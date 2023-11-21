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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » John Paul McGee - A Gospeljazzical Christmas

John Paul McGee - A Gospeljazzical Christmas

21.11.2023

John Paul McGee - A Gospeljazzical Christmas

Рождественские праздники неумолимо приближаются и, соответственно все шире поток специализированных рождественских альбомов, и чисто инструментальных, и с вокалом. Это специфическая продукция, которая начинает появляться на рынке осенью и нарастает вплоть до дня Х, чтобы через год весь цикл повторился. Задача у создателей таких проектов непростая. Дело в том, что круг известных рождественских композиций в общем-то не широк: сто-сто пятьдесят всем хорошо известных и изрядно заезженных тем. Как поступить, чтобы именно твой альбом привлек внимание? Тут два пути: можно сделать ну очень оригинальные аранжировки, привлекающие своей необычностью, а можно насытить программу собственной музыкой, сочиненной «по теме».

Пианист, певец, композитор, преподаватель Беркли, христианский проповедник Джон Пол МакДжи (известен также, как «Доктор ДжейПи») в своем рождественском проекте A Gospeljazzical Christmas соединил обе тенденции. Понятие Gospeljazzical фигурировало и в названии его предыдущего альбома Gospejazzical Volume 1 (2022), о котором мы писали и более подробно говорили о творческом и жизненном пути музыканта. В этом неологизме Доктор ДжейПи соединил основные сферы своих интересов в музыке: госпел, джаз и классику. На сей раз его своеобразный стиль был использован для рождественского альбома.

Тут есть и чисто инструментальные пьесы, и композиции с вокалом, например, Have Yourself A Merry Little Christmas, где глубокий баритон МакДжи очень удачно демонстрировал классический крунинг. Есть в программе и собственная композиция МакДжи - The Manger Medley, но большинство треков – это результат оригинальных аранжировочных решений или только МакДжи или его же в дуэте с ударником Лэрри Уилсоном. Известная тема Emmanuel превратилась в празднование Рождества на каком-то карибском острове, God Rest Ye Merry Gentlemen заиграл свинговыми красками под музыку трио МакДжи-Уилсон-Пауэлл, а в финальный госпел Go Tell It on the Mountain Джон Пол вложил элементы буги-вуги. Впрочем, если уж речь зашла о госпел, то нельзя не отметить великолепный вокал Веди Хендерсон Уайетт в композиции Jesus What a Wonderful Child – это мой персональный фаворит альбома. А разнообразие своих вокальных возможностей она показала, не менее удачно исполнив Christmas Time Is Here Винса Гуаральди. В целом, мне кажется, МакДжи удалось главное: его альбом действительно выделяется на фоне иной рождественской продукции.

© & (p) 2023 Jazz Urbane Records

11 tks / 56 mins

(John Paul McGee – p, voc; Larry Wilson – dr; Joel Powell – b; Patrick Arthur – g; Wendi Henderson Wyatt, Lori Williams – voc;)

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Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, госпел


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