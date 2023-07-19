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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Pausis - PAUSIS

Pausis - PAUSIS

19.07.2023

Pausis - PAUSIS

Душа этого проекта – очень интересная личность. Теодор Кумарцис из греческого портового города Салоники, человек равно влюбленный в музыку и историю античной Греции, основал в своем родном городе уникальный интерактивный музей Seikilo Ancient World Music Museum. Здесь собраны музыкальные инструменты античного периода, о которых можно прочесть у Гомера или увидеть на древних вазах. Кумарцис рассматривает историю древней Греции, древнего Рима и других цивилизаций сквозь призму музыки и дает новую жизнь древнейшим музыкальным инструментам. Он основал музыкальную группу Pausis и в студии его музея был записан ее дебютный альбом PAUSIS. Вот что говорит об этом сам Теодор: «Я основал Pausis, чтобы представить древнегреческую лиру как символ человеческого наследия, это действительно важно для меня. Музыка Pausis — это место встречи античной музыки с современным фьюжн…».

И дело не ограничивается только Грецией: наряду с традиционными греческими инструментами лирой и пандури здесь звучат индийский ситар, армянский дудук или арабский бендир – и все это рядом с современными клавишными и прочей электроникой. Не менее пестро выглядит и состав участников Pausis: здесь музыканты из Греции, Кипра, а вокалистка Синьяри – албанка. Среди гостей проекта, в частности, вокалисток – американская еврейка Яэль Шонцайт и франко-иранская певица Ариана Вафадари.

Но пора переходить к обзору программы альбома. Неожиданно для меня ее открыла композиция Belenus, названная по имени кельтского аналога бога Аполлона – вроде бы, где Греция, где кельты? Да только в древности это было действительно рядом. А в Boundaries музыкальный сюжет завязан на диалоге античной лиры и почти столь же древнего дудука – и армяне были рядом, в пределах известной в античном мире ойкумены. Фольклорная композиция Are Mou Rindineddha (здесь поется о маленькой ласточке) напоминает о другом элементе античного мира – Великой Греции, процветавшей на юге Аппенинского полуострова. Синьяри удивительно красиво исполняет эту песню на языке грико – до сих пор сохранившемся в тех местах диалекте. А вот Journey с экспрессивным вокалом Шонцайт – это текст 92-го Псалма Давидова – и лира в этом библейском послании тоже уместна. Metamorphosis, композиция очень резкая, с нервным голосом скрипки – это самая что ни есть современность – тут речь идет о по-прежнему уже почти полвека разделенном Кипре, о буферной зоне в Никозии, которой давно пора бы исчезнуть вслед за Берлинской стеной. Финал же альбома воистину эпичен: композиция Awake записывалась не где-нибудь, а на горе Олимп, да-да, той самой, где живут боги, которые наверняка благосклонно отнесутся к этому альбому.

© & (p) 2023 Seikilo Ancient World Music

8 tks / 33 mins

(Theodore Koumartzis – lyre; Eljona-Eleni Sinjari - voc; Evagoras Bekiaris – keyb, electronics; Sokrates Votskos – duduk, sax; Marios Podaras – pandura, vi; with Yael Schonzeit (tk 4), Ariana Vafadari (tk 2) – voc; Nikos Varelas - bendir, udu, perc; Linos Tzelos – sitar; Manos Stratis – p (tk 1), b (tk 6);)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция, Иран, США, Франция, Кипр, Албания


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