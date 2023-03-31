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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Svoboda / O’Connor / Green - Time Together Time Apart

Svoboda / O’Connor / Green - Time Together Time Apart

31.03.2023

Svoboda / O’Connor / Green - Time Together Time Apart

Австралийские музыканты, пианист Джо О’Коннор, басистка Хелен Свобода и ударник Тим Грин дружат много лет, они вместе росли в Брисбене, где делали первые шаги в музыке. Потом жизнь неумолимо развела их. Скажем, Хелен отправилась учиться в Германию и Нидерланды, пару лет жила в этих странах. Со временем все трое добились определенных успехов и известности. Например, Джо О’Коннор в 2014 году получил престижную в Австралии Bell Award как лучший молодой джазовый музыкант года. Несмотря на плотный график каждого, Джо, Хелен и Тим нашли возможность собраться в июле 2019 года в Мельбурне, чтобы записать в храме Церкви Всех Наций импровизационную программу. В мае 2023 года эта программа, превратившись в альбом Time Together Time Apart, станет доступной всем любителям джаза благодаря релизу бруклинского лейбла 577 Records.

Альбом невелик по объему: семь пьес, около сорока минут звучания. Очень негромкого звучания. О’Коннор избегает бравурных аккордов, очень деликатно работает за ударной установкой Грин и контрабас Свободы также не рвется к обширным соло. Импровизация здесь действительно коллективная и, я бы сказал, минималистичная. Это чувствуется уже по первому треку A Beginning и продолжается в течение всей программы. В Time Together Time Apart никто не «кричит», все говорят, так сказать, в полголоса. Но голос каждого при этом вполне отчетлив и уверен. Альбом напоминает беседу трех интеллигентных людей, и их способ диалога вызывает симпатию. Можно говорить о том, что какие-то треки запомнились больше или меньше. На меня в этом смысле наиболее сильное впечатление произвела композиция Doubts. А вообще, судя по порядку расположения треков в программе и их названиям, вся программа носит концептуальный характер, рассказывая о дружбе, не исчезающей даже когда находишься далеко друг от друга: от стартовой A Beginning, через Time Together, A Moment Alone, Time Apart к финальному An Ending. Жизнь, дружба, музыка – вот, пожалуй, квинтэссенция этой работы.

© & (p) 2023 577 Records

7 tks / 39 mins

(Joe O’Connor – p; Helen Svoboda – b; Tim Green – dr, cymbals;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия
музыкальный стиль
современный джаз


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