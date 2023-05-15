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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Yarákä - Curannera

Yarákä - Curannera

15.05.2023

Yarákä - Curannera

Странное название у этого ансамбля, не правда ли? Не трудитесь искать перевод в словарях любых европейских языков, там его не будет. Это слово взято из языка индейцев тупи-гуарани, живущих в бассейне Амазонки и содержит в себе сразу четыре понятия: вода, воздух, огонь и земля. Трое музыкантов из итальянского города Таранто, объединившись в ансамбль в 2015 году, назвали себя этим словом, потому что оно, на их взгляд, наилучшим образом отражает суть творчества музыкантов: единение человека и природы, поиск духовной гармонии и поддержка культурных особенностей своего региона.

Таранто – это самый юг Италии, город – наследник древнего Тарента, основанного когда-то спартанцами и бывшего процветающим центром так называемой Великой Греции вплоть до его покорения римлянами в ходе войны с Ганнибалом. Джанни Скьямбарруто, Вирджиния Павоне и Симоне Каррино изначально возрождают традиции этого древнего региона, видевшего греков и римлян, арабов и византийцев и выработавшего даже свой особый диалект итальянского языка, на котором Yarákä часто исполняют свои песни. Первый свой альбом Yarákä выпустили в 2018 году, они часто выступают на различных фестивалях этнической музыки, гастролируют, как в Италии, так и в других европейских странах.

Работая над новым альбомом Curannera, Джанни, Вирджиния и Симоне вооружились помимо обычных инструментов целым рядом традиционных струнных и перкуссионных инструментов восточного происхождения, а также пригласили к участию в записи классический струнный квартет. Альбом концептуальный. Curannera – это женщина-ведунья, лечившая людей методами традиционной народной медицины, целебные травы и определенные ритуалы помогали излечить не только тела, но и души. Ее можно назвать колдуньей – но доброй. В темные века таким целительницам нередко грозил костер. Но народная традиция почитает и уважает таких ведуний. Yarákä в коллекции из восьми песен, частично сочиненных музыкантами, частично народных в аранжировке участников ансамбля также проводит в этом альбоме своеобразный ритуал: каждая из песен – это изгнание зла из душ слушателей или разрушение страхов, блокирующих позитивную энергию созидания.

Не удивительно, что ритм играет важнейшую роль в саунде группы. В песнях Yarákä можно распознать и традиционные мотивы тарантеллы, и ориентальные ритмы, и чисто шаманские ритуальные медитативные звучания. Удивительно, но и академические струнные каким-то образом вписываются в этот музыкальный ритм. Ну, и конечно, на авансцене всегда голоса, в первую очередь – сильный и страстный голос Вирджинии Павоне. Альбом невелик: всего полчаса звучания – и это, пожалуй, его единственный недостаток. С Yarákä не хочется расставаться!

© & (p) 2023 Zero Nove Nove

8 tks / 29 mins

(Gianni Sciambarruto - berimbao, g, saz, doromb, voice; Virginia Pavone - voice, harmonic bark fl, shamanic tambourine; Simone Carrino - tambourine, riq, daf, kanjira, troccola, voice; with Anna Vozza - narrating voice (tk 5); Cristina Ciura, Sabrina Di Maggio – vi; Arianna Latartara – viola; Mirko Sciambarruto – cello;)

Линк предоставлен Giuseppe Bortone, Zero Nove Nove

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия


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