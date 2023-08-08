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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? - Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic

Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? - Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic

08.08.2023

Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? - Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic

Ни разу не встречались мне у живущего в Нью-Йорке турецкого пианиста, композитора и бэнд-лидера Мехмета Али Санлыкола неинтересные альбомы. Каждая его работа несет в себе что-то неожиданное, обращаясь и к разуму, и к чувству слушателя. Не стал исключением и новейший проект Санлыкола с броским, чуть провокационным названием Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic. После камерного предыдущего альбома An Elegant Ritual (2021), записанного в формате трио, в своем седьмом по счету Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic Санлыкол вернулся к более привычному формату большого состава, да еще какого! Команда, записывавшая этот альбом, насчитывает два с половиной десятка музыкантов: такое встретишь не во всяком биг-бэнде! Только в мощнейшей духовой секции играют 18 музыкантов! В списке исполнителей надо особо выделить имена трех грандов мирового джаза: лучшую джазовую кларнетистку мира, израильтянку Анат Коэн, великолепного альт-саксофониста из Пуэрто-Рико Мигеля Зенона и авторитетнейшего ударника мексиканского происхождения Антонио Санчеса. Правда, все они, как и остальные участники проекта, живут и работают в Нью-Йорке уже давно.

Очерчивая широкие стилистические границы своей новой работы, Мехмет Али Санлыкол не грешил против истины. В его музыке каким-то непостижимым образом уживаются самые разные направления, создавая в этом миксте новое и весьма привлекательное качество. Как говорит автор, «То, что я предлагаю и представляю в этом альбоме, — это изощренная форма космополитизма, которая позволяет нам получить доступ ко многим мирам, не пытаясь исказить или стандартизировать их». Примером может служить первый же трек A Capoeira Turca (Baia Havası). Мощный грув объединяет здесь бразильские мотивы с микротональным строем турецкой народной музыки и турецким же роком начала 70-х. Главная солистка Коэн и секция труб исправно поддерживают фанковый ритм этой пьесы. Самая длинная композиция альбома Times of the Turtledove начинается и заканчивается характерным щебетом горлицы, а между этими звуками разворачивается большая политематическая и полиритмическая история, которую оркестр Санлыкола излагает под сольные партии Мигеля Зенона. The Boston Beat удивляет рэпом в исполнении Рэйдера Эллиса, а Estarabim – классическим турецким вокалом в смеси с карибскими ритмами. Финал альбома – это большая сюита в трех частях Abraham, в которой одинаково священная для всех авраамических религий, иудаизма, христианства и ислама, история излагается в оркестровой версии, где собственную музыку Санлыкол соединил с музыкой Гила Голдстайна и Фрица Ренольда и где академическая форма и суфийский мистицизм уживаются в величественной и сложной по структуре композиции.

Да, респектабельный композитор, Санлыкол в душе остался все тем же хипстером юных лет, и это помогает ему создавать музыку столь же необычную, сколь и привлекательную.

© & (p) 2023 DÜNYA

7 tks / 57 mins

(Mehmet Ali Sanlıkol – p, berimbau, synth, keyb, Fender Rhodes, voc; Anat Cohen – cl; Miguel Zenón, Mark Zaleski, Aaron Kaufman-Levine, Lihi Haruvi – as; Rick DiMuzio, Bill Jones, Aaron Henry – ts; Melanie Howell Brooks, Kathy Olson – bars; Mike Peipman, Jeff Claassen, Dan Rosenthal, Doug Olsen, Jerry Sabatini – tp; Chris Gagne, Bob Pilkington, Garo Saraydarian – tb; Angel Subero – bass tb; Utar Artun – p; Phil Sargent – g; Fernando Huergo – b; Antonio Sanchez – dr; Bertram Lehmann, George Lernis – perc; Raydar Ellis – rap;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotion

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Израиль, Мексика, Пуэрто-Рико, США, Турция
музыкальный стиль
академическая музыка, кроссовер, фьюжн


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