Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life
12.12.2022
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных мастеров этого направления: саксофонист Пол Данмолл (он в тот вечер играл на сопрано-саксофоне), басист Пол Роджерс и ударник Тони Оррелл. Данмолл и Орелл впервые играли вместе еще десять лет назад, в 1979 году, когда они оба выступали в местной бристольской группе Spirit Level. Третий участник этой записи, Пол Роджерс в то время как раз только вернулся из Штатов и счастливо оказался в нужное время в нужном месте.
В тот вечер трио сыграло две большие композиции-импровизации. В That’s My Life, занявшей более двадцати четырех минут звучания, Данмолл сразу взял быка за рога и в отличном темпе солировал почти всю композицию, демонстрируя и отличную технику, и неподдельный энтузиазм, и красивый звук. Короткий «перерыв» он сделал лишь на несколько минут в середине этого саксофонного извержения, предоставив Роджерсу возможность сыграть столь же мощное, сколь и выразительное соло на контрабасе. Оррелл деликатно вел свою линию, не претендуя на авансцену. Он отыгрался во второй композиции, шестнадцатиминутной Marriage in India, где его соло на ударных органично поддержало по-прежнему быструю и изобретательную игру Данмолла и басовые пассажи Роджерса. В соответствии с названием композиции музыканты попытались придать этой вещи некий ориентальный привкус, впрочем, не слишком его акцентируя. Зато всем трем мастерам хватило экспрессии и креативности сыграть так, чтобы годы спустя нашлись люди, решившие издать этот концерт – он был того достоин!
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