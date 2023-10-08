George - Letters To George

Проект George и его дебютный альбом Letters To George вызвал бурную реакцию в джазовом мире. Ведущие издания, включая DownBeat и Jazz Times, посвятили этой работе обстоятельные рецензии положительного характера, кто-то называет музыку George будущим джаза, кто-то называет ее «джазовой альтернативой». В дни, когда я пишу этот обзор, разворачивается кампания по включению альбома в широкий список номинантов на очередную премию Грэмми. Что сказать по этому поводу?
За проектом George стоит фигура хорошо известного и уважаемого американского композитора и ударника Джона Холленбека. До сих пор его наиболее известными коллективами были ансамбль Claudia Quintet и большой состав John Hollenbeck Large Ensemble. Холленбек собрал шесть номинаций на Грэмми и работал с такими людьми, как Боб Брукмейер, Фред Херш и Мередит Монк. Созданию нового проекта во многом поспособствовал ковидный локдаун. В период, когда музыканты могли общаться только с помощью Сети, Холленбек наладил творческий контакт с тремя джазовыми исполнительницами, из которых он ранее работал лишь с одной – живущей в Бруклине канадской саксофонисткой и флейтисткой Анной Уэббер. Она играла какое-то время у него в John Hollenbeck Large Ensemble, а в 2020 году критики DownBeat назвали ее «восходящей звездой» среди флейтистов. Две другие – это американка Аврора Нилэнд, саксофонистка и вокалистка из Нового Орлеана, работавшая там со своей группой Royal Roses и рокабилли составом Rory Danger and the Danger Dangers, а также в сольных проектах, а также переселившаяся в Канаду из Колумбии Чикита Мэджик, работавшая преимущественно в сфере электронной футуристической поп-музыки. Почувствовав некую «общую химию», они записали вместе и выложили в Сеть сингл Proof of Concept, так ни разу не встретившись друг с другом. Впервые они встретились позже, в январе 2022 года в одной из студий Монреаля, чтобы записать Letters To George уже как George.
Необычное название коллектива имеет много толкований. Самое очевидное – это сильно затронувшая Холленбека и потрясшая в свое время всю Америку история афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейскими, тем более, что в программе альбома есть и композиция Floyd. Но более глубокий подход заставляет вспомнить греческое слово georgos, означающее что-то типа «фермер», «человек, работающий на земле». И альбом открывается композицией Earthworker, дословным переводом этого понятия на английский. Вернее же всего то, что почти каждый трек альбома посвящен тому или иному человеку по имени Джордж: от мастера фанка Джорджа Клинтона (Clinton) и до звезды баскетбола Джорджа Гервина (Iceman). Кстати, все эти композиции сочинил Холленбек. Есть в альбоме и два кавера: Bang Bang (My Baby Shot Me Down) от Сонни Боно и Grey Funnel Line английского фолк-певца Сирила Тауни. Как видите, обе вещи в оригинале имеют мало общего с джазом.
А есть ли какая-то связь с джазом у музыки George? На мой взгляд, безусловно. Порукой тому в первую очередь соло и диалоги обеих саксофонисток, Уэббер и Нилэнд, явно идущие от фри-джаза. Другой вопрос, что композиционная изощренность новоджазовой музыки Холленбека в этом проекте сменилась мощным воздействием электронных звучаний от Чикиты Мэджик и изломанными бурлящими ритмическими структурами от самого Джона. Добавьте к этому необычный – как в песнях с текстом, так и в вокализах – вокал Авроры Нилэнд, и вы получите приблизительную картину действительно очень своеобразной музыки George. Станет ли она столбовой дорогой развития джаза? Не уверен, но будущее покажет.
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