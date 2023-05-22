Tania Giannouli - Solo

С греческой пианисткой Таней Джаннули мы познакомили наших читателей в 2020 году. То был альбом ее очень необычного по составу трио In Fading Light. В той рецензии (ее легко найти на сайте) говорилось и о творческом пути Джаннули, о ее тяготении к необычному саунду своих коллективов, о том, что все свои альбомы она выпускала на новозеландском лейбле Rattle Records. Пожалуй, только верность логотипу этой фирмы объединяет новую, пятую по счету работу Тани Джаннули с предыдущими релизами. У этого проекта короткое и исчерпывающее название: Solo, а у Тани здесь единственный партнер: ее инструмент.
Сольный альбом фортепьянной музыки, причем музыки авторской, - это всегда вызов, в первую очередь вызов автора и исполнителя самому себе. Но Джаннули готова к нему. Вот как она говорит об этом проекте: «Игра соло – это для меня самая освобождающая вещь на свете. Оставаясь наедине с инструментом, испытываешь невероятное чувство свободы. Но в то же время нет ничего более обязывающего, чем сольное выступление. Оставаясь на сцене в одиночестве, ты вынужден быть искренним, ничего не умалчивать и не имитировать, позволить себе быть уязвимым. И если человек честен, это придает ему силы. Solo – очень личный проект, это истории, которые рассказываешь начистоту, и я надеюсь, что слушатели это примут и оценят, умом и сердцем».
Что же, красиво сказано – и красиво и мощно сыграно. Джаннули представила весьма объемную программу: 24 трека, 72 минуты звучания. При этом сами композиции зачастую невелики: минута с небольшим, иногда меньше, самая длинная пьеса Novelette звучит семь минут. Мне уже доводилось применять это литературное сравнение, уместно повторить его и применительно к этой работе: Solo напоминает сборник талантливых рассказов, словно у Чехова или Борхеса, каждый со своим сюжетом, со своим настроением, со своими красками. Таинственный Metal Snake сменяется романтичным Black Sea, причудливый сюжет Out Of контрастирует со стремительностью Spiral и роковой предопределенностью Folegandros. Моя же любимая композиция Intone напоминает мини-сюиту в трез частях с трогательной, чуть ориентальной, интродукцией, жестко-тревожной средней частью и катарсисом в финале. Я ничего не говорил до сих пор о стилистике этой работы. Признаться, слушая музыку Тани об этом думаешь меньше всего. Уже потом, задним числом, понимаешь, что академическая и джазовая составляющие в этой музыки слиты так, что отделить их друг от друга невозможно. Это синтез, о котором мечтают многие и не всем он удается. У Тани Джаннули это получилось!
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