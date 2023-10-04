Gregory Lewis - Organ Monk Going Home

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Gregory Lewis - Organ Monk Going Home

Gregory Lewis - Organ Monk Going Home

04.10.2023

Gregory Lewis - Organ Monk Going Home

Грегори Льюис – не новое имя для нашего сайта, но, так как последние встречи с ним прошли довольно давно, имеет смысл повторить базовые факты его творческой биографии. Льюис рос в Нью-Йорке, и первыми джазовыми дисками, которые он слушал, были пластинки из отцовской коллекции. Именно тогда он определил главного кумира своей жизни – Телониуса Монка. Вторым потрясением стало знакомство с тем, как Лэрри Янг играл Monk’s Dream на хэммонд-органе. Грегори решил, что будет играть музыку Монка именно на органе. Телониус Монк, как известно, был пианистом, причем отличавшимся очень своеобразной, сугубо индивидуальной техникой игры. «Приспособить» пьесы Монка к исполнению на органе было не простой задачей для Грегори Льюиса, но он с ней справился. На обложках его альбомов постоянно красуется обозначение: OrganMonk, своего рода творческий ник американского джазового органиста.

Есть оно и на обложке его нового альбома OrganMonkGoingHome, где Грегори изображен рядом с характерными представителями африканской фауны. Это не случайно, как не случайно и название. На концерте в одном из нью-йоркских джазовых клубов с ним познакомился бывший личный фотограф покойного (и одиозного) лидера Зимбабве Роберта Мугабе. Он пригласил Льюиса на прародину афроамериканцев, и в составе делегации ООН Грегори побывал в Африке. Впечатления, как видите, оказались сильными и даже дали название его очередной работе.

Но Льюис остался верен себе. Основная часть альбома – это музыка Монка, включая такие известные пьесы, как Who Knows или Gallop’s Gallop. Лишь заключительным треком программы Грегори поставил собственную композицию балладного плана Jaclyn’s Eyes. Альбом записан в формате трио, в которое Льюис пригласил уже работавших с ним музыкантов: ударника Нэшита Уэйтса и гитариста Кевина МакНила. Такая комбинация инструментов – орган – гитара – ударные – является одной из любимых для Льюиса. Функции басиста он берет при игре на себя, используя органные педали. Я бы назвал новую работу Грегори Льюиса достаточно типичной для него. Виртуоз-органист, он насыщает саунд характерными элементами афро-американской музыки – тут и фанк, и блюз, и госпел. Музыка Монка превращается у Льюиса в нескончаемый источник эффектных грувов, усиленных отменным взаимодействием с прекрасно чувствующими своего лидера партнерами. Если вам нравится джаз от Грегори Льюиса, то новый альбом станет прекрасным поводом для новой встречи с этим музыкантом, а если вы его раньше не слышали – знакомство будет как минимум интересным.

© & (p) 2023 Sunnyside Records

8 tks / 49 mins

(Gregory Lewis – org; Kevin McNeal – g; Nasheet Waits – dr;)

Линкпредоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фанк, современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Balamuc - Tarkabarka
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Венгрия, Ирландия, Новая Зеландия, Турция, Франция
  • музыкальный стиль: балканская музыка, цыганский джаз
Впервые наши читатели встретились с ансамблем из Лондона с озорным названием Balamuc (что-то типа «Дурдом» по-румынски) на его первом альбоме Yedi Kedi (2021), выпущенном спустя три года после его создания по инициативе вокалистки и скрипачки из ...
подробнее
27.05.2023
Barry Meehan / Tim Motzer / Eric Slick / Theo Travis - UNXP EP
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: прог-рок, эмбиент
Лейбл известного электро-акустического гитариста из Филадельфии Тима Мотцера 1K Recordings выпустил любопытный EP. Его история восходит к изданному им же в 2017 году альбому Goldbug – Naacal. Участники той записи – тек же люди, имена которых мы ...
подробнее
17.02.2023
Bellbird - Root in Tandem
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Корея, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, современный джаз
Они встретились в Монреале в 2021 году - четверо музыкантов с разным бэкграундом из трех разных стран. Тенор-саксофонистка Клер Девлин родилась в столице Канады Оттаве, но уже давно работала в Монреале. Альт-саксофонистка Эллисон Бурик – американка ...
подробнее
14.08.2023
Ben Sher - Samba for Tarsila
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, фьюжн
Уроженец Питтсбурга Бен Шер – уважаемый в джазовых кругах ветеран, отличный гитарист, композитор и педагог (он преподает сразу в нескольких учебных заведениях, включая бостонский Беркли). Много лет Бен живет в Нью-Йорке, выступал, наверное, во всех ...
подробнее
03.05.2023
Ben Wendel - All One
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: третье течение
Саксофонист и композитор Бен Уэндел родился в Канаде, в Ванкувере в 1976 году, но уже с детства живет в США, рос он в Калифорнии. Семья Уэнделов была музыкальной: мама музыканта, лирическое сопрано, пела в опере Лос-Анджелеса. Сам же Бен был влюблен ...
подробнее
26.04.2023
Ben Wolfe - Unjust
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
После сорока лет в джазе и десяти авторских альбомов басисту и композитору Бену Вулфу уже не надо ничего никому доказывать. Особенно высока репутация Бена – композитора. Как написал о музыке Вулфа маститый Бен Ратлифф из The New York Times, это ...
подробнее
09.01.2023
Bill Laurance & Michael League - Where You Wish You Were
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Американец Майкл Лиг в 2004 году основал группу Snarky Puppy, англичанин Билл Лоренс – ее участник с самого первого альбома. Дружат они уже много лет, с того времени, когда студент из Университета Северного Техаса Лиг, путешествуя по Англии, ...
подробнее
20.03.2023
Brian Blade & The Fellowship Band - Kings Highway
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Не раз и в самых различных конфигурациях доводилось мне слушать отменного ударника Брайана Блэйда. Последний такой случай представился меньше недели назад: альбом Perspective , где американская ритм-группа Скотт Колли – Брайан Блэйд (на мой вкус, ...
подробнее
26.09.2023
Catrin Finch & Aoife Ní Bhriain - Double You
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Ирландия
  • музыкальный стиль: кельтская музыка
У кельтов, живущих по противоположным берегам Ирландского моря, много общего в культуре. История Уэльса и Ирландии развивалась по-разному, но общие культурные корни при этом никуда не исчезли, просто порой они запрятаны очень глубоко. Совместный ...
подробнее
26.09.2023
Chris Potter - Got the Keys to the Kingdom: Live at the Village Vanguard
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Обложка нового альбома Криса Поттера радует яркими и сочными красками, подобными голосу его саксофона. В своем фирменном стиле Крис играет очень длинными нотами, щедро декорируя звук орнаментикой и другими украшениями. Один из лучших, если не ...
подробнее
29.04.2023
Christopher McBride - Ramon
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пожалуй, американский саксофонист Кристофер МакБрайд пока еще не так известен, как его земляк и коллега по джазу басист Крисчен МакБрайд, но его новый альбом Ramon показывает, что любителям джаза пора запоминать и научиться различать оба этих имени. ...
подробнее
19.02.2023
Claudio Scolari Project - Intermission
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: современный джаз
Не первый год с неослабевающим интересом мы следим за творческим путем необычного итальянского ансамбля Claudio Scolari Project, состоящего из двух пар родственников: отца и сына Сколари и братьев Кавалька. Необычен он отнюдь не только «семейным» ...
подробнее
28.05.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com