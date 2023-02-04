Heather Luckhart - Make It Through

Канадская вокалистка из Торонто Хезер Лакхарт поет преимущественно песни собственного сочинения. В англоязычном мире такое сочетание принято называть singer-songwriter. Но у песен и манеры исполнения Хезер есть вполне четкая стилистическая направленность: это блюз и «примыкающие территории». Карьера певицы последние годы находится на подъеме. Ее хорошо знают в Торонто, она участвовала в Memphis' international Blues challenge в США и логическим продолжением этих успехов стал выпуск ее дебютного альбома Make It Through.
Альбом записывался в студии Вези Тайеба Kensington Sound в Торонто в 2022 году. Продюсерами проекта стали вместе с Лакхарт два участвовавших в записи гитариста – сам Вези Тайеб и Эрик Сент-Лорен. В программу альбома вошло десять собственных песен Лакхарт и два кавера. Программа тщательно продумывалась и по очень грамотной расстановке треков напоминает мне некую горную цепь с пиками по краям (в начале и конце альбома) и с седловиной в центре. Достаточно услышать голос Хезер, ее фразировку, акценты, мелодическую чистоту, серьезность темы в стартовой композиции Make It Through, чтобы понять: это настоящий классный блюз! Не менее сильное впечатление оставляют Too Tired, свамп-блюз, как характеризует эту вещь сама Лакхарт и оригинальнейшая версия старинной (1854-й год!) композиции Стивена Фостера Hard Times Come Again No More. Ее пели еще участники войны Севера и Юга в США! Хезер придает этой песни смешанные между госпел и фолком черты – и весьма убедительно! Затем следует целый ряд авторских композиций певицы более близких к фолк-року, чтобы затем, с восьмого трека и до финиша альбома вернуться к мощному блюзовому отрезку. Здесь и жесткий Good Storm, и куда более традиционный блюз I’ve Got Something, и классика от Allman Brothers Band под названием Soulshine и эффектный финальный аккорд Clear Outta Here, где очень хороши и сама Хезер Лакхарт, и басист Джордж Коллер. Альбом Make It Through хоть и является дебютным по факту, но оставляет впечатление очень крепкой работы зрелого и талантливого мастера. Остается порадоваться за канадский блюз и пожелать Хезер новых успехов.
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