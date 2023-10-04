Gregory Lewis - Organ Monk Going Home

Саксофонист и композитор Бен Уэндел родился в Канаде, в Ванкувере в 1976 году, но уже с детства живет в США, рос он в Калифорнии. Семья Уэнделов была музыкальной: мама музыканта, лирическое сопрано, пела в опере Лос-Анджелеса. Сам же Бен был влюблен ...