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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Nicole Zuraitis - How Love Begins

Nicole Zuraitis - How Love Begins

03.06.2023

Nicole Zuraitis - How Love Begins

Не в первый раз с удовольствием слушаю альбом, на обложке которого значится имя Николь Зурейтис. Очень сильная американская вокалистка, входящая на сегодняшний день в топ-группу джазовых певиц, выпустила новый альбом, который наверняка является этапным на ее творческом пути. Дело в том, что впервые Николь удалось поработать на How Love Begins с такой яркой личностью, как Крисчен МакБрайд. Они давно знают друга друга и высоко оценивают творчество друг друга, но прихотливые рабочие графики только сейчас дали им возможность встретиться в одном проекте. Крисчен не только участвовал в записи альбома в качестве басиста, но и со-продюсировал проект в целом. Из других участников записи нельзя не упомянуть очень сильного израильского гитариста Гилада Гексельмана, ну и, конечно же, неизменного участника всех проектов Николь, ее супруга, тоже израильтянина, барабанщика Дэна Пугача.

Тема нового альбома привычна для Николь Зурейтис: она всегда поет преимущественно песни о любви, но на этот раз подход к теме весьма оригинален. Программа из десяти композиций разделена на две равные части: первая условно называется «Нефть», вторая – «Вода», первая посвящена счастливым минутам любви, волшебному чувству, соединяющему влюбленных, а вот вторая – это разные версии окончания любви, болезненного и травмирующего разрыва. Отчего такие странные названия, какая тут связь? Зурейтис пришла к ним, посетив выставку работ испанского фотографа Даниэля Бельтра под названием «Разлив»: «Когда я узнала, что потрясающие произведения искусства с их вихрем красок и идеально подобранными оттенками на самом деле были аэрофотоснимками самого разрушительного разлива нефти в истории, мое сердце дрогнуло. Тут есть своя ирония. Так же, как любовь, которая заканчивается слишком рано, общая черта заключается в том, что некоторые из самых красивых вещей в жизни также могут быть самыми душераздирающими.» Вот такие ассоциации и привели к дуалистической концепции альбома, отраженной в текстах песен.

Честно скажу, что первая, «светлая», часть альбома понравилась мне больше. Очень впечатлила стартовая «ударная» композиция The Good Ways, где Николь сразу показала все огромные возможности своего голоса под регулярный ритм, чуть блюзовое настроение и органные партии от Майи Кронфелд. Зурейтис сама написала текст к прекрасной аранжировке пьесы Дебюсси Reverie, и в этом треке громко заявил о себе в гитарном соло Гексельман. Burn я вообще назвал бы лучшим треком в программе: голос Николь плавно взмывает вверх и падает вниз под чуткий аккомпанемент МакБрайда, а ближе к финалу еще одно блестящее соло выдает Гексельман. Горькие строки песен второй части альбома компенсирует осторожный оптимизм финальной композиции The Garden, где говорится о никогда не умирающей надежде.

Лирика Зурейтис, пожалуй, еще никогда не была столь пронзительной, а ее талант вокалистки по-прежнему ярок и привлекателен. Очень достойная работа, и прав Крисчен МакБрайд, предрекающий Николь еще больший расцвет. How Love Begins дает все основания для подобных прогнозов.

© & (p) 2023 Outside in Music

10 tks / 54 mins

(Nicole Zuraitis – voc; Christian McBride - b; Gilad Hekselman - g; Maya Kronfeld - org, Wurlitzer, Rhodes; Dan Pugach - dr; with David Cook - p; Billy Kilson – dr; voc trio Sonica (Thana Alexa, Julia Adamy, Nicole Zuraitis)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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