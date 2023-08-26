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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Pól Brennan - The Irish Revolution

Pól Brennan - The Irish Revolution

26.08.2023

Pól Brennan - The Irish Revolution

Боюсь, в этом тексте история заметно потеснит музыку – уж больно специфична тематика альбома TheIrishRevolution, нового релиза в каталоге британского лейбла ARCMusic. Его история такова. В 2019 году ирландское телевидение показало документальный сериал, посвященный столетию войны за независимость Ирландии (1919-1921). Всю музыку к сериалу сочинил и исполнил в сопровождении небольшого ансамбля культовый для Ирландии музыкант, один из основателей семейной фолк-группы Clannad Пол Бреннан. Этот саундтрек и превратился в альбом The Irish Revolution. Сам Бреннан играет здесь на клавишных, флейте, гитаре и перкуссионных инструментах. Вместе с ним в записи участвовали его сестра Мойя Бреннан на арфе – какая ирландская музыка без арфы!, скрипач Эйдан О’Доннелл, клавишник Стив Тернер и перкуссионист Ники Бейли.

Восемнадцать треков альбома – это история событий в Ирландии в начале ХХ века, рассказанная средствами музыки в хронологическом порядке. Понятно, видеоряда у слушателей нет, однако, музыка Бреннана настолько драматична, образна и эмоциональна, что при известном усилии можно живо представить себе разворачивающиеся события. Открывает альбом композиция Reabhoid («Революция» на гэльском языке), своеобразное интро к альбому. Есть в начале альбома и пьеса A Gaelic People, то есть просто «Ирландцы», представляющая как бы весь народ Ирландии с его разными политическими и религиозными взглядами и устремлениями. Конечно же, тут есть и WW1, и IRA Goes To War, и Nationalism, вспоминающие события 1 Мировой войны, когда тысячи ирландцев в составе британской армии сражались и гибли на фронте, и восстание в Пасхальное воскресенье 1916 года, поднятое Ирландской республиканской армией с целью провозглашения независимости страны и жестоко подавленное властями. А потом следуют An Chead Dail– история первого ирландского парламента, собравшегося после выборов 1918 года и провозгласившего независимость страны, BlacknTans и Ulster Unionists, где вспоминаются «черно-пегие», вспомогательные войска из противников независимости, боровшиеся с ИРА, а также юнионисты Ольстера, где большинство получили протестанты, сторонники сохранения союза с Британской империей, а также War Grinds On и Volunteers and the Brigade– музыкальные портреты их противников, поддерживавших борьбу за независимость. Характерно, что сериал был создан в первую очередь на деньги из Корка, города, центр которого был полностью разрушен «черно-пегими» в ходе боевых действий. И финал: Atlas Of The Revolution: в 1921 году Лондон признал Ирландское Свободное государство, а Ольстер на северо-востоке острова остался в составе Соединенного Королевства.

Возможно, для музыканта из Донегала, внесшего большой вклад в развитие фолк-музыки Ирландии, энтузиаста совместных проектов с японскими и китайскими музыкантами, проект The Irish Revolution стал одним из важнейших событий в его творческой жизни.

© & (p) 2023 ARC Music

18 tks / 74 mins

(Pol Brennan – keyb, whistles, fl, g, perc; Aidan O’Donnell – vi, viola; Steve Turner – keyb; Moya Brennan – harp; Nicky Bailey – perc;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Ирландия
музыкальный стиль
академическая музыка, кельтская музыка


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