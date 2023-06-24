Eldad Tarmu - Tarmu Jazz Quartet

Последний раз я слушал американского вибрафониста Эльдада Тарму полтора десятка лет назад. Тогда он жил и работал в румынской Тимишоаре и с ансамблем их израильских и румынских музыкантов записал свой тогда шестой по счету, очаровательный альбом Songs For The Queen Of Bohemia (2008) джазовую сказку в лучших традициях «третьего течения». К тому времени ученик известного вибрафониста Дэйва Пайка успел пожить и поучиться в Израиле, преподавал в Румынии, много гастролировал, особенно в Восточной Европе и выступил на ряде престижных фестивалей. Сегодня Тарму работает на родине, довел свою дискографию до десяти альбомов и укрепил свои позиции, как одного из оригинальнейших и креативных вибрафонистов и композиторов.
Над названием новой работы Эльдад не размышлял слишком долго в поисках каких-то многозначительных изысков. Она названа просто TarmuJazzQuartet– по числу участников этой записи, которую вместе с Тарму осуществляли его соотечественники – альт-саксофонист Адам Хатчерсон, басист Сэм Бивен и турецкий барабанщик Ченгиз Байсал, учившийся и много работавший в США. Все девять композиций альбома – авторские сочинения Эльдада Тарму. Надо сказать, музыка Тарму в этом проекте заметно отличается от того, что я слышал когда-то, но по-прежнему привлекательна и интересна. Вместо стыка джаза с академической музыкой здесь вас встретит коллекция сравнительно небольших по объему (четыре-пять минут) пьес, выдержанных в не имеющем твердых границ поле между современным необопом и фанком.
Это можно почувствовать уже по первым двум трекам, CafeSole и Self-InflictedWounds, а заодно отметить незаурядное искусство основного солиста квартета Адама Хатчерсона. Ну, а третий номер программы, композиция ElHipnotizador, в полном соответствии с названием завораживает своей медленной и таинственной основной темой, которую ведет альт-саксофон, ассистируемый остальными инструментами. Лучшей же, на мой вкус, пьесой в этой программе я назвал бы BeneaththeGlossandShine: сначала ударные и вибрафон разыгрывают изящное интро, потом следует соло Хатчерсона, затем виртуозный диалог завязывают Тарму и Бивен, чтобы в завершении вновь выйти на соло альт-саксофониста. Лучшей же с точки зрения мастерства Адама Хатчерсона я назвал бы композицию KindaElegant. В программе альбома можно найти и вещи с незаурядным драйвом, например, NoMakeup и более лиричные номера, вроде того же ElHipnotizador или ATaleofDirtandFlowers– Тарму-композитор убедителен и в том, и в другом случае. А в целом TarmuJazzQuartet– отличный образчик живой и энергичной музыки «с мускулами», интересно придуманной и мастерски исполненной.
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