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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Guzmán Calzada / Sofía Scheps - Sierra Madre

Guzmán Calzada / Sofía Scheps - Sierra Madre

04.06.2023

Guzmán Calzada / Sofía Scheps - Sierra Madre

Музыканты со вкусом к авангардным поискам экспериментируют с разнообразными электронными звучаниями по всему миру. На сей раз представляем нашим читателям результат одного из таких экспериментов из Южной Америки, точнее – из Уругвая. Альбом Sierra Madre, выпущенный аргентинским авангардным лейблом Numeral зафиксировал плоды работы двух музыкантов: Гусмана Кальсады и Софии Шепс. Их творческие пути довольно схожи.

Композитор, гитарист и саунд-дизайнер Гусман Кальсада – обладатель двух дипломов: музыке он учился в родном Уругвае, а саунд-дизайну – в Королевской консерватории в Гааге, Нидерланды. У Кальсады и по сей день много профессиональных проектов, связанных с этой европейской страной. Его коллега по проекту Sierra Madre София Шепс получила композиторское образование в Уругвае, а затем училась саунд-дизайну в Барселоне. В иСпании она прожила два года – с 2015 по 2017 год. Сегодня она активно занимается сочинением музыки для кино и ТВ, преподает, участвует с различными коллективами в музыкальных фестивалях и концертных турах.

Альбом Sierra Madre рождался во время еженедельных в течение нескольких месяцев встреч Гусмана и Софии, на которые каждый из участников дуэта приносил свои идеи, заранее записанные звучания, паттерны, ритмические рисунки и так далее. Все это закладывалось в компьютерные программы, и музыканты следили за дальнейшим развитием. Как говорят сами музыканты, « мы задавались вопросом, как много в этой музыке было «нашего» и как много – от использовавшихся нами программ». Таким образом, Sierra Madre стал одновременно и музыкальным произведением, и документом, зафиксировавшим процесс взаимодействия человека и компьютерной техники. Результат, на мой взгляд, весьма любопытен. Так, если pilot большей частью представляет собой электронные шумы и «бульканье», то в основе cinco hilos или en el área лежит ритмика, vos построена на звучании голосов, а primus привлекает трогательной мелодической линией. Альбом, результат саунд-экспериментов, дарит слушателям все же именно музыку, пусть и весьма необычную.

© & (p) 2023 Numeral

9 tks / 39 mins

(Guzmán Calzada, Sofía Scheps – electronics;)

Линк предоставил Matías Formica, Neue Numeral

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Уругвай
музыкальный стиль
авангард


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