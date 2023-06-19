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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » MultiTraction Orchestra - Reactor One

MultiTraction Orchestra - Reactor One

19.06.2023

MultiTraction Orchestra - Reactor One

Корни этого проекта уходят в недоброй памяти ковидный 2020 год. Тогда многие музыканты, оказавшись в вынужденном затворничестве во время локдауна, пробовали сочинять музыку, записывать ее в домашних условиях и выкладывать в Сеть. Некоторые пошли еще дальше, используя Сеть для создания и записи музыки целыми ансамблями, где каждый из участников такого виртуального коллектива писал свою партию у себя дома, будь он на соседней улице, в другой стране и даже на другом континенте. Гитарист и композитор Алекс Рот особенно преуспел в таких экспериментах. Всемогущая Сеть дала ему возможность собрать внушительную виртуальную команду из 27 музыкантов, живущих в 15 разных городах и восьми разных странах, которая под названием MultiTraction Orchestra создала десятиминутный сингл emerge entangled. Рот выложил его в Сеть в мае 2020 года, и радиостанции во всем мире с воодушевлением крутили сингл под восторги прессы, увидевшей в MultiTraction Orchestra вдохновляющий пример выживания искусства в условиях пандемии.

Успех emerge entangled подтолкнул Рота к решению по дальнейшей разработке богатой идеи. Сетевой проект MultiTraction Orchestra продолжил свое существование по той же схеме. Теперь Алекс сузил состав до септета, с которым и начал работу по созданию уже полноценного альбома. Результатом этой почти двухлетней очень тщательной подготовки и стал дебютный альбом MultiTraction Orchestra под названием Reactor One, появившийся в начале апреля 2023 года. Но рассказ об этой работе стоит предварить несколько более подробной информацией о самом Алексе.

Алекс Рот родился в США, в Детройте, но рос и формировался, как музыкант, на другой стороне Атлантики, в Лондоне. Сейчас он живет и работает в польском Кракове. Когда просматриваешь список его работ и коллабораций, заметно, что все они связаны не с «исторической родиной», а именно с Европой. Рот, как музыкант, композитор и продюсер, тяготеет к экспериментальному авангарду и синтезу разных видов искусств. Он сотрудничал с Джоном Батчером, Савиной Яннату, Арве Хенриксеном, Миколаем Тжаской, Ольгой Швайгер. В Польше он возглавляет импровизационное трио, в которое входят такие видные польские авангардисты, как Вацлав Зимпель и Хуберт Землер. Рот часто работает с поэтами, хореографами, художниками, скульпторами, кино и театральными режиссерами. Он ставил мультимедийные шоу с ансамблем радикальной сефардской музыки Sefiroth. Словом, это человек, просто созданный для экспериментов, каковым и стал сетевой проект MultiTraction Orchestra.

К работе над альбомом он привлек своего бывшего партнера, норвежского трубача Арве Хенриксена, опытнейшего 55-летнего музыканта, известного по участию в ансамбле Supersilent и сотрудничеству с такими известными соотечественниками, как Ян Петтер Мольвер, Терье Рипдал и Миша Альперин, последние годы жизни проведший в Норвегии. Хенриксен, записывавшийся в том числе и на ЕСМ, знаменит своим специфичным саундом, когда труба зачастую поет «не своим голосом». Остальных участников септета Рот нашел на Британских островах, и среди них есть такие яркие личности, как саксофонист Джеймс Олсоп, виолончелистка Кейт Эллис, возглавляющая ведущий ирландский новоджазовый коллектив Crash Ensemble, и авангардный арфист (бывают и такие!) Родри Дэвис. Все музыканты септета привержены к свободной импровизационной музыке, что они и доказывают в шести треках - частях программы Reactor One. Собственно, совместно сочиненной и записанной каждым участником у себя музыки набралось на несколько часов звучания, и уже организатор проекта Рот отобрал и выстроил из этого материала получасовую программу альбома. Надо отдать ему должное: каждая из шести частей Reactor One хороша по-своему (мой персональный фаворит - Reactor One, Part IV). Практически везде музыканты стремятся расширить сонористические возможности своих инструментов. Предсказуемо лидером в этой сфере можно назвать Хенриксена, но и Эллис, и Дэвис существенно меняют представления о звучании виолончели и арфы. Сам Рот в качестве гитариста на удивление выглядит довольно скромно, перенеся в этом альбоме акцент на работу с синтезаторами. Впрочем, не будем забывать, что именно он был главной движущей силой этого необычного проекта, настоящего детища ХХI века. Для века ушедшего такие чудеса были еще фантастикой…

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© & (p) 2023 Superpang Records

6 tks / 31 mins

(Arve Henriksen – tp, piccolo tp; James Allsopp – bass cl, ts; Kate Ellis – cello; Rhodri Davies – el.harp; Ruth Goller – el.b; Jon Scott – dr; Alex Roth – el. g, synths;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/multitraction-orchestra-reactor-one/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Ирландия, Норвегия, США
музыкальный стиль
современный джаз


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