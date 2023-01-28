Sanah Kadoura - Duality

Для ливанско-канадской барабанщицы и композитора Сана Кадуры Duality – уже второй альбом с собственным именем на обложке. Получив музыкальное образование в США и Канаде, Сана получила определенную известность на североамериканской джазовой сцене, только в Нью-Йорке она проработала около десяти лет. Она выступала или записывалась с такими музыкантами, как Марк Уитфилд, Джо Локк, Майк Стерн, Рой Харгроув, Джереми Пелт, Кирк Лайтсли и многими другими. Первый авторский альбом Кадуры под названием Hawk Eyes был выпущен в 2018 году, а вышеупомянутые Уитфилд и Пелт принимали участие в его записи.
Понятно, за пять лет изменилось многое. Команда, с которой Сана готовила Duality, - совсем иная. На авансцену здесь выдвинута группа из трех духовых: Стейси Диллард на сопрано-саксофоне, трубачка Рейчел Тьерен и кларнетистка Вирджиния МакДональд. В ритм-группе Кадуру дополняют пианист Майкл Кинг и басист Джонатан Митчелл. В записи также участвовали бразильский гитарист Флавиу Сильва и пара вокалистов – Джоанна Маджоко и иранец Пархам Хаджиги. Прослушав альбом, могу сказать, что в меньшей степени Сана пыталась поразить здесь кого-либо собственным техническим исполнительским мастерством, прежде всего она здесь бэнд-лидер и композитор.
Название альбома Duality, возможно, имеет отношение к древней идее борьбы сил света и тьмы в каждом из нас. Как говорит сама Кадура, «У всех у нас свои битвы, но я думаю, что нам, людям, легче преодолевать тьму, общаясь друг с другом, и вместе находить свет». Девять композиций альбома отражают и взгляды Саны, и ее музыкальные приоритеты. Музыка в каждом из треков не выходит за достаточно широкие рамки мэйнстрим-джаза, но ливанские корни Саны Кадуры не могли не найти отражения в ее музыке: в меньшей степени в титульной композиции Duality и в большей – в посвященной матери Саны пьесе Zaytoon. Очень заметное место в программе занимают оба вокалиста. Правда, с текстом здесь присутствует только финальная композиция Rise, а в остальных случаях и женский, и мужской голоса – это дополнительные краски к саунду того или иного трека, причем в короткой Interlude–Old Friends – в традиционном джазовом контексте.
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