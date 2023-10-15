Chris Speed Trio - Despite Obstacles

Давненько я не слышал Криса Спида. А когда-то, в конце 90-х, я больше всего любил музыку нью-йоркского даунтауна, а в ней – продукцию продвигавшего эту музыку лейбла Knitting Factory Records, а уж в каталоге Knitting Factory особенно выделял работы молодой амбициозной группы Pachora, виртуозно соединявшей свободный джаз с балканским и ближневосточным фольклором. С удовольствием писал я тогда об их альбомах, и о самой группе, и важное место в этих текстах принадлежало игравшему в ней молодому музыканту из Сиэттла Крису Спиду. Приступая к обстоятельному знакомству со свежим альбомом нынешнего трио Криса Спида, я решил, что небольшой отрывок из старой статьи о Pachora будет небезынтересен и сегодня тем, кто захочет получше узнать бэкграунд Криса: «Саксофонист и кларнетист Спид - наиболее эрудированный член квартета, музыкант с ярким композиционным мышлением и один из основных авторов музыки для "Pachora". Еще в 1994г. он получил грант от бостонской Консерватории Новой Англии за свою сюиту, посвященную Элберту Эйлеру. Но его страсть - это не только фри-джаз, но и восточноевропейский, особенно балканский фольклор, и именно в рамках "Pachora" он получил возможность соединить оба своих увлечения. Но Крис работает не только в этих рамках. Он выступает и записывается с целым рядом авангардных коллективов: "Tim Berne's Bloodcount", квинтет Миры Мелфорд, септет Джеймса Эмери. Спид сотрудничал и с такими звездами, как Джон Зорн и Энтони Брэкстон. Есть у него уже и один сольный альбом - "Yeah No" на лейбле "Songlines". Интересно, что в то время, как в других проектах он широко пользуется и тенор- и альт-саксофонами, для "Pachora" Крис играет только на кларнете, стремясь к аутентичному фольклорному звучанию.»
Что же, с тех пор прошло почти четверть века. За это время дискография Спида разрослась до очень внушительных размеров. Он работал с самыми разными коллективами (пожалуй, больше других - с The Claudia Quintet), преимущественно не связанными со straight ahead jazz. В 2021 году Крис вошел в обновленный состав известного квартета The Bad Plus и уже успел поучаствовать в записи его альбома в 2022 году. А вот с одним из основателей The Bad Plus, барабанщиком Дэйвом Кингом, и молодым басистом Крисом Тордини, Спид еще в 2017 году организовал трио, до сих пор отметившееся альбомами Platinum On Tap (Intakt, 2017) и Respect for Your Toughness (Intakt, 2019). Despite Obstacles, выпущенный тем же лейблом и записанный преимущественно весной и летом 2022 года, - третий альбом этого коллектива.
Создавая трио, Крис Спид объяснял свои мотивы так: «Основой идеей трио было исполнение музыки, более ориентированной на свинг, оставаясь в рамках, характерных для мира джазовых трио». Признаться, прочитав эти строки, я несколько загрустил: неужто Спид теперь обратился к стандартному мэйнстриму? Прослушивание Despite Obstacles сомнения развеяли: это не так. Или, по крайней мере, не совсем так. Выдумщику с богатой фантазией Крису Спиду было бы просто неинтересно играть чистый мэйнстрим. Что же, в таком случае, представляет из себя Despite Obstacles? Все восемь композиций альбома – авторская музыка Криса Спида. Мощно и разнообразно играет Кинг – если вам покажется, что отдельные фрагменты близки к рок-музыке, то виноват тут прежде всего он, Дэйв Кинг, съевший зубы на рок-аллюзиях еще со времен первого состава The Bad Plus. На месте и Тардини, ничуть не тушующийся рядом с именитыми коллегами. Его контрабас точно и грамотно держит ритм. Возможно, не больше. Но и не меньше. А царит в музыке трио все же лидер, Крис Спид. Он работает преимущественно на тенор-саксофоне, но не забыт и любимый со времен Pachora кларнет – например, в Amos. Уже со стартовой композиции Advil становится понятным основной принцип игры нынешнего Спида. Начинается все со сравнительно простой темы, которую Крис неторопливо (особо быстрые темпы у него не в чести) и скрупулезно обрабатывает, уносясь на крыльях импровизации довольно далеко от основы, но неизменно к ней возвращаясь. Его тенор нигде не заходится в пароксизме эмоций, нигде техника звукоизвлечения не становится самоцелью. Спид – художник-исследователь, разворачивающий развитие то в одном, то в другом направлении, стремясь выявить все скрытые возможности каждой композиции. Иногда, например, в Sunset Park in July, этакой квази-балладе, он акцентирует романтическое начало, и результат более предсказуем, но в большинстве треков - том же Advil, Uncomfortable Truths или Lone Satellite – за поворотами музыки Спида следишь завороженно, как дети за флейтой Гамельнского крысолова – правда, с гораздо более приятными последствиями. Крис Спид – это, конечно же, добрый волшебник, благодаря которому горизонты наших представлений о джазе только расширяются.
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