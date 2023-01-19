Astroturf Noise - Blazing/Freezing

Blazing/Freezing – уже второй альбом команды Astroturf Noise на лейбле 577 Records, первый, носивший название группы, был издан в 2020 году. Astroturf Noise – трио, образовалось оно в 2017 году в Бруклине, где сегодня живут все его участники. Мандолинист, а также исполнитель на еще целом ряде струнных и электронных инструментов, а также композитор Сэм Дэй Хармет по своим творческим интересам близок к свободной смеси фолка и джаза на импровизационной основе. Помимо Astroturf Noise, его можно услышать в таких составах, как La Banda Chuska, the Walter Thompson Orchestra, Karl Berger's Improvisers Orchestra и ряде других. Все композиции для альбома Blazing/Freezing сочинил именно он. Скрипачка Сана Нагано родилась в Токио, в Нью-Йорке живет с 2010 года, а до этого, приехав в США, училась в Беркли и в Куинс Колледже. Тяготение к авангардному джазу проявилось у нее и в работах с Karl Berger's Improvisers Orchestra (как и Хармет), Adam Rudolph's Go: Organic Orchestra, Дэниэлом Картером, Уильямом Паркером, и в собственных проектах, первый из которых под названием Inside the Rainbow появился в 2014 году. Басист Захари Суонсон – единственный из участников трио, с кем ранее доводилось знакомить наших читателей. Последняя такая встреча с ним произошла совсем недавно: в 2022 году In Flower, In Song, дебютный альбом Trio Xolo с его участием, также изданный 577 Records, освещался нашим сайтом.
Авангардный уклон в редакционной политике лейбла из Бруклина не изменился и с этим релизом (Blazing/Freezing увидит свет в середине февраля). Но вот такой вариант джаза свободной формы, который предлагает Astroturf Noise мне ранее слышать не приходилось. Собственно говоря, даже инструментарий трио (мандолина, скрипка, контрабас) подсказывает, что вас ждет нечто не стандартное. Музыканты Astroturf Noise соединяют в своих композициях фри-джаз с блю грассом. Tennessee Blazes, Brack Water Waltz, Medium Lonely Blues – в каждом из этих и в остальных пяти треках альбома есть своя «изюминка», разновидность традиционной музыки кантри на редкость убедительно сочетается со свободной импровизацией. Очень рекомендую «отведать» это весьма необычное «блюдо»!
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