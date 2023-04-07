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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Gretchen Parlato / Lionel Loueke - Lean In

Gretchen Parlato / Lionel Loueke - Lean In

07.04.2023

Gretchen Parlato / Lionel Loueke - Lean In

Творческие пути-дороги американской вокалистки Гретчен Парлато и гитариста из африканского государства Бенин Лионеля Луэке частенько пересекались. Мир музыки стал наследственным даром для уроженки Лос-Анджелеса Гретчен Парлато: ее отец играл на басу у Фрэнка Заппы, дед пел и играл на трубе в биг-бэндах. Гретчен начинала с увлечения босса-новой, а в 2004 году победила в престижнейшем конкурсе вокалистов им. Телониуса Монка. Ее первый альбом появился годом спустя – стех пор и ее собственная дискография заметно выросла, и в записях других исполнителей она участвовала более 80 раз. Парлато доводилось работать с Уэйном Шортером, Крисом Поттером, Херби Хэнкоком и другими звездами, она уже несколько раз становилась номинантом Грэмми. Луэке (р.1973) старше Гретчен на три года. Он рос, слушая таких гитаристов, как Джордж Бенсон, Джо Пасс и Вес Монтгомери. Луэке учился музыке в соседнем Кот д’Ивуаре, во Франции и в США. У него также внушительный список знаменитых партнеров – от Авишаи Коэна до Кассандры Уилсон. Свой первый альбом он, как и Парлато, выпустил в 2005 году и также имеет уже солидную дискографию и целый ряд престижных наград.

Лионель и Гретчен познакомились в 2001 году, когда оба учились в Институте джаза им. Телониуса Монка в Лос-Анджелесе, оба одновременно перебрались в Нью-Йорк в 2003 году и с тех пор часто играли дуэтом и участвовали в проектах друг друга, так что за двадцать лет их творческая и человеческая дружба стала только крепче. Очередное тому свидетельство – совместный альбом Lean In, которому они предпослали такие строки: «После двадцати лет пути музыкальных единомышленников, от студенческой скамьи и до профессиональных партнеров, мы решили, что настало время для создания Lean In. Название это прославляет идею опоры друг на друга, веры в наш мир с любовью, состраданием и взаимопониманием. Во времена, когда исцеление и действия необходимы больше всего (работа над альбомом начиналась в дни пандемии – Л.А.), мы делимся с вами песнями вдохновения, размышлений, удивления и единства. Пусть наша музыка будет источником света, комфорта и надежды».

Результат совместной работы – программа из 12 треков собственного сочинения и каверов, где оба поют (песни звучат на английском, португальском и фон (языке одного из народов Бенина), иногда в унисон, оба очень активно работают с перкуссией, и стандартной и традиционной, африканской и латинской, что придает альбому ни с чем не сравнимый специфический колорит. Дуэт усилен ударником Марком Джулианой, работавшим ранее с Парлато в нескольких проектах и басистом Барнисом Тревисом. В двух песнях звучат и голоса младшего поколения музыкантов – Марли Джулианы и Лизы Луэке. Голос Гретчен не блистает широтой диапазона, но необычайно выразителен. Лионель безукоризненно точен в аккомпанементе. Пожалуй, разнообразие ритмических рисунков, настроений и стилистики разных треков, делает затруднительным «назначение» какого-либо номера пиком альбома. Субъективно, мне больше пришлись по душе стартовая Akwê, бразильская тема Astronauta и композиция Луэке Nonvignon, в наибольшей степени отвечающая благородному месседжу альбома в целом.

© & (p) 2023 Edition Records

12 tks / 45 mins

(Gretchen Parlato – voice, perc; Lionel Loueke – g, voice, perc; Mark Guiliana – dr, perc (tks 2,3,6-9,11,12); Burniss Travis – el.b (tks 3,6,11); Marley Guiliana (tks 3,6,12), Lisa Loueke (tk 3) – voice;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бенин, США
музыкальный стиль
кроссовер


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