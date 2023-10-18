Lisa Lindsley & La Belle Époque - The Paul Simon Project
18.10.2023
Проекта, подобного этому я ждал давно. Мне всегда казалось странным, что если джазовые музыканты многократно обращались к интерпретациям музыки Beatles, то проектов, посвященных музыке Пола Саймона, мне ранее встречать не доводилось. Заранее оговариваюсь: возможно, они имели место, я мог их и пропустить, но уж во всяком случае громкой прессы они не получали. А ведь Пол Саймон – и времен славного дуэта Simon & Garfunkel, и в сольных работах – проявил себя ничуть не менее блистательным и тонким мелодистом, чем, к примеру, его британский тезка – сэр Пол МакКартни.
И вот Лайза Линдсли и группа La Belle Époque выпускают в ноябре альбом, посвященный музыке Пола Саймона: The Paul Simon Project. Уже сам по себе этот факт приятен, а уважение еще большее этот проект вызывает после прослушивания, когда осознаешь, как талантливо он сделан. Кто же эти люди? Лайза Линдсли, американка из Сан-Франциско, на сцене уже давно. Она много слушала джаз в детстве, но сама исполнять джаз начала, скажем так, на середине своего очень разностороннего творческого пути. Уже довольно давно Лайза живет в Париже и работает здесь со своим французским комбо La Belle Époque, в которое входят пианист и аранжировщик Лорен Марод, басист Фабьен Маркоз, ударник Мурад Бенхаммуд и родившийся в Барселоне духовик-мультиинструменталист Эсайе Сид. И Лайза, и Лорен с юных лет любили музыку Пола Саймона, а первым концертом, на который ходил Лорен был концерт именно Саймона. Как говорит Линдсли, как-то они сидели дома у Лорена и он поставил фоном саундтрек Пола Саймона к фильму 1980 года One-Trick Pony с песней Nobody. « Я уже подзабыла, какой это мощный альбом и сказала, что было бы здорово спеть Nobody. Мы посмотрели друг на друга и почти одновременно в один голос воскликнули: «Нам надо сделать альбом Пола Саймона!» - вспоминает Лайза.
И они сделали это. Уже стартовая композиция Fifty Ways to Leave Your Lover демонстрирует, как здорово, и как истинно по-джазовому зазвучала у них музыка Пола Саймона. После темпового старта ничуть не слабее выглядела и баллада Stranger to Stranger с одноименного альбома 2016 года с эмоциональным вокалом Линдсли и мягким звучанием кларнета. Нашлось в альбоме место и той самой Nobody, с которой все начиналось, и двум номерам с одного из лучших саймоновских альбомов Graceland (1986): титульной композиции и Diamonds On the Souls of Her Shoes, и еще нескольким песням Пола. И вот тут у меня единственная претензия к авторам: почему только нескольким? Время звучания альбома – чуть больше получаса. Мне кажется, у Саймона можно найти материал еще на несколько подобных альбомов, особенно если иметь ввиду хиты времен дуэта Simon & Garfunkel. Впрочем, может быть Лайза и ее партнеры и сами подумывают о продолжении?
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