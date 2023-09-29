Vladimir Mikhailov - Amor Caesus

Владимира Михайлова мне впервые довелось услышать в 2020 году на альбоме I Am a Stranger in the Earth его совместного с Иваном Розмаинским проекта Rozmainsky & Mikhaylov Project, чаще именуемого сокращенно RMP. Уже тогда очень приятное впечатление оставила его гитарная работа. I Am a Stranger in the Earth был не первым альбомом RMP, проект этот родился еще в 2017 году и уже их дебютник For The Light получил весьма положительную реакцию публики и критики.
Но RMP – не единственный проект Владимира Михайлова. Родной коллектив для гитариста и композитора из Владимира - этно-прог группа Enine, чей второй студийный альбом Spiritus Natura в 2021 году был издан чилийским лейблом Mylodon Records. И вот сейчас, благодаря линку от старого партнера Михайлова (и участника его нового проекта) Ивана Розмаинского, возникла возможность послушать и поделиться впечатлениями с нашими читателями от новой работы Михайлова, его первого сольного альбома Amor Caesus, также выпущенного Mylodon Records.
Amor Caesus – проект масштабный и по-хорошему амбициозный. Это – не наспех сколоченная за пару недель поделка, а большая и выстраданная его автором работа, которая началась еще в 2020 году. Как говорит сам Михайлов, «Так получилось, что во время первого локдауна в 2020 году я очень много сочинял. Жизнь в то время была странной. Казалось, после бури наступила тишина. Оказалось – это было всего лишь затишье перед очередной бурей.» Владимир создал концептуальный проект, сюиту о любви и страсти такой силы, что ее огонь поглощает и саму любовь. Тема сюиты навеяна событиями личной жизни автора, происходившими в 2019-2021 годах. Позволю себе привести и еще одно поясняющее тему альбома высказывание Михайлова из его соцсетей: «Любовь и ненависть. Ревность и страсть. Долбанные эмоциональные качели, на которых мы несколько раз сделали "солнышко". Все это - в песнях моего первого сольного альбома "Amor Caecus".
Сам Михайлов не только сочинил музыку альбома, но и взял на себя запись гитарных, басовых, клавишных и перкуссионных партий. Но работал над альбомом он не в одиночестве. Вместе с ним в записи участвовали музыканты из Владимира (его родной бэнд Enine), Санкт-Петербурга (Розмаинского я уже упоминал выше), а также из рижской команды TLM. Все записи были сделаны в 2020-2022 годах, а миксаж и мастеринг записей осуществлял гитарист из Астрахани Александр Кузовлев уже в 2022-2023 годах. Amor Caecus – очень добротный, прекрасно аранжированный, интересный по музыкальным решениям образчик, я бы сказал, классического прог-рока. Самых добрых слов заслуживает игра и самого Михайлова, и его основного клавишника Ильи Фролова, и ударника Евгения Трефилова. Музыка альбома очень цельная и необычайно притягательная: начав слушать Amor Caecus, ты просто физически не способен от нее оторваться. К сожалению, я не нашел в выходных данных альбома указаний об авторе англоязычных текстов песен. Да, Amor Caecus - сюита вокально-инструментальная, что для меня стало несколько неожиданным: в последние годы привык чаще слышать чисто инструментальный прог. Напряженный драматичный вокал рижанина Дмитрия Румянцева, очень органично сочетающийся с музыкой, стал для меня еще одним приятным сюрпризом альбома. Как ни странно, мне его манера пения напомнила больше не кого-то из признанных британских мэтров, а гениального Джима Моррисона (это, конечно, субъективное впечатление, наверное, драматизм исполнения повлиял). Во втором треке Runaway мы слышим и дуэт мужского и женского голоса (Юлия Савельева). Финал альбома (Exitus) как бы исподволь напоминает известную «Суку любовь» (понятно, в совсем иных музыкальных координатах), но, на мой вкус, у Михайлова речь идет больше о катарсисе – освобождении, а значит о новых надеждах. Впрочем, Amor Caecus – такой альбом, который интересно слушать и о котором интересно спорить.
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