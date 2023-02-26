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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Joe Locke - Makram

Joe Locke - Makram

26.02.2023

Joe Locke - Makram

Практически любой список Топ-10 вибрафонистов джаза не обойдется без имени Джо Локка. Этот музыкант, постепенно переходящий в разряд ветеранов (Лок родился в 1959 году), - живое связующее звено между поколением Милта Джексона и Бобби Хатчерсона и молодой амбициозной волной в лице Джоэля Росса и Саши Берлинер. При этом мастерство Джо остается на очень высоком уровне, свидетельством чему может служить и его новый альбом Makram.

Этот проект Джо Локк создавал со своим рабочим квартетом, в который входят пианист Джим Ридль, басист Лорин Коэн и молодой ударник Самвел Саркисян, талантливый представитель знаменитой в России ростовской джазовой школы. Кроме того, в ряде треков к основному составу присоединялись и гости, в числе которых был и со-продюсер Локка по проекту тромбонист и аранжировщик духовых партий Дуг Биверс. Стилистически квартет и его гости не выходят за рамки постбопового мэйнстрима, в которых Локк чувствует себя весьма комфортно, а вот программа альбома весьма разнообразна. Помимо собственной музыки Джо, здесь звучат произведения его партнеров, а также очень известные стандарты, вроде Love for Sale Портера или Lush Life Стрейхорна, но главная тема проекта – это все же трибьюты, которых в альбоме пять из девяти треков.

Начнем с того, что названием своим альбом обязан пьесе Makram, в которой Локк отдает дань памяти своего друга и партнера по некоторым записям, ливанского басиста Макрама Абу’л Хосна. Ориентальный колорит этой композиции, в которой минорный блюз смешан со звучанием арабского уда и марокканского тамбурина рик от ближневосточных гостей проекта, заметно отличает эту пьесу от других треков. Raise Heaven (for Roy) Джо посвятил покойному трубачу Рою Харгроуву, с которым он работал в RH Factor. В этой пьесе, а также в другой элегии Локка Elegy for Us All, где он весьма скептически смотрит на современную Америку, «погоду делает», наряду с квартетом Локка, мощная духовая секция из низкоголосых инструментов во главе с Бивером. Есть в программе и композиция Саркисяна Tushkin, которую молодой ударник написал в честь своего дедушки и где гостит британский духовик Тим Гарланд. Еще один трибьют, Song for Vic Juris памяти недавно ушедшего ветерана гитарного джаза, принадлежит перу пианиста ансамбля Джима Ридля. И эта разнообразная «галерея памяти», и другие пьесы альбома – джаз очень высокого профессионального уровня, мимо которого не пройдет ни один уважающий себя джазфэн.

© & (p) 2023 Circle 9 Records

9 tks / 62 mins

(Joe Locke – vibes, add.keyb; Jim Ridl – p, keyb; Lorin Cohen – ac.b, el.b; Samvel Sarkisyan – dr, cymbals; with Doug Beavers – tb (tks 2,4); Eric C.Davis – French horn (tks 2,4); Jennifer Wharton – bass tb, tuba (tks 2,4); Samir Nasr Eddine – oud (tk 3); Bahaa Daou – riq (tk 3); Tim Garland – ss, bass cl, fl (tk 5);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Ливан, Марокко, Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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