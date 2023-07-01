La Cantiga de la Serena - La Novia

Двое из трех участников итальянского ансамбля La Cantiga de la Serena уже знакомы нашим постоянным читателям. С флейтисткой и исполнительницей на многих других инструментах Джорджией Санторо мы впервые встречались в 2019 году в дуэтном альбоме с американским пианистом Патом Баттстоуном Dream Notes, проекте ярко выраженного авангардного характера. Имя певца, композитора и мультиинструменталиста Фабрицио Пьеполи появилось на наших страницах в 2022 году благодаря его сольному альбому Maresia. Этот опытный мастер предпочитает этническую музыку, делая упор на Средиземноморском регионе. И у Санторо, и у Пьеполи, и у третьего участника группы Адольфо Ла Вольпе немало и других проектов, но в рамках La Cantiga de la Serena трио из южноитальянского региона Апулия работает в том же русле, что и в сольном проекте Пьеполи.
Для La Cantiga de la Serena представляемый нами альбом La Novia – уже четвертый по счету. Группа существует с 2008 года, а свою дискографию открыла еще в 2016 году альбомом La Serena, но с тех пор направленность ее творчества не изменилась. Музыкальная этнография, порой – музыкальная археология, соединение старинных и современных традиций, и все это на очень высоком профессиональном уровне – вот круг интересов этих музыкантов. В географическом плане этот круг можно представить, поставив ножку циркуля где-нибудь в Апулии, например, в Бари, а радиусом сделать всю зону Средиземного моря – от Гибралтара на западе до Ближнего Востока. La Novia прекрасно иллюстрирует этот факт.
Значительную часть, почти треть альбома занимает путешествие в Испанию, а точнее – обращение к традиционным мелодиям испанских евреев-сефардов, после изгнания из страны, распространившихся по всему Средиземноморью. И титульная композиция La novia, и стартовая A la una yo naci, и такие треки, как Adio querida и Arvolicos d'almendra – это встреча сефардийской музыки с другими, порой весьма неожиданными элементами. Скажем, в La novia звучат слова популярной в арулийском регионе Саленто песни, а в Adio querida есть отсылки к популярной опере Верди «Травиата», да и в целом этот трек музыканты посвятили памяти великой оперной певицы Марии Каллас. А вот и другой полюс – Ближний Восток: Almaya и Ya Mariam el bikr – это традиционные песни из Сирии и Ливана соответственно, а Longa farahfaza сочинил популярный в ХХ веке египетский композитор Рияд эль-Сонбати. Но, конечно, не забыта и родная Апулия: в альбом вошли традиционные мелодии регионов Гаргано (Tarantella di San Michele) и Саленто (Vorrei volare), а еще одна La Tarantella, сочиненная в конце XVII века Христофоро Карезано, звучит с современным итальянским текстом. Еще одно путешествие в XVII век – это завершающий программу альбома мадригал Si dolce è 'l tormento знаменитого композитора Клаудио Монтеверди. Остается добавить, что трио из Апулии привлекло к работе над альбомом целый ряд гостей – от апулийского женского квартета Faraualla и до арабского певца Набиля Бей Саламеха. Несмотря на кажущуюся пестроту репертуара и использование множества традиционных инструментов из разных культур, La Cantiga de la Serena смогли составить сильную и цельную программу, которую слушаешь на одном дыхании.
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