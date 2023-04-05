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Gaia Wilmer Large Ensemble - Folia: The Music of Egberto Gismonti

05.04.2023

Gaia Wilmer Large Ensemble - Folia: The Music of Egberto Gismonti

Большой сюрприз ожидает тех, кто привык считать бразильский джаз бесконечными вариациями на темы самбы и босса новы. В ауре этого грандиозного по масштабу проекта (двойной альбом, более полутора часов звучания) витает дух скорее не Жобима, а главного классика бразильской академической музыки Эйтора Вила Лобоса. Да и «виновник торжества», гитарист-самоучка, пианист и композитор с сицилийско-ливанскими корнями (Бразилия – плавильный котел в не меньшей степени, чем США) Эгиберту Жизмонти (р.1947), уже полвека являющийся виднейшей фигурой на бразильской музыкальной сцене, в свое время учился в Париже у выдающегося музыкального педагога академической школы Нади Буланже.

Проницательный наставник, Буланже рекомендовала своему ученику впитывать в своем творчестве весь разнообразный опыт бразильской музыки (аналогичным образом она помогла найти свой путь в музыке и другому латиноамериканцу, Астору Пьяццоле). Эгиберту внял совету. Вернувшись на родину, он сочинял и исполнял самую разную музыку – для камерных составов, для театральных и танцевальных постановок, для кино. И весьма существенное место в его творчестве заняли и фольклор индейцев Амазонии, и весьма продвинутый джаз – в дуэте с известным соотечественником, перкуссионистом Наной Вашконселушем и в трио с Чарли Хэйденом и Яном Гарбареком, в представлении не нуждающихся. Для уже нескольких поколений бразильских музыкантов творчество Жизмонти является маяком и источником собственного вдохновения. Среди них и организатор этого проекта – Гайя Вилмер.

Музыку Жизмонти уроженка Флорианополиса, штат Санта-Катарина (это юг страны) любила с детства, еще в те времена, когда и не помышляла о собственной музыкальной карьере. Университетскую степень бакалавра она получила по специальности «международные отношения». Но затем оказалось, что музыка для Гайи стала интереснее тонкостей политики. Резко поменяв жизненный курс, она отправилась в Рио, чтобы учиться музыке и выступать на сцене. Через какое-то время она стала альт- саксофонисткой в ансамбле духовых инструментов Corações Futuristas. Коллектив часто сотрудничал с Жизмонти, что позволило Гайе познакомиться, а затем и подружиться с мэтром бразильской музыки. После четырех лет в Рио, Вилмер отправилась в Мекку джазового образования – бостонский колледж Беркли (Жизмонти написал для нее рекомендательное письмо). После Бостона пришел черед Консерватории Новой Англии, где она получила степень магистра. Еще в годы учебы Гайя сделала акцент на композицию и аранжировку, что не помешало ей организовать и руководить целым рядом коллективов: октетом, секстетом, ансамблем Rama Trio (саксофон-испанская гитара-контрабас) и, наконец, Gaia Wilmer Large Ensemble.

Это действительно большой коллектив (20 человек) с мощными духовыми секциями и ритм-группой, словом полноценный биг-бэнд. С ним Вилмер подготовила программу из музыки Эгиберту Жизмонти в честь его семидесятилетия и с успехом представила ее в нескольких городах Бразилии, где к ее оркестру присоединялись именитые гости, включая самого юбиляра. В Сан-Паулу этот тур завершился в 2018 году записью альбома Folia: The Music of Egberto Gismonti. Признаюсь, практически все имена музыкантов Gaia Wilmer Large Ensemble мне не знакомы. Исключение – ударник Лоуренсу Вашконселуш: не нашел нигде информации, но, похоже, это сын того самого Наны Вашконселуша. А вот гости проекта – люди знаменитые. Конечно, это сам Жизмонти, играющий на фортепьяно в пьесах 7 Anéis и Karatê, это очень известный виолончелист Жакиз Морелебау (он много работал с Жизмонти, а с Вилмер у них на подходе еще один альбом-трибьют, на этот раз Каэтану Велозу) и, наконец, это Габриэль Гросси, мирового класса исполнитель на губной гармонике и также звезда бразильского джаза и популярной музыки.

Десять композиций Жизмонти в аранжировках Гайи Вилмер. Попытка найти новый подход к каждой пьесе, сохранить основу и отыскать нечто свое, переложить музыку для каждой из секций оркестра, сбалансировать их работу. Сам Жизмонти высоко оценил труд Гайи. По его мнению, внесенные Вилмер изменения и регармонизация столь значительны, что ее вполне можно назвать не просто аранжировщиком, но и со-автором.

Солидная, по-академически выстроенная форма композиций не мешает образцовой в джазовом смысле работе секций, коротким, но выразительным соло духовых и, самое главное, сохраняет дух музыки Жизмонти. Это и танцевальные фольклорные ритмы в 7 Anéis с сольной партией автора, и перекличка голосов вкупе с ближневосточными ритмами в Cego Aderaldo, и красивейшая мелодия, в стремительном темпе исполняемая в Baião Malandro , и яркое соло Морелебау в Infância, и нежная лирика Bianca, которую Эгиберту когда-то написал в честь своей маленькой дочки. Конечно, в идеале перед прослушиванием альбома Вилмер было бы здорово услышать Em Família (1981), самый любимыйГайейальбом Жизмонти, из программы которого она заимствовала большинство композиций для Folia, но и сам по себе ее проект-трибьют производит сильное впечатление.

© & (p) 2023 Sunnyside Records

2 CD

10 tks / 85 mins

(Gaia Wilmer - arr, conductor; Maiara Moraes. Aline Gonçalves, Fernando Trocado, Rui Alvim, Gustavo D'Amico, Joana Queiroz, Henrique Band – reeds; Bruno Soares, Diego Garbin, Gilson Santos, Pedro Paulo Junior – tp; Rafael Rocha, Everson Moraes, Jonas Hocherman – tb; Leandro Dantas – bass tb; Luciano Camara – g; Rafael Martini – p, acc; Mayo Pamplona – b; Lourenço Vasconcellos – dr; special guests: Gabriel Gross – harmonica; Jaques Morelenbaum – cello; Egberto Gismonti – p;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/gaia-wilmer-large-ensemble-folia-the-music-of-egberto-gismonti/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз


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