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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Bellbird - Root in Tandem

Bellbird - Root in Tandem

14.08.2023

Bellbird - Root in Tandem

Они встретились в Монреале в 2021 году - четверо музыкантов с разным бэкграундом из трех разных стран. Тенор-саксофонистка Клер Девлин родилась в столице Канады Оттаве, но уже давно работала в Монреале. Альт-саксофонистка Эллисон Бурик – американка из Канзас-Сити, выпускница колледжа Беркли 2016 года, участница нескольких проектов, преимущественно американских: Эллисон живет в районе Бостона. Басист Эли Давидовичи начинал в Ванкувере, сейчас живет в Монреале, он окончил Университет Капилиано в Ванкувере в 2014 году и сам занимается, помимо исполнительской и продюсерской деятельности еще и преподавательской работой. Барабанщица Мили Хонг приехала из Южной Кореи в Ванкувер изучать английский язык и музыку. Она также получила бакалавра в области джазового исполнительства в Университете Капилиано.С Эли Давидовичи они стали партнерами не только в музыке, но и в жизни.

Встреча в Монреале показала, что всех четверых объединяют общие творческие интересы и, что немаловажно, общая «химия»: им комфортно работать вместе. Так родился квартет Bellbird, ансамбль, в котором нет фортепьяно, а на роль ведущих сольных инструментов выдвинуты два саксофона при поддержке связки контрабас-ударные. В январе 2023 года дело дошло до записи дебютного альбома группы. Участники квартета уединились в местечке Сен-Зенон в Квебеке, на берегу замерзшего озера с умиротворяющими снежными пейзажами. За три дня они записали здесь представляемый нами альбом Root in Tandem.

Программа альбома – олицетворение полного равноправия: каждый из участников квартета принес в программу по две авторские композиции. При прослушивании становится понятно, что и для импровизации в каждом треке осталось достаточно пространства. Вот как, к примеру, выглядит стартовая пьеса Blurred Season от Эллисон Бурик: вначале два сакса работают в унисон, затем следует небольшой брэйк от Мили Хонг, череда сольных эпизодов и финал, повторяющий интро с игрой саксофонов в унисон. Bellbird предпочитает современный мэйнстрим, но музыканты находят в нем немало возможностей для создания ярких и эмоциональных произведений, где каждый находит поле для самовыражения. Ударные получают большое развернутое соло в пьесе Девлин Manakin. Не раз и не два на авансцену, наряду с саксофонами (Эллисон играет еще и на бас-кларнете) выходит и контрабас Давидовичи, как например, во второй композиции Клер Девлин Pigeons and Disco: здесь все начинается с нежного соло саксофона на фоне контрабаса, потом главным ассистентом становятся ударные, развитие пьесы выглядит весьма динамичным, напряжение растет, Эли Давидовичи ближе к финалу играет соло, заодно используя корпус своего инструмента еще и как перкуссию – на мой вкус, эта композиция – одна из интереснейших в программе. Конкуренцию ей, опять-таки, на мой вкус, составляет очень мелодичная пьеса Давидовичи Bluff с ее спокойным меланхоличным развитием, возможно, навеянным пейзажами за окном студии. Root in Tandem в целом выглядит очень убедительным дебютом интересного коллектива, в котором сумма четырех индивидуальностей дает новое и весьма креативное качество.

© & (p) 2023

8 tks / 52 mins

(Claire Devlin – ts; Allison Burik – as, bass cl; Eli Davidovici – b; Mili Hong – dr;)

Линкпредоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Корея, США
музыкальный стиль
мэйнстрим, современный джаз


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