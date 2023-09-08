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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Geof Bradfield / Richard D. Johnson / John Tate / Samuel Jewell - Our Heroes

Geof Bradfield / Richard D. Johnson / John Tate / Samuel Jewell - Our Heroes

08.09.2023

Geof Bradfield / Richard D. Johnson / John Tate / Samuel Jewell - Our Heroes

Основатель и шеф чикагского лейбла AFAR Music Ричард Ди Джонсон в своей издательской политике богат на интересные и нестандартные идеи. В 2021 году он выпустил альбом Altoizm, собрав в одной команде трех мастеров игры на альт-саксофоне, разумеется, чикагцев: Ричард всегда ищет музыкантов на родной сцене Города Ветров (Шерел Кэссити, Грег Уорд, Раджив Халим). На следующий год он проделал такой же эксперимент с тенор-саксофонистами: в Tenor Time играли Джон Войчеховски, Джоф Брэдфилд и Скотт Барнс. А в этом году Ричард несколько изменил акценты, но новый релиз Our Heroes также близок к общей концепции всех трех альбомов. На этот раз он решил составить программу из композиций, навеянных творчеством особо дорогих для участников проекта героев джаза, а в качестве участников он пригласил того же Брэдфилда, басиста Джона Тейта и ударника Сэмюэла Джуэлла – все, естественно, чикагцы. Сам же, как и в предыдущих проектах, он занял место за роялем. Как утверждает он сам, «Для меня, как для музыканта и педагога, важно, чтобы студенты, обучающиеся джазу, осознали, что у их учителей тоже есть свои герои».

Вот выбор этих самых героев, предпочтения музыкантов, составлявших программу альбома – это, пожалуй, самое любопытное в Our Heroes. Джонсон предложил в нее четыре своих композиции. Открывается альбом его пьесой Corea – тут название говорит само за себя и комментариев не требует. За ней следует его же композиция Loved Ones, посвященная выдающемуся басисту Перси Хиту. Две другие пьесы Джонсона – это Caution в честь пианиста-виртуоза Бенни Грина и High & Low, мой личный фаворит программы, вкуснейший блюз, сочиняя который Джонсон думал о таких мастерах, как Фил Вудс, Джеки МакЛин и Джимми Хит. Три пьесы принес в альбом Брэфилд. Один из сильнейших саксофонистов Чикаго написал Some Other Sunday, вдохновленный пьесой Эллингтона Come Sunday, в свою очередь восходящей к струнному квартету Дебюсси, Blues For Stanley Cowell (тут все понятно из названия) и The Cruelest Month с измененными аккордами стандарта I’ll Remember April. Наконец, две пьесы принадлежат перу Тейта. Это Aspartame, трибьют Уэйну Шортеру и Джо Хендерсону, и Peaceful Giant, посвященная учителю Тейта Рону Картеру. Всю программу квартет чикагских музыкантов сыграл с присущим ему мастерством, говорить о котором было бы трюизмом.

© & (p) 2023 AFAR Music

9 tks / 56 mins

(Geof Bradfield – sax; Richard D. Johnson – p, keyb; John Tate – b; Samuel Jewell – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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