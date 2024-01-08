Vespero - De Ludo Globi

Приходят порой на сайт линки, открывающие для тебя целую неизведанную страну, обширную, с богатой историей и кипучей современностью. Так получилось и в данном случае. Российские коллективы и отдельные исполнители – не редкие у нас гости, но с командой из Астрахани встречаемся впервые. Группа Vespero возникла здесь еще в 2003 году и за прошедшие двадцать лет смогла создать обширную дискографию, в которой только студийных альбомов – двенадцать (самый свежий, как раз двенадцатый, мы и представляем нашим читателям)! На титульной странице своего сайта группа декларирует три столпа своей деятельности: kraut – space – psychedelic. Приходится верить Vespero на слово, так как никогда ранее не слышал их музыку, а вот насколько этому кредо соответствует De Ludo Globi уже можно оценить.
Наверное, за эти двадцать лет состав группы менялся и, возможно, не раз. К записи De Ludo Globi музыканты подошли впятером: братья(?) Аркадий и Иван Федотовы, первый – басист, второй – ударник, гитарист Александр Кузовлев, клавишник и трубач Алексей Клабуков и скрипач Виталий Бородин, а также пригласили в качестве гостя саксофониста и флейтиста Алексея Есина. При записи использовались также синтезаторы звука и сэмплеры. Все аранжировки для духовых выполнил Клабуков, а вот музыка альбома стала плодом коллективного творчества. Как утверждают сами музыканты, «Музыка и оформление вдохновлены работами Николая Кузанского. Это самая красочная музыка, которую мы когда-либо создавали.»
Николай Кузанский, о котором говорят парни из Vespero – колоритная личность: философ и теолог, математик и кардинал римско-католической церкви. Этот немецкий ученый и религиозный деятель XV века сочинил, среди прочего, трактат «Об игре в шар», посвященный космогоническим проблемам и взаимоотношениям человека с богом. Упоминается он в этой связи и в знаменитом романе Германа Гессе «Игра в бисер». Не сомневаюсь, что и латинское название альбома De Ludo Globi, и концепция его обложки от Александра Ов-Лебедева (он же автор и любопытной видео-рефлексии на альбом) прямо отсылают нас к этой работе Николая Кузанского, а, возможно, и к книге Гессе.
Пора теперь переходить и к самой музыке. Все звуковое пространство альбома размещено в двух композициях-частях, как их назвали музыканты. Если вспомнить вышеупомянутые столпы творчества Vespero, то здесь царит, безусловно, space. И если уж речь зашла о ярлычках, то я бы «прикрепил» к De Ludo Globi еще два: прог-рок и, скажем так, интеллектуальный эмбиент. Последнее определение особенно подходит к De ludo globi - Pars una. Именно здесь звукопись Vesperо торжественно-сдержанна, сольные партии гитары и скрипки медленно плывут в разреженном электронно-акустическом пространстве, сложную структуру которого подчеркивают духовые. Впрочем, динамическая составляющая композиции очень подвижна, и темп исполнения меняется не один раз. Вторая часть более динамична, тут уже на авансцену выступают идиомы спейс-рока. Разнообразие инструментальных красок, задействованных музыкантами, делает общий саунд и ярким, и, может быть, даже чуть перенасыщенным. В целом же альбом, как мне показалось, «не для всех», у него просто вызывающе эстетский характер. Но уж зато этим «не всем» тут есть что посмаковать: прог-рок, близкий к самым высоким образцам!
Альбом Of What Remains для музыканта из Монреаля Мелиссы Пайп – это, конечно, этап. Начинала она с изучения джазового саксофона и композиции. Но постепенно Мелисса ощутила, что ей особенно интересны инструменты, которые джазовые саксофонисты ...
В творчестве американского саксофониста и композитора Мелвина Смита заметна связь с духовной музыкой. Наверняка это объясняется особенностями его биографии. Мелвин родился в Джексонвилле, Флорида, в семье где любили музыку и чтили христианские ...
Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и ...
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним ...
Корни этого проекта уходят в недоброй памяти ковидный 2020 год. Тогда многие музыканты, оказавшись в вынужденном затворничестве во время локдауна, пробовали сочинять музыку, записывать ее в домашних условиях и выкладывать в Сеть. Некоторые пошли еще ...
Альбом Devotion, пятнадцатый студийный альбом в дискографии уже много лет живущей и работающей на испанском курортном острове Ибица австрийской саксофонистки и композитора Мюриэль Гроссман, знаменует ее переход под крыло американского лейбла Third ...
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
Основатель и руководитель лейбла Outside in Music Ник Финцер – еще и практикующий музыкант, тромбонист, бэндлидер и композитор, причем не рядовой. Он закончил два известных учебных заведения в Нью-Йорке: Eastman School of Music, а затем The ...
Не в первый раз с удовольствием слушаю альбом, на обложке которого значится имя Николь Зурейтис. Очень сильная американская вокалистка, входящая на сегодняшний день в топ-группу джазовых певиц, выпустила новый альбом, который наверняка является ...
Расширяем наш кругозор в части аргентинского музыкального авангарда с новым релизом лейбла Numeral. Имена совершенно или почти совершенно новые для нашего сайта: никогда ранее не доводилось слушать ударника Федерико Исасти, а пианист Мариано Сарра ...
Уроженка французского города Тулуза, джазовая вокалистка Оливия Майзель свои музыкальные дипломы получила в Новом Свете, а сейчас живет и работает в Монреале. В подготовке к дебютному альбому ее консультировала известная певица, номинант Грэмми Кейт ...