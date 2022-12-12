Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life

Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life

12.12.2022

Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life

Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных мастеров этого направления: саксофонист Пол Данмолл (он в тот вечер играл на сопрано-саксофоне), басист Пол Роджерс и ударник Тони Оррелл. Данмолл и Орелл впервые играли вместе еще десять лет назад, в 1979 году, когда они оба выступали в местной бристольской группе Spirit Level. Третий участник этой записи, Пол Роджерс в то время как раз только вернулся из Штатов и счастливо оказался в нужное время в нужном месте.

В тот вечер трио сыграло две большие композиции-импровизации. В That’s My Life, занявшей более двадцати четырех минут звучания, Данмолл сразу взял быка за рога и в отличном темпе солировал почти всю композицию, демонстрируя и отличную технику, и неподдельный энтузиазм, и красивый звук. Короткий «перерыв» он сделал лишь на несколько минут в середине этого саксофонного извержения, предоставив Роджерсу возможность сыграть столь же мощное, сколь и выразительное соло на контрабасе. Оррелл деликатно вел свою линию, не претендуя на авансцену. Он отыгрался во второй композиции, шестнадцатиминутной Marriage in India, где его соло на ударных органично поддержало по-прежнему быструю и изобретательную игру Данмолла и басовые пассажи Роджерса. В соответствии с названием композиции музыканты попытались придать этой вещи некий ориентальный привкус, впрочем, не слишком его акцентируя. Зато всем трем мастерам хватило экспрессии и креативности сыграть так, чтобы годы спустя нашлись люди, решившие издать этот концерт – он был того достоин!

© & (p) 2023 577 Records

2 tks / 41 mins

(Paul Dunmall – ss; Paul Rogers – b; Tony Orrell – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Esbe - Blow The Wind Southerly

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с ...
подробнее
30.09.2022

Kenny Barron - The Source

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый ...
подробнее
11.12.2022

Lakecia Benjamin - Phoenix

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Казахстан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в ...
подробнее
29.10.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com