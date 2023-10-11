Ruiqi Wang - Subduing the Silence

По факту Subduing the Silence – дебютный альбом Рюичи Ванг, но, слушая альбом, в это трудно поверить. Перед нами зрелая, оригинальная и очень интересная работа вокалистки с вполне сложившимся видением целей, которые она ставит на своем творческом пути. С 2017 года Ванг живет и работает в Монреале, но родилась она в континентальном Китае, в городе Ханчжоу. В Монреале Рюичи изучала джаз в Университете МакГилла, а сейчас продолжает образование в Академии искусств в швейцарском Берне. Subduing the Silence, где она задействовала двойной квартет музыкантов, - не единственный ее проект. Она возглавляет также Ruiqi Wang Chamber Ensemble, где она поет под аккомпанемент большого количества духовых и струнного квартета, а также работает с Огастом МакКинни в проекте Soft Weathers, сочетая электронные звучания со свободной импровизацией. Но вот в том, что касается записи, Subduing the Silence – действительно первый.
Не знаю взглядов Рюичи по проблемам феминизма, но работала она над этим альбомом исключительно с женской командой исполнительниц. Во-первых, это ее коллеги по монреальской сцене: пианистка Стефани Уркхарт, басистка Саммер Кодама и барабанщица Мили Хонг. Любопытно, что все они – люди с разными этническими корнями – рядом с китаянкой Ванг мы видим пианистку латинского происхождения, басистку с японскими корнями и ударницу из Кореи. Кроме того, в качестве специального гостя в записи участвовал струнный квартет из Бостона Craft Ensemble, также чисто женский по составу.
Современная камерная музыка, джаз свободной формы и китайская традиция – вот, пожалуй, три составляющие музыки Рюичи Ванг, отраженные в программе альбома Subduing the Silence. В качестве путеводной нити альбома Рюичи предложила расставленные по разным частям программы три версии старинной китайской песни Xiang Leng Jin Ni, сочиненной в ХI веке поэтессой Кинчжао Ли. Автор музыки этой песни остался неизвестным, а вот аранжировки принадлежат Рюичи Ванг. В открывающей программу первой версии Рюичи поет, пожалуй, наиболее традиционный вариант с тонким сопровождением ударных. Вторая версия – это акапелльное пение Рюичи уже без всякого аккомпанемента, а для третьей версии Рюичи предпочла разноцветье струнных красок от Craft Ensemble. Собственные композиции она разместила тоже весьма продуманно: сравнительно большие номера чередуются с короткими чисто инструментальными интерлюдиями. А если говорить о больших композициях, то тут, конечно, впечатляет финальная Fragments for Subduing the Silence на стихи аргентинской поэтессы Александры Пизарник и мой персональный фаворит альбома: A Descent of Lillies – великолепный образчик вокального фри-джаза, где Рюичи раскрывает свои недюжинные таланты в этой сфере. Стоит услышать!
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