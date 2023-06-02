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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Laila Faerman - Awake! Arise! Songs Of Sri Chinmoy

Laila Faerman - Awake! Arise! Songs Of Sri Chinmoy

02.06.2023

Laila Faerman - Awake! Arise! Songs Of Sri Chinmoy

Рассказ об этом альбоме приходиться начинать не с тех, кто его создал, а с его героя. Итак, Шри Чинмой (1931-2007). Широко известный, в первую очередь, на Западе духовный учитель индийского происхождения. Музыкант (флейтист), поэт, художник, философ. Организатор получивших всемирное распространение акций «медитации за мир», «марафон за мир» и так далее. Обладатель множества почетных званий, наград и регалий. Встречался чуть ли не со всеми влиятельными людьми планеты. Среди его поклонников в разное время были видные музыканты Джон МакЛафлин, Карлос Сантана (именно от него они получили имена Махавишну и Девадип соответственно), Роберта Флэк, Борис Гребенщиков, олимпийские чемпионы Карл Льюис и Татьяна Лебедева, политики, ученые. Гуру? Шарлатан? Создатель тоталитарной секты? Наш текст не будет отвечать на эти вопросы, мы – о музыке.

К числу поклонников Чинмоя относится и американская вокалистка Лайла Фаермэн. Она – певица универсальная, исполняющая шансон и фолк, поп-музыку и джазовые стандарты, а также песни собственного сочинения. С 2011 года Фаермэн увлеклась идеями Шри Чинмоя и его музыкой, стала активно участвовать в «концертах за мир» во многих странах Европы, Азии и Америки. В 2022 году Фаермэн получила Гран-При Международного фестиваля креативных искусств в сфере джазовой вокалистики. А в этом году Лайла осуществила новый проект во славу идей Чинмоя: альбом Awake! Arise! Songs Of Sri Chinmoy с коллекцией из 13 песен или, скорее, духовных гимнов его сочинения. Для его реализации Фвермэн собрала представительную команду джазовых музыкантов высокого класса. Тут мы видим и лучшего в современном джазе мастера игры на губной гармонике Хендрика Меркенса, и известного колумбийского перкуссиониста Самуэля Торреса, и хорошо знакомую нашим читателем тройку видных представителей российской джазовой диаспоры в Штатах: пианиста и клавишника Мишу Цыганова, трубача Алекса Сипягина и басиста Бориса Козлова. Они часто работают вместе в проектах друг друга, и наш сайт не раз освещал их альбомы. Особая роль в работе над Awake! Arise! Songs Of Sri Chinmoy досталась Мише Цыганову.

Именно он провел анализ творений Чинмоя, выполнил аранжировки в джазовом духе и на выходе получил достойную джазовую программу. Не ищите в этих композициях индийские влияния, их практически нет. Большинство треков построены на взаимодействии голоса Лайлы с одним-двумя солирующими инструментами. Так, в стартовой Mantras певица ведет диалог с флейтой Премика Расселл Таббса, а в Saha Nav Avatu (May we all be protected), единственной композиции, где использован не текст Чинмоя, а древний гимн на санскрите, «бал правят» фортепьяно и саксофон. Труба Алекса Сипягина украшает композицию Swarupananda (The bliss of self-realization, consciousness and infinity), а виолончель Шамиты Ахенбах-Кениг - Khama Karo (Forgiveness). Чуть отличается от торжественно-гимнического строя большинства треков несколько более акцентированный ритм титульной композиции Awake! Arise!, где голосу Фаермэн ассистирует губная гармоника Меркенса. А вот персональным моим фаворитом этой программы я назвал бы красивейшую песню-молитву Bedanai Bhara (I place my life full of pangs at Your Feet, my Lord) со звучанием армянского дудука от Алапа Джетцера.

Надо думать, для Лайлы Фаермэн этот альбом стал очередным этапом ее искусства-служения, но особо хочу отметить мастерство Миши Цыганова, его классные аранжировки. Талант этого музыканта открылся для меня в данной работе новыми гранями.

© & (p) 2023 SRI Chinmoy BMI

13 tks / 69 mins

(Laila Faerman – voice; Misha Tsiganov – p, keyb; Hendrik Meurkens – harmonica; Alex Sipiagin – tp; Premik Russell Tubbs – sax, fl; Samuel Torres – perc; Boris Kozlov – b; Donald Edwards – dr; Alap Jetzer – duduk; Shamita Achenbach-König – cello;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Германия, Колумбия, Россия, США, Швейцария


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