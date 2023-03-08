Monika Herzig / Janiece Jaffe - Both Sides of Joni
08.03.2023
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним стоит. И в блистательном ряду великих имен – от Боба Дилана в США и до Владимира Высоцкого на пост-советском пространстве – имя американки канадского происхождения Джони Митчелл стоит, как равное среди равных. Я не буду здесь распространяться об особенностях творчества Митчелл и о том влиянии, которое она оказала на целые поколения слушателей и исполнителей, но одну черту нельзя не отметить: ни один другой singer-songwriter не был так близок к джазу, как Джони Митчелл. Она работала с такими людьми, как Джако Пасториус, Херби Хэнкок, Уэйн Шортер, Пэт Мэтини и, прежде всего – Чарли Мингус. И соединение фолк-традиции с джазом дало при этом блестящие результаты. Возможно, поэтому альбом Дженис Джаффе и Моники Херциг, посвященный творчеству Джони Митчелл, называется Both Sides of Joni.
А начиналась его история летом ковидного 2020 года. Известная джазовая певица Дженис Джаффе, томясь в вынужденной изоляции, вновь открыла для себя музыку Джони Митчелл. Разумеется, она слушала ее и раньше, но именно тем летом творчество Джони заблистало для Дженис новыми гранями. Своими впечатлениями она поделилась со своей подругой, пианисткой и композитором Моникой Херциг. В отличие от Джаффе, имя этой немецко-американской исполнительницы должно быть лучше знакомо нашим читателям: сайт рецензировал несколько ее работ. Моника стала регулярно приезжать к Дженис, и они, обе в масках, начали планировать работу по джазовой интерпретации песен Митчелл. Херциг сочиняла аранжировки именно под голос Джаффе, продумывали они и возможный состав аккомпанирующего ансамбля, и программу обретавшего на глазах свои контуры альбома. Часть песен Моника и Дженис показали впервые на публике в марте 2021 года в Индианаполисе, после снятия ковидных органичений. Работа была принята с энтузиазмом. Артисты запустили успешную краудфандинговую кампанию по сбору средств на издание альбома. Альбом записали с участием таких опытных музыкантов, как саксофонист Грег Уорд или басист Джереми Аллен. Любопытно, что в одном треке на басу играл Питер Кинли, с которым четверть века назад Херциг работала в ее джаз-роковой группе Beeble Brox. Началась работа над дальнейшим продвижением проекта. К сожалению, до ее окончания Джения Джаффе не дожила. В ноябре 2022 года она легла в больницу на сложную операцию на сердце и уже не вышла из нее… Доводить проект, ставший таким образом еще и мемориалом подруге, Монике Херциг пришлось в одиночестве. 31 марта 2023 года на лейбле ACME Records альбом Both Sides of Joni увидит свет.
Программу альбома составили девять песен Джони Митчелл разных лет в аранжировке Херциг и с вокалом Джаффе. Тут и River из одного из самых знаменитых альбомов Митчелл Blue (1971), и титульная песня другого известного альбома The Hissing Of Summer Lawns (1975), и Don't Interrupt the Sorrow с того же альбома, и ранняя Both Sides Now, которую Митчелл издавала дважды – в 1969 и 2000 годах, а финальным треком стала еще более ранняя и тоже очень известная The Circle Game (1966). Очень тонко удалось Монике придать несомненно джазовый облик этим широко известным и многократно исполнявшимся песням, но еще более сложная задача стояла перед Дженис: не перепевать Митчелл и, в то же время, бережно отнестись к оригиналам. Ей это удалось, и удалось весьма убедительно. Каждый из треков сохранил свое лицо, но в каждый Джаффе вложила частицу именно своей души. Both Sides of Joni – это трибьют, сделанный с большим мастерством и с глубоким уважением к Джони Митчелл.
Напомню, что в 2008 году другой альбом-трибьют Джони, River: The Joni Letters Херби Хэнкока получил Грэмми в самой престижной категории: альбом года. Такого успеха джазовый альбом не удостаивался 43 года до того и уже 15 лет после того. Положа руку на сердце, мало шансов, что Both Sides of Joni ждет такой же успех. Но признание со стороны любителей джаза и одновременно поклонников творчества Джони Митчелл ему обеспечено – в этом можно быть уверенным.
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