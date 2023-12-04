Amanda Irarrázabal / Pablo Vazquez - Relaja

Уже неплохо известный нашим читателям лейбл Numeral из аргентинской Ла-Платы знакомит нас с новым образчиком латиноамериканского авангарда: экспериментальной музыкой дуэта Аманда Ирарразабаль – Пабло Васкес. Оба имени для нашего сайта новые, а потому – краткие биографические подробности. Чилийская басистка, вокалистка и композитор Аманда Ирарразабаль имеет на своем счету уже пятнадцать альбомов, она работает с чилийскими ансамблями Ratas Trio и Cátodo Duo, мексиканской группой Los Piures, играет в дуэте с голландской скрипачкой Мириам Ден Боер Салмон, есть у нее и сольный проект CAUDAL. Стихия Аманды – свободная импровизационная музыка. Схожие вкусы и у ее коллеги по инструменту, аргентинского басиста и вокалиста Пабло Васкеса. Васкес много выступает на родине, а также в Европе. С 2002 по 2006 год он жил и работал в Барселоне, но и сечас практически ежегодно наезжает в Каталонию и сотрудничает с местными музыкантами. Участвовал он и во многих южноамериканских и европейских фестивалях авангардной музыки.
Аманда и Пабло познакомились в 2016 году в Буэнос-Айресе и сразу почувствовали «общую химию». Правда, до реализации сотрудничества чилийки и аргентинца дело дошло только пять лет спустя, когда во время очередного визита Ирарразабаль в Аргентину, они с Пабло нашли «окно», чтобы записать программу, превратившуюся ныне в альбом Relaja.
Дуэт двух басистов – явление редкое и необычное, а когда оба исповедуют свободную импровизацию, такой дуэт тем более любопытен. И Аманда, и Пабло вполне лояльно относятся к электронике, но в своем спонтанном альянсе они предпочли сыграть чисто акустическую программу из десяти треков, преимущественно коротких, по две-три минуты звучания. Исключение здесь составили две шестиминутные импровизации: Lectura de experiencias y debate posterior и Bagual Negro, которые мне понравились более других. По крайней мере здесь мне удавалось уследить за развитием пьес и даже получить определенное удовольствие. В коротких, как выпад шпаги фехтовальщика, композициях я не всегда успевал за полетом непредсказуемой фантазии музыкантов. Васкес и Ирарразабаль играют как пиццикато, так и смычком, подчас используют корпус инструмента в качестве перкуссии, а в финальном треке Cinco Fractales из пяти частей столь же парадоксально, как звучание своих контрабасов, используют и свои голоса. Мне кажется, с одного прослушивания музыку этого дуэта трудновато «раскусить». Тут нужно терпение, внимание и, конечно же, любовь к свободной импровизации.
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