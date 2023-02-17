Barry Meehan / Tim Motzer / Eric Slick / Theo Travis - UNXP EP
17.02.2023
Лейбл известного электро-акустического гитариста из Филадельфии Тима Мотцера 1K Recordings выпустил любопытный EP. Его история восходит к изданному им же в 2017 году альбому Goldbug – Naacal. Участники той записи – тек же люди, имена которых мы видим в технических данных UNXP EP: сам Тим Мотцер, его земляки, басист Барри Михэн и ударник Эрик Слик, а также один из корифеев британского джаза (и бывший участник Soft Machine) саксофонист Тео Трэвис. В том альбоме было девять треков. В январе 2023 года Мотцер решил, что наиболее яркие композиции Goldbug – Naacal заслуживают, так сказать, второго издания. Брайан Боланд осуществил ре-мастеринг трех композиций: Re-Entry, UNXP (Unexplained Phenomena) и Time Fears the Pyramids, объединив при этом первые две в одну композицию Re:Entry_UNXP. Так родился компактный двадцатипятиминутный EP, свежий продукт, высветивший новым светом весьма интересные композиции.
Надо сказать, что американская часть команды записала эти пьесы в 2010-2011 годах у себя дома, а Тревис писал свою партию отдельно в Лондоне. Сведением и миксом занимался лично Тим Мотцер в 2013 году. Первое, что бросается в глаза (точнее, в уши) – это монументальность обоих композиций: я имею ввиду не столько время звучания каждой, сколько общий торжественный объемный звук, в котором сливаются в единое целое под электронной эгидой гитарные арпеджио Мотцера, глубокое басовое звучание Михэна, изощренная работа ударных Слика и возвышенные соло Тревиса. В первом из треков присутствуют и полевые записи, сделанные Тимом Мотцером: пение птиц и звучание колоколов одной из норвежских церквей, записанное им в 2011 году. В Кe:Entry_UNXP можно услышать еще и человеческие голоса от The Hieroglyphic Choir.
UNXP EP отнюдь не выглядит с мясом вырванным фрагментом из большого альбома. На 1K Recordings ему удалось придать вполне цельный облик законченного произведения, который я отнес бы к сфере то ли высокоинтеллектуального прог-рока, то ли экспериментального эмбиента. В любом случае – это интересно.
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