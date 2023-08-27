Heikki Ruokangas - Karu

Финский авангардный гитарист и композитор Хейкки Руокангас (р.1987) живет и работает в городе Оулу. Надо сказать, авангардист он своеобразный, поскольку отнюдь не отвергает сложившиеся джазовые традиции и, одновременно, во многом опирается в своих творческих поисках на финский фольклор. Несмотря на относительную молодость, Хейкки – весьма опытный музыкант, много выступавший в Европе и собравший коллекцию из более двадцати записей, куда входят и коллаборации, и чисто сольные альбомы. Руокангас является одним из основателей независимого лейбла Habitable Records.
Но новый альбом Руокангаса Karu издает все же не Habitable Records, а известный авангардный лейбл из Бруклина 577 Records. Записывал его Хейкки дома, в Финляндии, летом 2022 года, в две сессии: первая прошла в Оулу в июне, а вторая – в Хельсинки в августе. Альбом полностью сольный. Здесь только акустическая гитара Руокангаса и его музыка. Музыка, надо сказать, высокого полета. Хейкки Руокангас берет не заумной сложностью, а очень ответственным, продуманным отношением к каждой взятой ноте. Структура его пьес достаточно четкая, хотя самые разные элементы музыкального авангарда, вплоть до нойза, присутствуют в его музыке вполне органично. Характерная северная сдержанность сочетается в игре Руокангаса с внутренним драматизмом.
Примером тут может служить уже стартовый Psalm, очень эмоциональная пьеса, которая сразу задает определенный настрой у слушателя. А сменяет ее единственная не авторская композиция: традиционная народная мелодия On suuri sun rantas autius (в переводе что-то типа «Великое блаженство на берегу») – другое настроение, другие эмоции, но не менее сильные впечатление. Две пьесы, судя по названию, Хейкки посвятил выдающемуся земляку, знаменитому архитектору Алвару Аалто. Aalto II показалась мне, пожалуй, наиболее авангардной композицией альбома в целом. Запомнился и очень лиричный трек Ghost Waltz – этакая свободная импровизация на тему классического танца. Альбом Karu стал первой для меня встречей с творчеством Хейкки Руокангаса, и знакомство оставило очень приятное впечатление. Спасибо, Хейкки, спасибо 577 Records!
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