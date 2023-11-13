Defne Şahin - Hope

Вокалистка и композитор Дефне Шахин – дитя глобализации нашего мира. Она родилась в Германии в семье, как нетрудно догадаться по ее имени, представителей многочисленной турецкой диаспоры. Музыкальное образование она получила, последовательно обучаясь в Университете искусств в Берлине, Высшей музыкальной школе в Барселоне и Манхэттенской школе музыки в Нью-Йорке (2014), где среди ее педагогов была известная джазовая вокалистка Гретхен Парлато. И Дефне действительно стала классной вокалисткой широкого диапазона: от джаза до поп-музыки, зачастую вводя в свои песни элементы турецкого фольклора. Я не случайно говорю о «своих песнях». Дефне Шахин – еще и талантливый композитор, а подбор лирики для своих проектов говорит об ее хорошем вкусе. Свой первый альбом Yaşamak(2011) она записала со своей музыкой на стихи знаменитого турецкого поэта, коммуниста по политическим взглядам, Назыма Хикмета. Он долго жил в эмиграции и умер в СССР. Затем последовал альбом Unravel (2016), посвященный впечатлениям от жизни Дафне в Нью-Йорке, а представляемый нами ее третий альбом Hope - вновь обращение с собственной музыкой к высокой поэзии. На сей раз это стихи самой значительной американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон.
Надо сказать, Дефне Шахин не одинока в любви к поэзии Дикинсон. Многие музыканты в своих проектах нередко обращаются к необыкновенно проникновенной лирике Дикинсон. Она писала о жизни и смерти, вере и божественном откровении, о любви и потерях. Для альбома Дафне отобрала десять произведений, предварив выпуск альбома двумя синглами: Hope is the thing with feathers и Let Go, сам же альбом увидел свет в конце октября на немецком лейбле Berthold Records.
Все песни Шахин исполняет по-английски в манере, которую я назвал бы космополитичной: не зная биографии певицы, никогда не догадаешься об ее происхождении. Лишь в финальной песне Blessing from a lioness можно с трудом расслышать какие-то этнические отзвуки в музыке. Сама же музыка – это нечто среднее между джазом и поп-музыкой, и чашу весов в джазовую сторону помогают склонить аккомпанирующие Шахин музыканты, из которых хочется отметить особо бас-гитариста Саймона Джермина. Большинство песен Дефне близки к лирическим балладам, которые она исполняет с большим чувством, а порой, как в финале Have you got a Brook in your little heart демонстрирует незаурядный диапазон своих технических возможностей. Впрочем, есть в альбоме несколько треков более энергичного характера: в первую очередь это Let go и There’s a certain Slant of light. Приятный голос, хорошее исполнение и высокая поэзия в текстах – такое сочетание встречается не каждый день – стоит услышать!
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