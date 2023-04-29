Chris Potter - Got the Keys to the Kingdom: Live at the Village Vanguard
29.04.2023
Обложка нового альбома Криса Поттера радует яркими и сочными красками, подобными голосу его саксофона. В своем фирменном стиле Крис играет очень длинными нотами, щедро декорируя звук орнаментикой и другими украшениями. Один из лучших, если не лучший, в современном джазе мастер игры на тенор-саксофоне дает здесь мастер-класс по исполнению редких стандартов и переводу на джазовый корневых образчиков бразильской и афроамериканской музыки.
Состоялся этот мастер-класс на одной из самых славных сцен в джазовой истории, в нью-йоркском клубе Вилледж Вангард в феврале 2022 года, а достоянием поклонников таланта Криса Поттера его сделал британский лейбл Edition Records, с которым американский саксофонист и композитор сотрудничает с 2019 года. До сих пор с логотипом этого лейбла выходили два альбома Криса и его группы Circuits Trio (один из них, Sunrise Reprise (2021) я уже имел удовольствие освещать на этих электронных страницах) и один сольный проект There Is A Tide. И вот теперь Edition Records представляет альбом Got the Keys to the Kingdom: Live at the Village Vanguard, записанный на концерте в упомянутом клубе. Для того концерта Поттер предпочел формат квартета, в который вошли пианист Крэйг Тэйборн, басист Скотт Колли и ударник Маркус Гилмор. С каждым из этих хорошо известных музыкантов Поттер уже работал в разные годы.
Программу концерта Крис составил действительно не самую обычную. Если его справедливо называют крупнейшим джазовым саксофонистом и композитором, то в последней ипостаси мы его здесь не услышим: звучат только каверы. Как комментирует сам Крис, «это темы, которые исполняются редко». Первой из них стала пьеса видного мастера кантри-блюза Миссисипи Фреда МакДауэлла You Gotta Move. Саксофон бывает на первых ролях в блюзе, но Поттер с партнерами исполнили именно джазовый блюз, ни на секунду не теряя его терпкую афроамериканскую основу и, одновременно, играя первоклассный джаз со стратосферными импровизациями лидера квартета. Затем последовала вещь ну совсем неожиданная: композиция Nozani Na, фольклорная мелодия с берегов Амазонки в транскрипции двух бразильских классиков – академистов: Эдгара Рокетт-Пинту и Эйтора Вила-Лобоса. Здесь в полной мере проявил себя Тэйборн, много работы досталось Гилмору, а на финише Поттер поставил очень эффектную точку. В сумме же и фольклорные, и академические мотивы вновь переплавились в добротный джаз. Потом настал черед Blood Count, последней композиции выдающегося аранжировщика и композитора Билла Стрейхорна, которую он сочинял в 1967 году в больнице, из которой ему уже не суждено было выйти. Балладную грусть пьесы, усугубленную обстоятельствами ее написания, Поттер передает восхитительно длинными фразами при очень тактичной поддержке Тэйборна – на мой вкус, это сильнейшая вещь всей программы.
Настроение круто меняется в пьесе Чарли Паркера 1949 года Klactoveedsedstene – согласитесь, она действительно не очень на слуху по сравнению с другими шедеврами Берда. Эту композицию Поттер решает в истинно паркеровском духе: стремительный темп, ноты выскакивают, как пулеметные очереди, партнеры с трудом удерживаются за летящим звуком Криса – сам Берд, думаю, остался бы доволен этой интерпретацией. А затем Поттер вновь обращается к бразильскому репертуару, к пьесе Olha Maria, совместному детищу трех королей бразильской музыки: Шику Буарки, Антониу Карлоса Жобима и Винисиуша де Мораеша. После басового интро от Скотта Колли Поттер дает прочувствовать всю горькую сладость этой темы, играя на редкость деликатно и сдержанно. И, наконец, последний трек, давший название альбому: Got the Keys to the Kingdom – традиционная афроамериканская духовная музыка, классический спиричуэлл. И на финише мастер-класса Поттер показывает как перенести его из условной баптистской церкви на джазовые подмостки, не потеряв ни на йоту экстатический жар оригинала, и создать при этом настоящий джазовый шедевр.
Резюме будет кратким. На календаре апрель. Уже немало разной, и очень хорошей в том числе, музыки услышано в этом году. Но ничего более сильного я пока еще не слышал.
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