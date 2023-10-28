Pat Metheny - Dream Box

В свое время Чарли Хэйден посоветовал Пэту Мэтини, который часто приносил ему показать ноты своих новых, только что сочиненных, композиций, сразу записывать новые музыкальные идеи. Пэт взял этот совет на вооружение. Обычно новая композиция появлялась у него в два этапа. Сначала Мэтини записывал, иногда очень коротко, пришедшие к нему в голову гармонические идеи и аккорды, а потом сочинял мелодию и импровизацию на ее основе. Новая пьеса рождалась из соединения этих записей.
Обо все этом Пэт рассказывает на своем сайте многочисленным поклонникам в специальном тексте, посвященном выпуску нового альбома маэстро под названием Dream Box. Увы, говорит Пэт, сделав такую запись, я часто забываю о ней, и времени послушать еще раз просто не остается. 2022 год выдался для Мэтини очень напряженным в плане концертной деятельности: он приводит цифру – более 160 концертов по всему миру в течение года. И расслабиться уже 69-летнему (как летит время!) музыканту удается или в пути, или в номере отеля. И в этих условиях, в перерывах между концертами, Пэт нашел возможность «порыться в запасниках», послушать записи, которые он делал в разные годы. Запасники, надо думать, были обширными, материала накопилось много, выбирать было из чего. И Пэт Мэтини выбрал. Он отобрал девять треков: шесть собственного сочинения, стандарт Джула Стайна и Сэмми Кана I Fall In Love Too Easily, софт-рок Расса Лонга Never Was Love, а также известную босса-нову Антониу Марии и Луиша Бонфа Manha de Carnival (Morning of the Carnival). Так родился сольный альбом 2023 года Dream Box, разумеется, не первый сольный альбом в долгой и успешной карьере крупнейшего гитариста современного джаза, но первый в его дискографии, созданный таким образом.
Во всех треках Мэтини играет на электрогитаре. Играет очень спокойно, нигде не переходя им самим установленных очень скромных динамических границ. Но именно такая манера игры дает возможность, особенно тем, кто сам играет на гитаре, почувствовать поразительное техническое совершенство Пэта Мэтини. Многие работы Мэтини вызывали достаточно жесткую критику со стороны отдельных джазовых радикалов. Его обвиняли в сползании к смус-джазу, называли «Кенни Джи с гитарой». Что ж, Мэтини им ответил: взял да и записал альбом в сотрудничестве с апостолом гитарного фри-джаза, покойным британцем Дереком Бэйли. Пэт отмечал: «Честно говоря, гораздо легче играть усложненную музыку, чем быть простым». Наверное, эта максима идет от его учителя, великого Джима Холла, и альбом Dream Box в этом плане – образцовый пример того, как Мэтини играет «просто». Уже субъективно, лучшими образцами такого подхода в программе альбома я бы назвал его композицию Ole & Gard, а также Never Was Love и Manha de Carnival (Morning of the Carnival). Сам же Пэт говорит о том, что ему сейчас особенно интересно глубже изучить наследие первого электрогитариста в джазовой истории, довоенные еще записи Чарли Крисчена. Новатор в использовании современных технологий, Мэтини сейчас ищет идеи в корневой системе электрогитарного джаза. Возможно, Dream Box – часть такого поиска.
Ну, и пару слов о названии альбома. На слэнге музыкантов, Box (то есть «ящик») – это название гитары с полым корпусом. Не сомневаюсь, что Box Пэта Мэтини приберегает для нас еще немало сюрпризов.
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