Gregory Lewis - Organ Monk Going Home

Грегори Льюис – не новое имя для нашего сайта, но, так как последние встречи с ним прошли довольно давно, имеет смысл повторить базовые факты его творческой биографии. Льюис рос в Нью-Йорке, и первыми джазовыми дисками, которые он слушал, были пластинки из отцовской коллекции. Именно тогда он определил главного кумира своей жизни – Телониуса Монка. Вторым потрясением стало знакомство с тем, как Лэрри Янг играл Monk’s Dream на хэммонд-органе. Грегори решил, что будет играть музыку Монка именно на органе. Телониус Монк, как известно, был пианистом, причем отличавшимся очень своеобразной, сугубо индивидуальной техникой игры. «Приспособить» пьесы Монка к исполнению на органе было не простой задачей для Грегори Льюиса, но он с ней справился. На обложках его альбомов постоянно красуется обозначение: OrganMonk, своего рода творческий ник американского джазового органиста.
Есть оно и на обложке его нового альбома OrganMonkGoingHome, где Грегори изображен рядом с характерными представителями африканской фауны. Это не случайно, как не случайно и название. На концерте в одном из нью-йоркских джазовых клубов с ним познакомился бывший личный фотограф покойного (и одиозного) лидера Зимбабве Роберта Мугабе. Он пригласил Льюиса на прародину афроамериканцев, и в составе делегации ООН Грегори побывал в Африке. Впечатления, как видите, оказались сильными и даже дали название его очередной работе.
Но Льюис остался верен себе. Основная часть альбома – это музыка Монка, включая такие известные пьесы, как Who Knows или Gallop’s Gallop. Лишь заключительным треком программы Грегори поставил собственную композицию балладного плана Jaclyn’s Eyes. Альбом записан в формате трио, в которое Льюис пригласил уже работавших с ним музыкантов: ударника Нэшита Уэйтса и гитариста Кевина МакНила. Такая комбинация инструментов – орган – гитара – ударные – является одной из любимых для Льюиса. Функции басиста он берет при игре на себя, используя органные педали. Я бы назвал новую работу Грегори Льюиса достаточно типичной для него. Виртуоз-органист, он насыщает саунд характерными элементами афро-американской музыки – тут и фанк, и блюз, и госпел. Музыка Монка превращается у Льюиса в нескончаемый источник эффектных грувов, усиленных отменным взаимодействием с прекрасно чувствующими своего лидера партнерами. Если вам нравится джаз от Грегори Льюиса, то новый альбом станет прекрасным поводом для новой встречи с этим музыкантом, а если вы его раньше не слышали – знакомство будет как минимум интересным.
страна: Великобритания, Венгрия, Ирландия, Новая Зеландия, Турция, Франция
музыкальный стиль: балканская музыка, цыганский джаз
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