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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Rob Clearfield - Ashes and Diamonds

Rob Clearfield - Ashes and Diamonds

27.10.2023

Rob Clearfield - Ashes and Diamonds

Свой предыдущий альбом Whenever You’re Starting From пианист и композитор из Чикаго Роб Клирфилд выпустил еще в доковидную эру, в 2018 году. Тот альбом сольных фортепьянных импровизаций мне довелось обозревать для нашего сайта и, среди прочего, там отмечалась явное тяготение этого очень лиричного и тонкого музыканта к академическим формам. Тем более это наблюдение подходит для его новой, пятой по счету, работы Ashes and Diamonds. Между двумя альбомами Клирфилда произошло много событий – и в мире, и в личной жизни Роба. Он переехал в Европу, сейчас живет в Марселе, что не мешает ему много гастролировать и выступать и в Штатах, и в Старом Свете. А мир, мир пережил пандемию Ковид-19, и этот факт оказал серьезное влияние на Клирфилда, также переболевшего этим вирусом. Размышления над этим тяжелом испытанием для всего человечества и дали толчок к созданию его нового проекта.

Ashes and Diamonds – первая полностью авторская работа Роба Клирфилда. Это сюита, связанная единой темой, а ее части носят подчеркнуто академические названия, вроде Adagio или Passacaglia. Сам же альбом, как считают авторы пресс-релиза, обязан своим названием великому фильму польского режиссера Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (1958). Но если копнуть глубже, и заглянуть в выпущенный вместе с альбомом 84-страничный электронный буклет, то мы обнаружим там первоисточник: фрагмент стихов польского поэта Циприана Норвида, из которых позаимствовал название своей ленты и сам Вайда.

Клирфилда в истории с пандемией более всего потрясла ее внезапность: ««Мы жили своей жизнью, делали свое дело, а потом БАЦ: ваша повседневная жизнь совершенно изменилась, и, вероятно, ваша сфера деятельности резко изменилась в одночасье, или вы внезапно потеряли близких, или тяжелый случай вируса навсегда изменил ваше здоровье, или вы больше не можете зарабатывать деньги, или, может быть, вы просто реагируете на то, как ваши знакомые сталкиваются с этими внезапными проблемами. Некоторым из нас пришлось довольно быстро решить, что нам с этим делать. Это не набор выборов, к которым мы могли бы подготовиться. И многие люди проходят через это одновременно; что усиливает хаос и неопределенность». Все эти размышления и стали основой самого на сегодняшний день большого сочинения Клирфилда: сюита в пяти частях на 47 минут звучания.

Музыку эту Роб записывал в формате квартета с участием хорошо знакомых ему партнеров: альт-саксофониста Грега Уорда, басиста Сэма Вебера и ударника Куина Кирхнера. Это большая и серьезная работа, отражающая еще больший дрейф Клирфилда в сторону музыки академической, по крайней мере по части формы и структуры. Здесь не обойдешься одним треком, чтобы составить представление об Ashes and Diamonds, эту музыку надо слушать целиком и слушать внимательно. Но джаз также никуда не исчез: достаточно оценить сольные партии Уорда или почти фри-джазовый диалог фортепьяно Клирфилда и ударных Кирхнера в финальной части Furioso. Можно согласиться с оценкой, которую дает музыке Клирфилда Джек Уолтон из South Bend Tribune: « Это музыка в равной степени очень личная и очень экспрессивная. Это звучание плохо поддается классификации, здесь интеллект и вдохновение, уравновешенные отменной техникой, создают музыку, пропитанную своего рода алхимией».

© & (p) 2023 ears&eyes Records

5 tks / 47 mins

(Greg Ward – as; Rob Clearfield – p; Sam Weber – b; Quin Kirchner – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка, современный джаз


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