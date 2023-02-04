Heather Luckhart - Make It Through

Эта запись была сделана еще до пандемии, в ноябре 2019 года в Лондоне, и почему-то почти четыре года оставалась невостребованной, пока на нее не положили глаз энтузиасты авангардного джаза из бруклинского 577 Records. И очень приятно, что они это ...