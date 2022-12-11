Kenny Barron - The Source

Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, чем сорок последних лет, сольный фортепьянный альбом Бэррона. Как говорит сам мастер, «Сольная игра бьет по нервам. После первого трека это обычно проходит. Но это первичное чувство, когда ты сидишь один за инструментом. Ты осознаешь, что никто тебя не прикроет, если ты ошибешься. Ты один. И это здорово. Но проходит не менее минуты, пока ты поймешь это». Понятно, играть соло в студии – это не то, что играть соло на сцене перед полным зрительным залом. Наверное, это легче. Но «достучаться» до слушателя в этом случае сложнее. Вновь предоставим слово самому Кенни: «Одна из вещей, которые мне нужны при игре – это общение на эмоциональном уровне. Реакция «Хм-м-м» - это не то, что мне нужно. «Это было действительно интересно» - это не то, что мне нужно. Мне нужно, чтобы люди что-то ПОЧУВСТВОВАЛИ».
Можно представить в этой связи, насколько тщательно 79-летний Бэррон подбирал программу для своего будущего анонимного слушателя альбома The Source. В итоге в альбом вошли пять каверов и четыре его собственные композиции разных лет. Каждая из них по-своему очень важна для него. Открывает программу пьеса Бэррона What If?, сочиненная в 1986 году, где он на фортепьяно блестяще воспроизводит басовую линию, буквально «зажигая» слушателя. Композицию Dolores Street SF он играл и на своем первом сольном альбоме сорок лет назад. Динамика и эмоциональность этой вещи делает ее одной из самых дорогих для автора работ – не зря Кенни вспомнил о ней и сейчас. Phantoms Бэррон записывал со своим квинтетом в 1986 году. Тогда он собирался сделать нечто в духе Орнетта Коулмэна. В духе Орнетта, как он сам признает, не получилось, но неожиданно вышло нечто весьма оригинальное и дорогое автору до сих пор. Если говорить о технике игры Кенни Бэррона, то больше всего он напоминает мне МакКой Тайнера, но в композиции, похоже, главной иконой для него является другой пианист, великий Телониус Монк. В программу он включил сразу две его пьесы – Teo и Well You Needn’t. Бэррон говорит, что в любой его записи всегда будет пьеса Монка. Well You Needn’t он обычно играл в трио с участием ударника Джонтана Блэйка, и в сольном исполнении одна его рука вспоминает идеи Блэйка в интерпретации этой пьесы. Вспомнил Бэррон и другого выдающегося джазового композитора, но иного плана. В программу вошли две пьесы Билли Стрейхорна: Daydream и написанная в содружестве с шефом Стрейхорна Дюком Эллингтоном Isfahan. Вторую из них он полюбил навсегда, впервые услышав соло Джонни Ходжеса в этой вещи. The Source дает возможность посмаковать сольное исполнение Isfahan, а шире – совершить увлекательнейшее путешествие в мир джазовых образов одного из лучших джазовых пианистов.
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