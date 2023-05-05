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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Erik Friedlander - She Sees

Erik Friedlander - She Sees

05.05.2023

Erik Friedlander - She Sees

Если вы еще с 90-х годов с удовольствием слушали downtown music в релизах Knitting Factory или Tzadik, то любая новая встреча с таким видным представителем этого направления нью-йоркского авангарда, как виолончелист Эрик Фридландер, станет для вас настоящим подарком. Такой приятный сюрприз Эрик подготовил к 26 мая, когда увидит свет альбом She Sees. Это уже второй альбом в рамках проекта Sentinel, в котором вместе с Фридландером одноименный дебютник записывали американская гитаристка Ава Мендоза и мексиканский перкуссионист Диего Эспиноса. Мендоза тяготеет к авангарду, она работала с Джоном Зорном и Нелсом Кляйном, руководит также арт-роковой группой Unnatural Ways. Эспиноса – основатель компьютерно-перкуссионного трио The Electronic Hammer и квартета Ear Massage, имеет опыт работы с такими корифеями современного джазового и академического авангарда, как Пьер Булез, Джон Зорн и Стив Райх.

Для записи She Sees Фридландер пригласил также японо-американского басиста Стому Такеиши, имеющего богатый опыт работы с мастерами авангардного джаза и мэйнстрима в Нью-Йорке. Надо сразу сказать, что после записи альбома, которая состоялась в Мехико, Такеиши стал полноправным членом Sentinel, превратившегося таким образом в квартет. Фридландер высоко оценил приход Такеиши, позволивший существенно изменить саунд группы, придав ему большую жесткость и менее камерный характер по сравнению с дебютником. Да и сам Эрик записывал этот альбом с особым чувством раскрепощенности. Дело в том, что She Sees стал четвертым альбом Фридландера с 2016 года, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона. Как губителен тремор для струнника, объяснять не надо. Долгое время Фридландер играл на таблетках, снижавших влияние тремора. Но в прошлом году музыкант решился на операцию на головном мозге по новым специальным хирургическим технологиям. Эффект оказался потрясающим: Эрик почувствовал себя заново родившимся, и это чувство свободы он постарался передать в записи She Sees.

Десять композиций, составивших программу альбома, слушаются на одном дыхании. Гитара Мендозы насыщает саунд группы истинно рок-н-ролльной энергетикой. В таких пьесах, как Baskets, Biscuits, Rain или Tremor, Blink виолончель почти не уступает ей по степени драйва. Ну, а в композициях Rush. Rush Slowly или Summit Фридландер играет благородно-академическим звуком, и укрощенная гитара отзывается почти эмбиентными пассажами. Такеиши громко заявляет о себе в Heatwave отличным диалогом с лидером квартета, а в самой ударной композиции альбома Ache, Air Такеиши, Мендоза и, разумеется, Эспиноса превращают Sentinel в настоящую рок-группу. А возвращаясь к Фридлендеру, можно сказать, что образцом его мастерства стала пьеса Sliding, где притягательный ритм подчеркивает высокое мастерство нью-йоркского ветерана. Здоровья ему и новых интересных работ!

© & (p) 2023 Skipstone Records

10 tks / 48 mins

(Erik Friedlander- cello; Ava Mendoza – g; Stomu Takeishi - b; Diego Espinosa – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Мексика, США, Япония
музыкальный стиль
авангард, кроссовер


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