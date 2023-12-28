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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Marc van Vugt - The Curious Badger

Marc van Vugt - The Curious Badger

28.12.2023

Marc van Vugt - The Curious Badger

Нидерландский гитарист Марк ван Вугт должен быть памятен нашим читателям и по работе в дуэте Vandoorn, и по совместным альбомам с Инеке ван Доорн уже вне рамок этого проекта и, наконец, по недавнему альбому The Lonely Coyote (2022), закрепившему за Марком репутацию одного из сильнейших акустических гитаристов своей страны. Альбом тот – полностью сольная работа: в записи присутствуют только Марк и его гитары, каждую из которых он перечислил в исходных данных альбома и каждой посвятил свою историю, почему альбом имел еще и подзаголовок Guitar Tales.

И вот – настал час для продолжения. 21 февраля 2024 года выходит второй сольный акустический альбом гитарной музыки Марка ван Вугта, уже как Guitar Tales II. Это тоже подзаголовок, а основное название альбома, как и в первом случае, связано с живностью, зафиксированной камерой Марка во время поездок в Канаду. Вслед за The Lonely Coyote идет The Curious Badger, при этом на обложке мы видим и койота, и нового героя: барсука. Вообще, это во всех отношениях продолжение первого проекта, только с 12 новыми композициями от Марка ван Вугта. Сам он говорит о новом проекта, да и о своем творчестве в целом так: «С тех пор, как я впервые разучил и сыграл на гитаре песню Пола Саймона «Сесилия», я понял, что все, что я хочу, — это использовать все, чему я научился, для написания и исполнения своих собственных песен. Из любопытства и всегда в поисках неожиданного я решил создать свой собственный музыкальный мир. В The Curious Badger я продолжаю поиски того, что было бы, если бы я отказался от иной музыки и просто позволил гитарам говорить со мной, без большого ансамбля для оркестровки, без других музыкантов, с которыми можно было бы работать, а только я и мои гитары. Это похоже на договор, который я заключил со всеми этими девятью гитарами. Чудесное сочетание, подобное барсуку и койоту, которые иногда решают объединиться в стаю, чтобы вместе охотиться».

Новая коллекция инструментальных песен Марка демонстрирует, кажется, весь диапазон возможностей гитарной музыки. Начиная программу энергичной титульной композицией, он затем позволяет слушателю уловить ностальгические нотки в Back to the Market Square, восхититься трогательной искренностью музыки в On the Mountain или испытать драматические эмоции в Eight Hours of Sleep. И, как и ранее, Марк тщательно расписывает, на каком инструменте в какой композиции он играет. При записи он использовал девять различных гитар, предварительно подготовленную цитру (как и в The Lonely Coyote), а в одной из композиции еще и перкуссию. Иногда музыкант предпочитал всю пьесу играть на одном инструменте: например, в Back to the Market Square (мой персональный фаворит альбома) звучит только баритоновая гитара со стальными струнами марки Lowden 2008 года изготовления. Порой же в записи композиции ван Вугту требуется несколько инструментов, чтобы передать различные оттенки требуемого звучания. Рекордсменом здесь является пьеса The Coyote and the Badger, при записи которой Марк играл на пяти различных гитарах, а также на той самой цитре и с добавлением перкуссии.

Композиции Марка ван Вугта невелики по объему: преимущественно три-пять минут звучания, но каждая из них – это небольшая, но очень яркая и образная история, которой делятся с нами Марк ван Вугт и все его гитары.

(p) 2023 Baixim Records

℗ & © 2023 van Vugt / van Doorn

12 tks / 43 mins

(Marc van Vugt – ac.g (Guild F512 1978 twelve-string guitar (1, 7, 9, 11), Lowden 2008 baritone steel string guitar (2, 6, 11), Mariano Conde 2011 nylon string guitar (3, 8, 10, 11, 12), Martin 000-21 1946 steel string guitar (4, 5, 7, 11), Levin 325 1960 acoustic archtop guitar (3), Lowden O32 1990 steel string (7, 11), Tacoma P1 Papoose 1998 six-string alto guitar (7), National Folkstar 1964 resonator guitar (7), Guild acoustic bass guitar (7)), prepared harp zither (11), perc (11);)

Линк предоставил Marc van Vugt

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды
музыкальный стиль
современный джаз


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