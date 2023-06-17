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Payadora Tango Ensemble - Silent Tears – The Last Yiddish Tango

17.06.2023

Payadora Tango Ensemble - Silent Tears – The Last Yiddish Tango

Время звучания этого альбома – чуть меньше академического часа. Мне представляется, что одним из самых эффективных способов донести до современных школьников весь ужас понятия Холокост был бы урок с прослушиванием этого альбома и знакомством с текстами его композиций.

SilentTearsThe Last YiddishTango– второй большой проект канадского продюсера Дэна Розенберга, посвященный теме «евреи и Вторая Мировая война». Несколько лет назад наш сайт писал об альбоме Yiddish Glory, получившем широкую известность во всем мире и удостоенном номинации Грэмми. Его программу составили еврейские песни, собранные киевскими этномузыкологами сразу после войны, считавшиеся утерянными и обнаруженные в архивах Национальной библиотеки Украины в 90-е годы. Благодаря профессору из Торонто Анне Штерншис и Дэну Розенбергу они составили программу большого международного проекта Yiddish Glory. Новый проект Дэна делает акцент на теме Холокоста. Тексты песен нового альбома основаны на воспоминаниях выживших жертв Холокоста - обитательниц еврейского дома престарелых в Торонто, собранных Паулой Давид, руководительницей проекта по преодолению их страшных психологических травм путем коллективного поэтического творчества, а также на воспоминаниях еще одной жертвы Холокоста, Молли Эпплбаум, бежавшей в 11 с половиной лет из гетто в польском городе Домброва и нашедшей вместе со своей чуть старшей кузиной убежище у местного жителя Виктора в размещенном в погребе сарая деревянном ящике с отверстиями для дыхания.

Трудно без содрогания слушать эти песни и читать их тексты. Вот мать и ее дочери, бегущие от нацистов, потерявшиеся в темном лесу и страшащиеся подать голос друг другу из-за преследователей. Вот письмо Сабины, подруги Молли по гетто в Домброве, которая не решилась бежать из-за больных родителей, знающей, что ее ждет и заклинающей подругу: «Кто-то из нас должен выжить». Вот молитва Богу, похоже, забывшему о своих чадах. Вот бессилие жертвы, которая видит, что спасения нет нигде. Вот воспоминание бывшей узницы нацистского лагеря, потерявшей возможность иметь детей и гуляющей жарким летом по улицам Торонто в платье с длинным рукавом, чтобы спрятать от посторонних глаз вытатуированный на руке лагерный номер. Вот жуткие воспоминания жертвы экспериментов нацистского врача-людоеда Менгеле. Вот песня, из которой мы узнаем, что спрятавший девочек Виктор регулярно насиловал их, и уже 14-летняя Молли, уверяя что она беременна, умоляет не выгонять их с сестрой…

На какую же музыку можно было положить такие тексты? Организаторы проекта выбрали танго. В межвоенные годы Польша была чуть ли не главным европейским центром танго. Здесь родившаяся в Аргентине музыка приобрела бОльшую мягкость и лиричность под влиянием здешних клезмеров, как образно выразилась одна из участниц проекта Ольга Авигайль Мерещук, «в польском танго течет славяно-еврейская кровь». Здесь работали такие прославленные композиторы танго, как братья Хенрик и Артур Гольды, их двоюродный брат Ежи Петерсбурски, братья Владислав и Хенрик Шпильманы, а в соседней Латвии «королем танго» стал Оскар Строк. Некоторые, как Артур Гольд и Хенрик Шпильман были замучены нацистами в лагере Треблинка, другим удалось спастись, как Владиславу Шпильману, ставшему годы спустя героем фильма «Пианист» Романа Поланского.

Все песни альбома звучат под музыку танго, чаще всего Артура Гольда, в исполнении широко известного в Канаде ансамбля Payadora Tango Ensemble. Бандонеонист ансамбля Дрю Юречка написал все аранжировки, а ряд композиций сочинила скрипачка Ребекка Фолькштайн. В проекте задействованы четыре замечательные вокалистки: Авива Черник из Торонто, польки Ольга Авигайль Мерещук (эта выпускница консерватории им. Шопена в Варшаве приняла иудаизм и сейчас живет в Израиле) и Марта Косиорек, а также живущая сейчас в Торонто чешско-еврейская певица Ленка Лихтенберг. Звучат их песни на идиш и на польском, иногда на двух языках в рамках одного трека. Думаю, исполнение песен в этом альбоме потребовало от каждой из них много душевных сил, но они справились со своей задачей блестяще. Есть в альбоме и один инструментальный трек: Romani Waltz (музыка Артура Гольда) исполняет цыганский аккордеонист из Молдовы, живущий сейчас в Торонто, Серджиу Попа, напоминая о геноциде не только евреев, но и народа рома.

Обложка альбома – это одна из картин лондонского архитектора и художника Романа Хальтера: из его большой семьи в Холокосте выжил только он. И эта обложка, предваряя альбом, - еще одно обвинение тем, кто совершил Холокост и тем, кто планирует новые холокосты. Остается добавить, что наряду с главным двигателем этого проекта Дэном Розенбергом, участвовала в нем в качестве консультанта и знакомая нам по Yiddish Glory Анна Штерншис. И еще одна деталь: на фестивале еврейской музыки в Сан-Паулу, Бразилия в 2022 году SilentTearsбыла удостоена премии за лучшую новую еврейскую песню, а Sabinas Letter: Some Of Us Must Survive- премии за лучшее видео.

© & (p) 2023 Six Degrees Records

9 tks / 40 mins

(Rebekah Wolkstein – vi; Drew Jurecka - bandoneon (tks 1-7, 9), vi (tk 8); Robert Horvath – p; Joseph Phillips – b;Sergiu Popa – acc (tk 8); Aviva Chernick (tks 1, 6, 9), Olga Avigail Mieleszczuk (tks 2, 4, 9), Marta Kosiorek (tks 3,5), Lenka Lichtenberg (tks 5,7) – voc;)

Линк предоставил DanRosenberg

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Канада, Молдова, Польша, Чехия
музыкальный стиль
нео-клезмер, нуэво танго


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