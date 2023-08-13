Joe Lovano Trio Tapestry - Our Daily Bread

До сих пор отличного саксофониста Джареда Симса доводилось слушать только в составе каких-то иных коллективов, и вот – первая встреча «лицом к лицу», авторский альбом Джареда, при этом весьма необычный. Но сначала – немного о самом Джареде Симсе. Он ...