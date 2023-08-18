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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Max Gerl - Max Gerl

Max Gerl - Max Gerl

18.08.2023

Max Gerl - Max Gerl

Басист – особая фигура в джазе. В любом составе (ну, может быть, кроме свободной импровизации) он «держит» пульс ансамбля, но, с другой стороны, на сольные позиции он выходит редко, а то и вообще ограничивается своими «прямыми обязанностями». Поэтому, сольный альбом басиста встречается в общем потоке джазовой продукции не часто, и каждый такой случай заслуживает пристального внимания. Одним из первых сольный альбом выпустил знаменитый Стенли Кларк. И он же стал продюсером проекта, о котором мы говорим сегодня, да вдобавок отозвался о его создателе весьма лестно: «Макс – один из моих любимых молодых басистов в современном джазе. Для меня в этом проекте было особенно важна уверенность в том, что все, что играет Макс, будет четко слышно в любом формате прослушивания. Думаю, люди будут удивлены тем, насколько хорошо звучит исполнение Макса».

А зовут этого музыканта Макс Гирл. Он родился в Далласе, Техас, закончил с отличием колледж Беркли в 2017 году, работал и записывался с Артуро Сандовалем, Вероникой Свифт, Сашей Берлинер, Стенли Кларком. Стенли Кларк обратил внимание на этого парня, когда тому было 16 лет. Со времени переезда Гирла в Лос-Анджелес, Кларк взял его под свою опеку. На одной из сессий на игру Макса обратил внимание шеф JMI Recordings Джейк Кон. При его поддержке на лейбле в конце 2019 года вышел дебютный альбом Гирла Tbilisi, записанный в формате квартета. А затем Макс Гирл решился на сольный проект.

В альбом, который он без затей назвал своим именем, вошло одиннадцать треков. Это сочиненные Максом композиции и импровизации. Играет Макс, как на контрабасе, так и на бас-гитаре, например, в импровизации Elegy. Обе части альбома производят очень приятное впечатление. С некоторым удивлением, смешанным с еще более теплыми чувствами, не устаешь следить, как контрабас в его руках ведет мелодическую линию и насколько разнообразным может быть звучание этого инструмента. Стартовую композицию альбома Patience To Find The Start of the Journey’s Path Кларк называет басовой фолк-мелодией – и в этом определении много правды. Jimmy’s House Painting Макс сочинил первоначально для трио, а мелодию подобрал, вспоминая свое сотрудничество с сенегальским музыкантом Ламиной Туре. Особое место занимает в альбоме пьеса For Rinat. Макс посвятил ее памяти крупнейшего современного академического басиста Рината Ибрагимова (1960-2020), российского музыканта татарского происхождения, ведущего басиста лондонского симфонического оркестра, жизнь которого унесла в 2020 году пандемия ковид. Гирл подчеркнуто исполняет эту вещь в академическом стиле, играя смычком: очень достойный трибьют. Свободные импровизации Макса не менее хороши. Гирл проявил себя в этом проекте, как своего рода многоборец, доказав свою компетентность и талант в самых разных элементах искусства басиста.

© & (p) 2023 JMI Recordings

11 tks / 41 mins

(Max Gerl – ac.b, el.b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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