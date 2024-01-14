Disen Gage - Bionika

Как и рекомендовал приславший мне этот линк Антон Ефимов, знакомство с новым альбомом московской группы Disen Gage, созданным при участии целой группы гостей из электронно-нойзовой песочницы и получившим название Bionika, я начал с bandcamp, где об этом проекте размещена обширная информация. Если я все правильно понял, то запись альбома была осуществлена 29 декабря 2021 года, но концепция родилась позже, уже в период микширования треков, и сводилась к идее бионического человека, то есть существа, в котором слились живая и компьютерно-роботизированная природа. Идея страшноватая, хотя уже обыгранная Голливудом, а мне запомнившаяся еще по трагической судьбе бионического человека (там он, правда, назывался иначе) Камилла, героя «Далекой Радуги» незабвенных братьев Стругацких.
Теоретическая база проекта заставила меня погрузиться в недра Википедии и узнать о существовании уже более полувека живущего в США чешского психиатра и ученого Станислава Грофа, добавившего к идеям индивидуального (Фрейд) и коллективного (Юнг) бессознательного теорию перинатального бессознательного и обозначившего весь внутриутробный период развития плода четырьмя так называемыми базовыми перинатальными матрицами. Связь идей Грофа с идеей бионического человека я, признаться, не уловил, хотя Disen Gage и примкнувшие к группе музыканты, похоже, видели свою музыку, как концептуально-фантастический рассказ о рождении такого человека в соответствии с матрицами Грофа. Увы, мне воображения для представлений о зарождении такого монстра в живом человеческом теле не хватило, тут и утроба, очевидно, предполагается искусственная … Зато я долго и с удовольствием изучал обложку альбома (концепция Дарьи Соловьевой, исполнение Александра Медведева), где симпатичный бионический мальчуган левитирует над стулом и с живым интересом вглядывается в окружающее пространство на фоне каких-то квази-восточных башен справа от себя и квази-западных слева: этакая герметическая притча а-ля Босх, которую можно трактовать сколь угодно разными способами.
После такой обстоятельной теоретической подготовки я отправился погулять, чтобы максимально вымыть из головы все концепции, а потом постараться просто послушать музыку без ее концептуальных завязок. И музыка понравилась! То, что я услышал, можно, на мой вкус, охарактеризовать, как соединение прог-рока с эмбиентом при активном использовании электроники, конкретных звуков и шумов. Bionika показалась мне заметно менее радикальной по сравнению с дуэтом Ефимова и Мочалова Nature (2018) и более цельной (концептуальную связь всех шести треков трудно не заметить) по настроению по сравнению с предыдущей работой группы The Big Adventure (2019). Механистичный индустриальный ритм в контрапункте с гитарными и синтезаторными партиями порой оказывает здесь просто гипнотическое воздействие. Особенно выделю в этом плане титульную пьесу Bionika и финальную Clap Your Hands – в обоих случаях чертовски хотелось, чтобы этот звуковой поток продолжался и продолжался. Все конкретные звуки, включая голос ребенка в Bionika, показались очень уместными (в прямом смысле – то есть, на своем месте) в контексте композиций и нигде не были самоцелью: так что респект гостям проекта, не зря указанным на титульной обложке альбома, и, конечно же, респект Disen Gage за новую работу, которую интересно слушать и о которой можно и нужно спорить. Disen Gage достигли того уровня мастерства и уважения к своим поклонникам, когда многое можно не договаривать до конца и оставлять слушателям поле для размышления.
2023 БНиЛ Records
6 tks / 47 mins
(Konstantin Mochalov, Anton Efimov – g; Daria Solovyeva – beats, synths; Nikolay Filimonov – b; with Evgene Voronovsky – dvina, electronics; Misha ‘MOX’ Salnikov – electronics, samples, field recordings; Michelle Salnikov - voice samples used in tk 2; Alexei Borisov – voice (tk 4), electronics, tapes;)
Трудно найти в российском джазе другой коллектив, открывший и уютно обустроивший для себя нишу, в которой он уже почти четверть века не знает конкурентов. И дело не только в стилистике на плодородном поле между джазом и академической музыкой: наряду ...
Большинство певиц-дебютанток, чьи первые альбомы мне доводилось обозревать для « Jazz -Квадрата», как правило, демонстрируют джаз и «еще что-то». Это «что-то» может быть музыкой соул, фолком, ритм-энд-блюзом, поп-музыкой и так далее. Джаз в «чистом» ...
Как мы обычно представляем себе исполнение госпел или спиричуэллс? Мы предполагаем, что это вокальное исполнение, а исполнитель – мужчина или женщина афроамериканского происхождения. Альбом Gospel Piano разрушит эти стереотипы. Исполнитель в данном ...
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
Британского авангардного ударника Марка Сандерса доводилось неоднократно слушать (и рассказывать об этом нашим читателям) в самых разных составах с разными конфигурациями, но ни разу - в качестве лидера. Неудивительно: CollapseUncollapse: Time in ...
В отличие от двух предыдущих своих альбомов, знакомый уже нашим постоянным читателям басист Массимо Биолкати в новом, четвертом по счету, проекте On a Misty Night отказался от формата квартета и перешел к еще более камерному варианту: трио. На сей ...
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
Очередная вариация на тему «возвращение к корням». Пианист Мэтт Роллингс в начале 80-х годов окончил известный колледж Беркли. Его любимыми музыкантами в те годы были Оскар Питерсон, Рэмзи Льюис, Билл Эванс: вполне себе джазовый круг интересов. Но в ...
Слушая каждый новый альбом басиста и композитора из Чикаго Мэтта Юлери (а мы представляли нашим читателям уже немало его работ), приблизительно представляешь, что тебя ожидает под новой обложкой. Мэтт уже давно занял облюбованную им творческую нишу ...
Басист – особая фигура в джазе. В любом составе (ну, может быть, кроме свободной импровизации) он «держит» пульс ансамбля, но, с другой стороны, на сольные позиции он выходит редко, а то и вообще ограничивается своими «прямыми обязанностями». ...
Ни разу не встречались мне у живущего в Нью-Йорке турецкого пианиста, композитора и бэнд-лидера Мехмета Али Санлыкола неинтересные альбомы. Каждая его работа несет в себе что-то неожиданное, обращаясь и к разуму, и к чувству слушателя. Не стал ...
Турецкий музыкант и композитор Мехмет Полат играет на уде – струнном родственнике лютни, широко распространенном в традиционной музыке народов всего Ближнего Востока, и в этом качестве добился больших успехов. Надо отметить, что он уделяет большое ...