Joe Locke - Makram

Практически любой список Топ-10 вибрафонистов джаза не обойдется без имени Джо Локка. Этот музыкант, постепенно переходящий в разряд ветеранов (Лок родился в 1959 году), - живое связующее звено между поколением Милта Джексона и Бобби Хатчерсона и молодой амбициозной волной в лице Джоэля Росса и Саши Берлинер. При этом мастерство Джо остается на очень высоком уровне, свидетельством чему может служить и его новый альбом Makram.
Этот проект Джо Локк создавал со своим рабочим квартетом, в который входят пианист Джим Ридль, басист Лорин Коэн и молодой ударник Самвел Саркисян, талантливый представитель знаменитой в России ростовской джазовой школы. Кроме того, в ряде треков к основному составу присоединялись и гости, в числе которых был и со-продюсер Локка по проекту тромбонист и аранжировщик духовых партий Дуг Биверс. Стилистически квартет и его гости не выходят за рамки постбопового мэйнстрима, в которых Локк чувствует себя весьма комфортно, а вот программа альбома весьма разнообразна. Помимо собственной музыки Джо, здесь звучат произведения его партнеров, а также очень известные стандарты, вроде Love for Sale Портера или Lush Life Стрейхорна, но главная тема проекта – это все же трибьюты, которых в альбоме пять из девяти треков.
Начнем с того, что названием своим альбом обязан пьесе Makram, в которой Локк отдает дань памяти своего друга и партнера по некоторым записям, ливанского басиста Макрама Абу’л Хосна. Ориентальный колорит этой композиции, в которой минорный блюз смешан со звучанием арабского уда и марокканского тамбурина рик от ближневосточных гостей проекта, заметно отличает эту пьесу от других треков. Raise Heaven (for Roy) Джо посвятил покойному трубачу Рою Харгроуву, с которым он работал в RH Factor. В этой пьесе, а также в другой элегии Локка Elegy for Us All, где он весьма скептически смотрит на современную Америку, «погоду делает», наряду с квартетом Локка, мощная духовая секция из низкоголосых инструментов во главе с Бивером. Есть в программе и композиция Саркисяна Tushkin, которую молодой ударник написал в честь своего дедушки и где гостит британский духовик Тим Гарланд. Еще один трибьют, Song for Vic Juris памяти недавно ушедшего ветерана гитарного джаза, принадлежит перу пианиста ансамбля Джима Ридля. И эта разнообразная «галерея памяти», и другие пьесы альбома – джаз очень высокого профессионального уровня, мимо которого не пройдет ни один уважающий себя джазфэн.
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