Pól Brennan - The Irish Revolution

Саксофонист и композитор из Чикаго Шон Максвелл нашим читателям хорошо знаком – мы освещаем его работы еще с самого первого альбома Originals , выпущенного в 2005 году. Но что значит «хорошо знаком»? Креативность музыканта и определяется тем, что в ...