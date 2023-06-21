Federico Solomiewicz - Desde el Sur

Половина участников этой записи нам уже немного знакома. В 2022 году на страицах сайта публиковалась рецензия на дуэтный альбом двух аргентинцев - саксофониста Мартина Прошиа и басиста Федерико Соломевича Rizoma. То был ярко выраженный авангардный по стилистике проект и в том обзоре можно найти и биографические данные обоих музыкантов. И вот – новый альбом, где на обложке стоит только имя Соломевича, но среди его партнеров по проекту Desde el Sur мы вновь видим имя Прошиа (на сей раз только с тенор-саксофоном) в компании гитариста Аугусто Веги и ударника Мануэля Вайля.
Для нас, жителей Северного полушария слово «юг» ассоциируется с теплом, солнцем, возможно, ласковым морем, в общем, это чем-то похоже на земной рай, где каждый мечтает провести отпуск. Совсем иные ассоциации у аргентинцев. Чем дальше к югу от Буэнос-Айреса, тем все суровее. Сначала это пампасы, засушливые степные просторы Патагонии, а там уже и край Южной Америки, где вовсю ощущается дыхание Антарктики. «С юга» - так называется альбом возглавляемого Федерико Соломевичем квартета, и Начо Мозе, автор комментариев к проекту на bandcamp музыканта, вспоминает знаменитый рассказ великого Борхеса «Юг», сравнивая двойственность восприятия реальности героем рассказа с двойственным характером музыки Соломевича, где американские истоки джаза переплетаются с впитанными с молоком матери аргентинскими мотивами.
Не знаю, насколько прав Начо, но музыка Desde el Sur совершенно не похожа на Rizoma. Тут нет радикально авангардных звучаний, саунд альбома существенно ближе к мэйнстриму, с тенор-саксофоном и гитарой на первых ролях. Контрабас лидера, безусловно, заметен, но Соломевич в этой работе, на мой взгляд, прежде всего композитор (автор всех пяти пьес альбома) и лидер квартета, организующее и направляющее начало. Композиции Федерико, особенно титульная Desde el Sur, хороши своим, да, несколько суровым мелодизмом, оставляющим, однако, место для импровизационных изысков Прошиа и Веги (последний очень эффектен в Segundo aire). Альбом невелик – всего двадцать минут звучания, но содержателен: стоит услышать!
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