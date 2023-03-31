Svoboda / O’Connor / Green - Time Together Time Apart
31.03.2023
Австралийские музыканты, пианист Джо О’Коннор, басистка Хелен Свобода и ударник Тим Грин дружат много лет, они вместе росли в Брисбене, где делали первые шаги в музыке. Потом жизнь неумолимо развела их. Скажем, Хелен отправилась учиться в Германию и Нидерланды, пару лет жила в этих странах. Со временем все трое добились определенных успехов и известности. Например, Джо О’Коннор в 2014 году получил престижную в Австралии Bell Award как лучший молодой джазовый музыкант года. Несмотря на плотный график каждого, Джо, Хелен и Тим нашли возможность собраться в июле 2019 года в Мельбурне, чтобы записать в храме Церкви Всех Наций импровизационную программу. В мае 2023 года эта программа, превратившись в альбом Time Together Time Apart, станет доступной всем любителям джаза благодаря релизу бруклинского лейбла 577 Records.
Альбом невелик по объему: семь пьес, около сорока минут звучания. Очень негромкого звучания. О’Коннор избегает бравурных аккордов, очень деликатно работает за ударной установкой Грин и контрабас Свободы также не рвется к обширным соло. Импровизация здесь действительно коллективная и, я бы сказал, минималистичная. Это чувствуется уже по первому треку A Beginning и продолжается в течение всей программы. В Time Together Time Apart никто не «кричит», все говорят, так сказать, в полголоса. Но голос каждого при этом вполне отчетлив и уверен. Альбом напоминает беседу трех интеллигентных людей, и их способ диалога вызывает симпатию. Можно говорить о том, что какие-то треки запомнились больше или меньше. На меня в этом смысле наиболее сильное впечатление произвела композиция Doubts. А вообще, судя по порядку расположения треков в программе и их названиям, вся программа носит концептуальный характер, рассказывая о дружбе, не исчезающей даже когда находишься далеко друг от друга: от стартовой A Beginning, через Time Together, A Moment Alone, Time Apart к финальному An Ending. Жизнь, дружба, музыка – вот, пожалуй, квинтэссенция этой работы.
3 февраля 2023 года всех многочисленных поклонников таланта очень успешного гитариста и композитора Дэйва Страйкера ждал приятный сюрприз: его солидная дискография пополнилась новым альбомом – Prime. Правда, на обложке вместо привычного имени ...
Деррик Гарднер – очень опытный американский джазовый трубач. Он играл с Фрэнком Фостером, Диззи Гиллеспи, Нэнси Уилсон, Кларком Терри. Свою дискографию он открыл в 2005 году альбомом Slim Goodie. С 2014 года Гарднер возглавляет большой состав ...
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
Много и всегда с удовольствием слушал я итальянского гитариста Энцо Рокко и знакомил с его музыкой наших читателей. Обычно это были дуэтные проекты (когда Рокко встречается со своим земляком Карло Актисом Дато – это вообще «именины сердца»), один ...
Биг-бэнды под руководством женщин давно уже не новость. Достаточно вспомнить два таких блистательных примера, как оркестры Тошико Акиоши или Марии Шнайдер. Приятно, что у них появились наследницы. Собственно говоря, появились они уже довольно давно. ...
Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с электроникой. В том ...
У фортепьяно славные традиции в каталонском джазе. Достаточно вспомнить такое известное имя, как Тете Монтулиу. Продолжательницей этих традиций является пианистка и композитор Ева Новоа. Она родилась в Барселоне, начинала, как это часто бывает, с ...
Интересный гость с нестандартной судьбой сегодня в нашем обзоре. Очевидно, уроженец Стамбула Фуат Туач музыку любил давно, но, как о профессии изначально не думал. Фуат стал юристом, видимо, неплохим, поскольку работал в этом качестве не только в ...
Китай и Западная Африка. Что может быть тут общего? Веками культуры этих регионов развивались обособленно, сталкивались с совершенно не похожими друг на друга проблемами. Но сегодня мир изменился. И, благодаря этому, мы можем слушать удивительный ...
Джордж Коулмэн – музыкант, мягко говоря, пожилой. В 2022 году, когда он давал концерт в нью-йоркском клубе Smalls, запись которого выходит сейчас на Cellar Music Group, ему было 87 лет. В том году он отметил также 70-летие своей профессиональной ...
Если вы читали в начале прошлого года наш обзор ЕР Inheritance и вас заинтересовало соединение индийских песен-тумри с музыкой академического европейского оркестра, то этот релиз лейбла Sufiscore – для вас. Inheritance можно рассматривать, как некий ...
В Канаде, как известно, два официальных языка: английский и французский. Группа молодых музыкантов из Монреаля, две девушки и пятеро парней, политкорректно дали сформированному ими в 2019 году ансамблю англоязычное название Greenhouse Ensemble , а ...