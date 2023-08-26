Pól Brennan - The Irish Revolution

Боюсь, в этом тексте история заметно потеснит музыку – уж больно специфична тематика альбома TheIrishRevolution, нового релиза в каталоге британского лейбла ARCMusic. Его история такова. В 2019 году ирландское телевидение показало документальный сериал, посвященный столетию войны за независимость Ирландии (1919-1921). Всю музыку к сериалу сочинил и исполнил в сопровождении небольшого ансамбля культовый для Ирландии музыкант, один из основателей семейной фолк-группы Clannad Пол Бреннан. Этот саундтрек и превратился в альбом The Irish Revolution. Сам Бреннан играет здесь на клавишных, флейте, гитаре и перкуссионных инструментах. Вместе с ним в записи участвовали его сестра Мойя Бреннан на арфе – какая ирландская музыка без арфы!, скрипач Эйдан О’Доннелл, клавишник Стив Тернер и перкуссионист Ники Бейли.
Восемнадцать треков альбома – это история событий в Ирландии в начале ХХ века, рассказанная средствами музыки в хронологическом порядке. Понятно, видеоряда у слушателей нет, однако, музыка Бреннана настолько драматична, образна и эмоциональна, что при известном усилии можно живо представить себе разворачивающиеся события. Открывает альбом композиция Reabhoid («Революция» на гэльском языке), своеобразное интро к альбому. Есть в начале альбома и пьеса A Gaelic People, то есть просто «Ирландцы», представляющая как бы весь народ Ирландии с его разными политическими и религиозными взглядами и устремлениями. Конечно же, тут есть и WW1, и IRA Goes To War, и Nationalism, вспоминающие события 1 Мировой войны, когда тысячи ирландцев в составе британской армии сражались и гибли на фронте, и восстание в Пасхальное воскресенье 1916 года, поднятое Ирландской республиканской армией с целью провозглашения независимости страны и жестоко подавленное властями. А потом следуют An Chead Dail– история первого ирландского парламента, собравшегося после выборов 1918 года и провозгласившего независимость страны, Black’n’Tans и Ulster Unionists, где вспоминаются «черно-пегие», вспомогательные войска из противников независимости, боровшиеся с ИРА, а также юнионисты Ольстера, где большинство получили протестанты, сторонники сохранения союза с Британской империей, а также War Grinds On и Volunteers and the Brigade– музыкальные портреты их противников, поддерживавших борьбу за независимость. Характерно, что сериал был создан в первую очередь на деньги из Корка, города, центр которого был полностью разрушен «черно-пегими» в ходе боевых действий. И финал: Atlas Of The Revolution: в 1921 году Лондон признал Ирландское Свободное государство, а Ольстер на северо-востоке острова остался в составе Соединенного Королевства.
Возможно, для музыканта из Донегала, внесшего большой вклад в развитие фолк-музыки Ирландии, энтузиаста совместных проектов с японскими и китайскими музыкантами, проект The Irish Revolution стал одним из важнейших событий в его творческой жизни.
Благодаря релизам лейбла Intonema, возглавляемого Ильей Белоруковым, наши читатели не раз встречались с работами этого петербургского музыканта, сферой интересов которого являются свободная импровизация и электронная экспериментальная музыка. ...
И название альбома Ребекки Хеннесси Joy Will Find Us («Радость найдет нас»), и обложка, где мальчик играет с собственной тенью на стене, по-видимому, в ясный солнечный день, настраивает на позитивный лад. Да и сам альбом, коллекция новых песен ...
На этот раз наше джазовое путешествие по Канаде с Orange Grove Publicity ведет в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно здесь уже шесть лет работает джазовый коллектив Redline Trio , в который входят саксофонист Марк ДеДжонг, басист ...
Обложка этого альбома кажется выполненной по лекалам ЕСМ: минималистичность, экзистенциальная статика, холод. Но обложки бывают обманчивы: в музыке, которая спрятана под этой обложкой много света и тепла, много динамики, много воздуха, много типично ...
Впервые «Парад мошенников» (именно так переводится название группы чикагского альт-саксофониста и композитора Грега Уорда) мы наблюдали в 2019 году, когда увидел свет альбом Stomping Off From Greenwood. Издан он был лейблом Greenleaf Music. Новый ...
С молодой вокалисткой из Монреаля Роксаной Редди наши читатели уже имели возможность познакомиться совсем недавно по дебютному альбому ансамбля Greenhouse Ensemble под названием Rez-de-chaussée. И вот, почти сразу подоспел уже сольный дебют Редди – ...
«Можно считать, что теперь у Roz Vitalis – как у Кино и Metallica – тоже есть «Чёрный альбом», только не студийный, а «живой», гордо сообщает пресс-релиз в связи с выходом нового альбома петербургской группы Roz Vitalis. Запись эта была сделана на ...
Имя «Рубим де Толедо» сразу выдает латинское происхождение его владельца. И действительно, корни этого музыканта – бразильские, но вырос и работает Рубим в Эдмонтоне, канадская провинция Альберта. Уже в 17 лет в качестве басиста он начал ...
Для ливанско-канадской барабанщицы и композитора Сана Кадуры Duality – уже второй альбом с собственным именем на обложке. Получив музыкальное образование в США и Канаде, Сана получила определенную известность на североамериканской джазовой сцене, ...
Мне кажется, одно присутствие в составе ансамбля Scatter такого мастера, как Фил Минтон, должно привлечь внимание поклонников свободной импровизационной музыки. Минтон (р.1940) – яркий представитель первой волны британского джазового авангарда, ...
И стиль оформления обложки, и большой звездный состав участников проекта, и тот же лейбл, подтверждают генетическую связь нового альбома басиста, композитора и продюсера из США Скотта Петито Many Worlds с его предыдущей работой Rainbow Gravity ...
Саксофонист и композитор из Чикаго Шон Максвелл нашим читателям хорошо знаком – мы освещаем его работы еще с самого первого альбома Originals , выпущенного в 2005 году. Но что значит «хорошо знаком»? Креативность музыканта и определяется тем, что в ...