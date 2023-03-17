Marco Antonio Santos - About: Silence

Увы, в полном объеме оценить прелесть проекта бразильского гитариста и композитора Марко Антониу Сантуша About: Silence мы не сможем. Дело в том, что музыка – не единственная, хотя и важная составляющая этой работы, задуманной Марко как симбиоз разных видов искусств. Помимо музыки в проекте задействованы видео, живопись, цифровая графика, поэзия и даже танец. Разумеется, все одиннадцать аудиотреков альбома можно слушать, как обычную запись, причем также весьма нестандартную и изысканную, но прежде, чем говорить о ней, расскажем немного про создателя этого проекта.
Марко Антониу Сантуш рос в небольшом городке Бетим в штате Минас Жераис. В 12 лет он впервые взял в руки гитару и с тех пор не выпускает ее из рук. С ней он объездил не только Бразилию, но ряд стран Америки и Европы, сотрудничая с самыми разными музыкантами. Своим домом сейчас для него стал Остин в американском штате Техас, где Сантуш получил степень в Университете Техаса и где он преимущественно и работает, привлекая в свои проекты местных музыкантов.
Основу музыкальной части проекта About: Silence составило возглавляемое Сантушем гитарное трио с басистом Крисом Джонсом и ударником Фабио Августинисом. В разных треках Марко комбинирует его звучание с духовым камерным квартетом, в котором не никаких стандартных для джаза труб, тромбонов и саксофонов – здесь фигурируют флейты, кларнет, гобой или английский рожок и фагот – инструменты куда более привычные для академической музыки, или с классическим струнным квартетом (две скрипки, альт и виолончель). Результат: очень камерное прозрачное звучание, направляемое гитарой Сантуша. Ничего общего с привычными для многих при упоминании бразильского джаза мотивами самбы или босса-новы. Это очень камерный джаз, трудно отличимый от камерной академической музыки. В композициях Сантуша можно расслышать самые разнообразные влияния – от академических сочинений Пендерецкого и Равеля и до гитарного джаза в духе Билла Фризелла и, особенно, Пэта Мэтини, да еще с элементами стилистики британской группы Radiohead. На редкость интересный проект! Возможно, хотя бы трейлер даст о нем более полное представление.
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страна: Великобритания, Ливан, Марокко, Россия, США
музыкальный стиль: мэйнстрим
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