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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Joe Lovano Trio Tapestry - Our Daily Bread

Joe Lovano Trio Tapestry - Our Daily Bread

13.08.2023

Joe Lovano Trio Tapestry - Our Daily Bread

В восьмидесятых и девяностых годах прошлого века, и даже в нулевых, и даже в десятых годах века нынешнего альянс между Джо Ловано и ECM Records казался, скажем так, не очень логичным. Один из столпов современного мэйнстрима, выдающийся тенорист с сочным ярким звуком - и утонченная, специфичная эстетика прославленного мюнхенского лейбла не очень сочетались друг с другом. Нет, маэстро время от времени участвовал в записях на лейбле Манфреда Айхера, но только в качестве сайдмена – в записях Аберкромби, Мотяна, Марка Джонсона. Свои собственные проекты Джо Ловано почти всегда выпускал на Blue Note Records, и вот это как раз представлялось совершенно логичным.

Все началось в 2018 году, а развитие получило в 2019-м. В тот год Джо Ловано выпустил на ЕСМ дуэт с итальянским трубачом Энрико Равой, годом позже - с польским трио Марцина Василевского, еще два года спустя – дуэт с датским гитаристом Якобом Бро памяти покойного партнера Пола Мотяна (знаю, что по-английски более правильно писать Моушн, но сам Пол предпочитал более близкий его армянским корням вариант Мотян). В общем, с тех пор все новые релизы Ловано выходят у Айхера, причем эстетические взгляды Манфреда не изменились, а вот Джо стал, похоже, несколько иным.

А в уже упомянутый выше «год великого перелома» 2018-й на ЕСМ вышел альбом Trio Tapestry, где с Ловано играли пианистка Мэрилин Криспелл и ударник Кармин Кастальди. Вот уж кто всегда был ко двору на ЕСМ, так это Криспелл. Тяготеющая к авангарду пианистка, многолетняя соратница Энтони Брэкстона, она активно и успешно записывается на ЕСМ еще с середины 90-х. Что касается гораздо менее известного Кастальди, то это старый и верный друг Ловано, с которым они вместе начинали подростками в Кливленде, а позже оба италоамериканца прекрасно взаимодействовали в трибьюте Ловано исторической родине и ее оперному гению Viva Caruso (2002). Trio Tapestry так понравился всем, включая самих музыкантов, что название этого альбома Джо включил в название своего нового трио. Уже как Joe Lovano Trio Tapestry в 2020-м они выпустили Garden of Expresssion, а в этом году настал черед уже третьего альбома трио под названием, достойным то ли молитвы, то ли толстенного тупого романа эпохи соцреализма: Our Daily Bread.

Запись альбома проходила в излюбленной Манфредом Айхером из-за великолепной акустики Auditorio Stelio Molo RSI в швейцарском Лугано в мае 2022 года, сам шеф лейбла выступал в качестве продюсера. Восемь композиций альбома «Хлеб наш насущный» - это очень мелодичный и интеллектуальный джаз, преисполненный глубокой гармонии. Ловано перевоплотился в очень тонкого лирика, как на тенор-саксофоне, так и на тарогато, национальном венгерском деревянном духовом инструменте типа кларнета, на котором я слышу его уже не первый раз (здесь он солирует на тарогато в композиции Grace Notes). Криспелл замечательно «держит» строй каждой пьесы в диапазоне от современной камерной музыки до пост-колтрейновского духовного джаза – и в этом контексте название альбома (и соответствующей композиции) раскрывается в совершенно ином свете. Кастальди необычайно сдержан и чуток к движениям партнеров. Благодаря действительно прекрасному качеству записи, даже малейший шелест его щеточек звучит ясно и четко. Пьеса The Power Of Three своим названием словно отражает интеллектуальную и творческую мощь, проявленную Trio Tapestry. А открывает альбом другая пьеса с числительным в названии: All Twelve демонстрирует свободу самовыражения музыкантов в рамках двенадцатитонового контекста. В середину программы поставлена композиция One for Charlie, где Ловано на тенор-саксофоне играет без аккомпанемента очень грустную и красивую тему памяти старинного друга и партнера Чарли Хэйдена.

Возможно, чтобы лучше проникнуться духом этой работы, стоит прислушаться к словам Джо Ловано в его liner notes: «Это не тот бэнд, где все начинается с ритма. Импульс тут в мелодии и гармонической последовательности. А ритм в каждой из пьес развивается в духе свободного полета». Я не слышал два предыдущих альбома этого трио, но Our Daily Bread – это во всех смыслах настоящий ЕСМ-овский альбом. И большинство тех, кто его услышит, думаю, с таким выводом согласится.

© & (p) 2023 ECM Records

8 tks / 41 mins

(Joe Lovano – ts, tarogato, gongs; Marilyn Crispell – p; Carmen Castaldi – dr, perc;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация: Jazzist Club, https://jazzist.ru/joe-lovano-trio-tapestry-our-daily-bread/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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