста и композитора Дэйва Страйкера ждал приятный сюрприз: его солидная дискография пополнилась новым альбомом – Prime. Правда, на обложке вместо привычного имени музыканта на сей раз помещена иная надпись: «Трио Дэйва Страйкера». С прекрасным органистом Джаредом Голдом и не менее профессиональным ударником МакКленти Хантером Дэйв время от времени играет в трио уже лет пятнадцать. Но вот записей в этом формате и в этом составе раньше не было. Ближе всего к новой работе, возможно, альбом 2021 года Baker’s Circle. Там играли все трое, но в составе был еще и тенор-саксофонист Уолтер Смит III, а в Prime мы имеем дело с классическим для джаза органным трио. Правда, реально эта программа была записана еще до Baker’s Circle и даже до последнего по времени альбома Страйкера As We Are. Вот как описывает обстоятельства создания этого альбома сам Дэйв:
«В октябре 2020 года мое давнее трио с органистом Джаредом Голдом и ударником МакКленти Хантером было приглашено дать концерт за городом. В связи с пандемией, вместо путешествия, нам дали возможность записать шоу, которое можно было бы транслировать на площадке. Вдохновленный возможностью снова сыграть всем вместе после восьми месяцев локдауна, и, зная, что мы будем в студии, я был мотивирован записать альбом со своей новой музыкой – мой первый альбом с участием исключительно этого трио. Я решил, что мы будем записываться вживую в студии с одним дублем на композицию и без наложений. В тот день были запечатлены наша связь, наше взаимодействие и огонь, с которым мы играли. И вот сейчас мы рады поделиться с вами музыкой нашего трио в расцвете сил - in its Prime».
Дэйв абсолютно искренен: тот самый огонь вы почувствуете с первых же звуков первого трека – титульной композиции Prime, и он будет согревать вас и далее. Мощный грув, великолепное взаимопонимание музыкантов и, за скобками, высокое мастерство всех троих, делает этот студийный концерт, ставший 35-м альбомом в дискографии Страйкера, очень заметным явлением. В программу альбома вошли две пьесы, когда-то сочиненные Страйкером для своего первого лидера – Джека МакДаффа (Captain Jack и Dude’s Lounge), посвященная персонально Хантеру композиция Mac, две пьесы (Hope и As We Were), которые потом появятся в его будущем альбоме со струнными As We Are, композиция с красноречивым названием Lockdown – всего восемь пьес Дэйва и один кавер – стандарт I Should Care. Практически час звучит альбом Prime, и я уверен, что он пролетит для вас , как одно очень насыщенное джазовое мгновение.
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