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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Vespero - De Ludo Globi

Vespero - De Ludo Globi

08.01.2024

Vespero - De Ludo Globi

Приходят порой на сайт линки, открывающие для тебя целую неизведанную страну, обширную, с богатой историей и кипучей современностью. Так получилось и в данном случае. Российские коллективы и отдельные исполнители – не редкие у нас гости, но с командой из Астрахани встречаемся впервые. Группа Vespero возникла здесь еще в 2003 году и за прошедшие двадцать лет смогла создать обширную дискографию, в которой только студийных альбомов – двенадцать (самый свежий, как раз двенадцатый, мы и представляем нашим читателям)! На титульной странице своего сайта группа декларирует три столпа своей деятельности: kraut – space – psychedelic. Приходится верить Vespero на слово, так как никогда ранее не слышал их музыку, а вот насколько этому кредо соответствует De Ludo Globi уже можно оценить.

Наверное, за эти двадцать лет состав группы менялся и, возможно, не раз. К записи De Ludo Globi музыканты подошли впятером: братья(?) Аркадий и Иван Федотовы, первый – басист, второй – ударник, гитарист Александр Кузовлев, клавишник и трубач Алексей Клабуков и скрипач Виталий Бородин, а также пригласили в качестве гостя саксофониста и флейтиста Алексея Есина. При записи использовались также синтезаторы звука и сэмплеры. Все аранжировки для духовых выполнил Клабуков, а вот музыка альбома стала плодом коллективного творчества. Как утверждают сами музыканты, «Музыка и оформление вдохновлены работами Николая Кузанского. Это самая красочная музыка, которую мы когда-либо создавали.»

Николай Кузанский, о котором говорят парни из Vespero – колоритная личность: философ и теолог, математик и кардинал римско-католической церкви. Этот немецкий ученый и религиозный деятель XV века сочинил, среди прочего, трактат «Об игре в шар», посвященный космогоническим проблемам и взаимоотношениям человека с богом. Упоминается он в этой связи и в знаменитом романе Германа Гессе «Игра в бисер». Не сомневаюсь, что и латинское название альбома De Ludo Globi, и концепция его обложки от Александра Ов-Лебедева (он же автор и любопытной видео-рефлексии на альбом) прямо отсылают нас к этой работе Николая Кузанского, а, возможно, и к книге Гессе.

Пора теперь переходить и к самой музыке. Все звуковое пространство альбома размещено в двух композициях-частях, как их назвали музыканты. Если вспомнить вышеупомянутые столпы творчества Vespero, то здесь царит, безусловно, space. И если уж речь зашла о ярлычках, то я бы «прикрепил» к De Ludo Globi еще два: прог-рок и, скажем так, интеллектуальный эмбиент. Последнее определение особенно подходит к De ludo globi - Pars una. Именно здесь звукопись Vesperо торжественно-сдержанна, сольные партии гитары и скрипки медленно плывут в разреженном электронно-акустическом пространстве, сложную структуру которого подчеркивают духовые. Впрочем, динамическая составляющая композиции очень подвижна, и темп исполнения меняется не один раз. Вторая часть более динамична, тут уже на авансцену выступают идиомы спейс-рока. Разнообразие инструментальных красок, задействованных музыкантами, делает общий саунд и ярким, и, может быть, даже чуть перенасыщенным. В целом же альбом, как мне показалось, «не для всех», у него просто вызывающе эстетский характер. Но уж зато этим «не всем» тут есть что посмаковать: прог-рок, близкий к самым высоким образцам!

© & (p) 2023 Vespero

2 tks / 40 mins

(Ivan Fedotov – dr, perc; Arkady Fedotov – b, synth, noises, sampler; Alexander Kuzovlev – g; Alexey Klabukov – keybs, synths, sampler, tp; Vitaly Borodin – vi, kalimba, sampler; with Alexey Esin — ts, ss, fl;)

Линк предоставил Arkady Fedotov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок, эмбиент


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