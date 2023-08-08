Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? - Turkish Hipster: Tales From Swing To Psychedelic

Тот случай, когда сайдмены, ассистирующие лидеру, куда более известны, чем он сам. Только поглядите на этот список имен – заглядение! Джордж Гарцоне, Бен Стрит, Билли Харт, а в одном треке еще и Джерри Бергонци: каждый – это имя в джазе, и имя ...