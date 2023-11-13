Defne Şahin - Hope

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Defne Şahin - Hope

Defne Şahin - Hope

13.11.2023

Defne Şahin - Hope

Вокалистка и композитор Дефне Шахин – дитя глобализации нашего мира. Она родилась в Германии в семье, как нетрудно догадаться по ее имени, представителей многочисленной турецкой диаспоры. Музыкальное образование она получила, последовательно обучаясь в Университете искусств в Берлине, Высшей музыкальной школе в Барселоне и Манхэттенской школе музыки в Нью-Йорке (2014), где среди ее педагогов была известная джазовая вокалистка Гретхен Парлато. И Дефне действительно стала классной вокалисткой широкого диапазона: от джаза до поп-музыки, зачастую вводя в свои песни элементы турецкого фольклора. Я не случайно говорю о «своих песнях». Дефне Шахин – еще и талантливый композитор, а подбор лирики для своих проектов говорит об ее хорошем вкусе. Свой первый альбом Yaşamak(2011) она записала со своей музыкой на стихи знаменитого турецкого поэта, коммуниста по политическим взглядам, Назыма Хикмета. Он долго жил в эмиграции и умер в СССР. Затем последовал альбом Unravel (2016), посвященный впечатлениям от жизни Дафне в Нью-Йорке, а представляемый нами ее третий альбом Hope - вновь обращение с собственной музыкой к высокой поэзии. На сей раз это стихи самой значительной американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон.

Надо сказать, Дефне Шахин не одинока в любви к поэзии Дикинсон. Многие музыканты в своих проектах нередко обращаются к необыкновенно проникновенной лирике Дикинсон. Она писала о жизни и смерти, вере и божественном откровении, о любви и потерях. Для альбома Дафне отобрала десять произведений, предварив выпуск альбома двумя синглами: Hope is the thing with feathers и Let Go, сам же альбом увидел свет в конце октября на немецком лейбле Berthold Records.

Все песни Шахин исполняет по-английски в манере, которую я назвал бы космополитичной: не зная биографии певицы, никогда не догадаешься об ее происхождении. Лишь в финальной песне Blessing from a lioness можно с трудом расслышать какие-то этнические отзвуки в музыке. Сама же музыка – это нечто среднее между джазом и поп-музыкой, и чашу весов в джазовую сторону помогают склонить аккомпанирующие Шахин музыканты, из которых хочется отметить особо бас-гитариста Саймона Джермина. Большинство песен Дефне близки к лирическим балладам, которые она исполняет с большим чувством, а порой, как в финале Have you got a Brook in your little heart демонстрирует незаурядный диапазон своих технических возможностей. Впрочем, есть в альбоме несколько треков более энергичного характера: в первую очередь это Let go и There’s a certain Slant of light. Приятный голос, хорошее исполнение и высокая поэзия в текстах – такое сочетание встречается не каждый день – стоит услышать!

© & (p) 2023 Berthold Records

10 tks / 46 mins

(DefneŞahin – voc; Johannes von Ballestrem - p, ampli-celeste, synth; Keisuke Matsuno – g; Simon Jermyn – el.b; Martin Krümmling – dr; Dilvin Şahin - background voc (tks 6, 10)

Линк предоставила Amanda Bloom, Crossover Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Турция
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Pete Oxley / Nicolas Meier - Mercurial Indigo
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Швейцария
  • музыкальный стиль: ориентальная музыка, эмбиент
Британский гитарный проект Пита Оксли и Николаса Мейера (он швейцарец, но уже давно живет и работает в Англии) выпускает в мае свой пятый по счету альбом Mercurial Indigo. Наши читатели уже имели удовольствие встречаться с предыдущими работами Оксли ...
подробнее
01.05.2023
Petrolio - Respira
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: авангард, эмбиент
Новая встреча с музыкантом, уже «светившимся» на наших страницах. Петролио – это артистический ник итальянского музыканта Энрико Черрато, под которым он выступает в 2015 года. Петролио – частый участник разнообразных фестивалей авангардной музыки, ...
подробнее
14.06.2023
Pól Brennan - The Irish Revolution
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Ирландия
  • музыкальный стиль: академическая музыка, кельтская музыка
Боюсь, в этом тексте история заметно потеснит музыку – уж больно специфична тематика альбома The Irish Revolution , нового релиза в каталоге британского лейбла ARC Music . Его история такова. В 2019 году ирландское телевидение показало ...
подробнее
26.08.2023
Pug Life - Autiofiktio
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия, Финляндия
  • музыкальный стиль: авангард
Благодаря релизам лейбла Intonema, возглавляемого Ильей Белоруковым, наши читатели не раз встречались с работами этого петербургского музыканта, сферой интересов которого являются свободная импровизация и электронная экспериментальная музыка. ...
подробнее
12.08.2023
Rebecca Hennessy - Joy Will Find Us
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер, современный джаз
И название альбома Ребекки Хеннесси Joy Will Find Us («Радость найдет нас»), и обложка, где мальчик играет с собственной тенью на стене, по-видимому, в ясный солнечный день, настраивает на позитивный лад. Да и сам альбом, коллекция новых песен ...
подробнее
25.03.2023
Redline Trio - Underdog
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На этот раз наше джазовое путешествие по Канаде с Orange Grove Publicity ведет в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно здесь уже шесть лет работает джазовый коллектив Redline Trio , в который входят саксофонист Марк ДеДжонг, басист ...
подробнее
05.03.2023
Riccardo Tesi - La Giusta Distanza
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
Обложка этого альбома кажется выполненной по лекалам ЕСМ: минималистичность, экзистенциальная статика, холод. Но обложки бывают обманчивы: в музыке, которая спрятана под этой обложкой много света и тепла, много динамики, много воздуха, много типично ...
подробнее
15.04.2023
Rob Clearfield - Ashes and Diamonds
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, современный джаз
Свой предыдущий альбом Whenever You’re Starting From пианист и композитор из Чикаго Роб Клирфилд выпустил еще в доковидную эру, в 2018 году. Тот альбом сольных фортепьянных импровизаций мне довелось обозревать для нашего сайта и, среди прочего, там ...
подробнее
27.10.2023
Rogue Parade - Dion’s Quest
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Впервые «Парад мошенников» (именно так переводится название группы чикагского альт-саксофониста и композитора Грега Уорда) мы наблюдали в 2019 году, когда увидел свет альбом Stomping Off From Greenwood. Издан он был лейблом Greenleaf Music. Новый ...
подробнее
21.01.2023
Roxane Reddy - Jaywalking
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
С молодой вокалисткой из Монреаля Роксаной Редди наши читатели уже имели возможность познакомиться совсем недавно по дебютному альбому ансамбля Greenhouse Ensemble под названием Rez-de-chaussée. И вот, почти сразу подоспел уже сольный дебют Редди – ...
подробнее
11.04.2023
Roz Vitalis - Peace Live
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок
«Можно считать, что теперь у Roz Vitalis – как у Кино и Metallica – тоже есть «Чёрный альбом», только не студийный, а «живой», гордо сообщает пресс-релиз в связи с выходом нового альбома петербургской группы Roz Vitalis. Запись эта была сделана на ...
подробнее
19.04.2023
Rubim de Toledo - The Drip
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Канада
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, фанк
Имя «Рубим де Толедо» сразу выдает латинское происхождение его владельца. И действительно, корни этого музыканта – бразильские, но вырос и работает Рубим в Эдмонтоне, канадская провинция Альберта. Уже в 17 лет в качестве басиста он начал ...
подробнее
21.08.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com