Geof Bradfield / Richard D. Johnson / John Tate / Samuel Jewell - Our Heroes
08.09.2023
Основатель и шеф чикагского лейбла AFAR Music Ричард Ди Джонсон в своей издательской политике богат на интересные и нестандартные идеи. В 2021 году он выпустил альбом Altoizm, собрав в одной команде трех мастеров игры на альт-саксофоне, разумеется, чикагцев: Ричард всегда ищет музыкантов на родной сцене Города Ветров (Шерел Кэссити, Грег Уорд, Раджив Халим). На следующий год он проделал такой же эксперимент с тенор-саксофонистами: в Tenor Time играли Джон Войчеховски, Джоф Брэдфилд и Скотт Барнс. А в этом году Ричард несколько изменил акценты, но новый релиз Our Heroes также близок к общей концепции всех трех альбомов. На этот раз он решил составить программу из композиций, навеянных творчеством особо дорогих для участников проекта героев джаза, а в качестве участников он пригласил того же Брэдфилда, басиста Джона Тейта и ударника Сэмюэла Джуэлла – все, естественно, чикагцы. Сам же, как и в предыдущих проектах, он занял место за роялем. Как утверждает он сам, «Для меня, как для музыканта и педагога, важно, чтобы студенты, обучающиеся джазу, осознали, что у их учителей тоже есть свои герои».
Вот выбор этих самых героев, предпочтения музыкантов, составлявших программу альбома – это, пожалуй, самое любопытное в Our Heroes. Джонсон предложил в нее четыре своих композиции. Открывается альбом его пьесой Corea – тут название говорит само за себя и комментариев не требует. За ней следует его же композиция Loved Ones, посвященная выдающемуся басисту Перси Хиту. Две другие пьесы Джонсона – это Caution в честь пианиста-виртуоза Бенни Грина и High & Low, мой личный фаворит программы, вкуснейший блюз, сочиняя который Джонсон думал о таких мастерах, как Фил Вудс, Джеки МакЛин и Джимми Хит. Три пьесы принес в альбом Брэфилд. Один из сильнейших саксофонистов Чикаго написал Some Other Sunday, вдохновленный пьесой Эллингтона Come Sunday, в свою очередь восходящей к струнному квартету Дебюсси, Blues For Stanley Cowell (тут все понятно из названия) и The Cruelest Month с измененными аккордами стандарта I’ll Remember April. Наконец, две пьесы принадлежат перу Тейта. Это Aspartame, трибьют Уэйну Шортеру и Джо Хендерсону, и Peaceful Giant, посвященная учителю Тейта Рону Картеру. Всю программу квартет чикагских музыкантов сыграл с присущим ему мастерством, говорить о котором было бы трюизмом.
Рассказ об этом релизе приходится начинать не с музыки, а с истории, географии и этнографии. Lowcountry или «Низкая страна» (почти Нидерланды) – так называют в США участок побережья от юга Северной Каролины до севера Флориды с прилегающими ...
Эти коллективы – почти ровесники: джазовое LRK Trio образовалось в 2015 году, а академический OpensoundOrchestra появился в 2018-м. За прошедшее, достаточно небольшое, время оба ансамбля громко заявили о себе. LRK Trio превратилось в один из самых ...
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...
Дебютный альбом альт-саксофонистки и композитора из Чикаго Мэдди Воглер While We Have Time оставляет приятное впечатление. Это работа зрелого и искушенного музыканта, который знает себе цену. Мэдди заканчивала Университет Иллинойса, а сейчас, помимо ...
Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился ...
музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Увы, в полном объеме оценить прелесть проекта бразильского гитариста и композитора Марко Антониу Сантуша About: Silence мы не сможем. Дело в том, что музыка – не единственная, хотя и важная составляющая этой работы, задуманной Марко как симбиоз ...
музыкальный стиль: академическая музыка, фьюжн, современный джаз
Трудно найти в российском джазе другой коллектив, открывший и уютно обустроивший для себя нишу, в которой он уже почти четверть века не знает конкурентов. И дело не только в стилистике на плодородном поле между джазом и академической музыкой: наряду ...
Большинство певиц-дебютанток, чьи первые альбомы мне доводилось обозревать для « Jazz -Квадрата», как правило, демонстрируют джаз и «еще что-то». Это «что-то» может быть музыкой соул, фолком, ритм-энд-блюзом, поп-музыкой и так далее. Джаз в «чистом» ...
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
Британского авангардного ударника Марка Сандерса доводилось неоднократно слушать (и рассказывать об этом нашим читателям) в самых разных составах с разными конфигурациями, но ни разу - в качестве лидера. Неудивительно: CollapseUncollapse: Time in ...
В отличие от двух предыдущих своих альбомов, знакомый уже нашим постоянным читателям басист Массимо Биолкати в новом, четвертом по счету, проекте On a Misty Night отказался от формата квартета и перешел к еще более камерному варианту: трио. На сей ...
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...