Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? - Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic
08.08.2023
Ни разу не встречались мне у живущего в Нью-Йорке турецкого пианиста, композитора и бэнд-лидера Мехмета Али Санлыкола неинтересные альбомы. Каждая его работа несет в себе что-то неожиданное, обращаясь и к разуму, и к чувству слушателя. Не стал исключением и новейший проект Санлыкола с броским, чуть провокационным названием Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic. После камерного предыдущего альбома An Elegant Ritual (2021), записанного в формате трио, в своем седьмом по счету Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic Санлыкол вернулся к более привычному формату большого состава, да еще какого! Команда, записывавшая этот альбом, насчитывает два с половиной десятка музыкантов: такое встретишь не во всяком биг-бэнде! Только в мощнейшей духовой секции играют 18 музыкантов! В списке исполнителей надо особо выделить имена трех грандов мирового джаза: лучшую джазовую кларнетистку мира, израильтянку Анат Коэн, великолепного альт-саксофониста из Пуэрто-Рико Мигеля Зенона и авторитетнейшего ударника мексиканского происхождения Антонио Санчеса. Правда, все они, как и остальные участники проекта, живут и работают в Нью-Йорке уже давно.
Очерчивая широкие стилистические границы своей новой работы, Мехмет Али Санлыкол не грешил против истины. В его музыке каким-то непостижимым образом уживаются самые разные направления, создавая в этом миксте новое и весьма привлекательное качество. Как говорит автор, «То, что я предлагаю и представляю в этом альбоме, — это изощренная форма космополитизма, которая позволяет нам получить доступ ко многим мирам, не пытаясь исказить или стандартизировать их». Примером может служить первый же трек A Capoeira Turca (Baia Havası). Мощный грув объединяет здесь бразильские мотивы с микротональным строем турецкой народной музыки и турецким же роком начала 70-х. Главная солистка Коэн и секция труб исправно поддерживают фанковый ритм этой пьесы. Самая длинная композиция альбома Times of the Turtledove начинается и заканчивается характерным щебетом горлицы, а между этими звуками разворачивается большая политематическая и полиритмическая история, которую оркестр Санлыкола излагает под сольные партии Мигеля Зенона. The Boston Beat удивляет рэпом в исполнении Рэйдера Эллиса, а Estarabim – классическим турецким вокалом в смеси с карибскими ритмами. Финал альбома – это большая сюита в трех частях Abraham, в которой одинаково священная для всех авраамических религий, иудаизма, христианства и ислама, история излагается в оркестровой версии, где собственную музыку Санлыкол соединил с музыкой Гила Голдстайна и Фрица Ренольда и где академическая форма и суфийский мистицизм уживаются в величественной и сложной по структуре композиции.
Да, респектабельный композитор, Санлыкол в душе остался все тем же хипстером юных лет, и это помогает ему создавать музыку столь же необычную, сколь и привлекательную.
страна: Великобритания, Ливан, Марокко, Россия, США
музыкальный стиль: мэйнстрим
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