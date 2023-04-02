Shawn Maxwell - Story at Eleven

Саксофонист и композитор из Чикаго Шон Максвелл нашим читателям хорошо знаком – мы освещаем его работы еще с самого первого альбома Originals, выпущенного в 2005 году. Но что значит «хорошо знаком»? Креативность музыканта и определяется тем, что в каждой новой работе он предстает перед слушателем немножко иным. Хороший пример тому – новый, одиннадцатый по счету альбом Максвелла под названием Story at Eleven.
… Не думаю, что Шон старательно перечитывает обзоры своих альбомов, который пишет в далекой Беларуси автор сих строк. Но впечатление такое, что альбомом Story at Eleven он вступил со мной в прямую полемику. Рассказывая об альбоме Максвелла Expectation & Experience (2021), в который вошло целых семнадцать авторских композиций, я позволил себе такой пассаж: «…Максвелл предпочитает небольшие по объему композиции. Говоря языком литературы, он мастер рассказа, а не большого романа, скорее Чехов, чем Толстой.»
И вот, в новом проекте, как почти всегда у Шона, полностью авторском, Максвелл показывает, что крупные формы ему вполне по силам. Дадим слово ему самому: «Эта запись – композиция большой формы в четырех частях. Каждая часть может восприниматься независимо, но они связаны друг с другом в эмоциональном и музыкальном плане».
Да, в Story at Eleven включены четыре пьесы довольно большого объема (от восьми до одиннадцати с половиной минут), исполнять которые Шону помогали трое коллег: земляк-пианист Колин Клаусон, играющий здесь на клавишных и Хэммонд-органе – и главный партнер Максвелла в создании коллективного саунда, бас-гитарист Майкл Бартон и еще один музыкант из Чикаго, ударник Грег Эссиг. Связь всех четырех частей вполне ощутима при прослушивании. Везде Максвелл комбинирует акустическое и электронное звучания, везде свободно работает с разными музыкальными размерами, везде в полный голос звучит его инструмент (на этот раз духовик-мультиинструменталист, он ограничился альт-саксофоном). И если высокое техническое мастерство Максвелла-инструменталиста уже давно стало общим местом, о котором излишне напоминать, то Максвелл-композитор, как автор крупных форм, явно шагнул вперед в новом проекте, ставшим важным этапом его творческой биографии.
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